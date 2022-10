Hell Is Another: una reseña extraordinaria de Survival Horror

¿Aturdido? Pues estos son solo los nuevos edificios de videojuegos desarrollados por italianos allá En cooperación con Strelka Juegos . La receta Hell is Others comienza con una base sólida de horror de supervivencia multijugador que ha agregado elementos de tirador de ladrones, un poco de rogue-lite y un toque de RPG. Mezclar varios géneros es un juego de azar, pero esta fusión funciona bien y tiene una capacidad asombrosa para adaptarse a las necesidades de cada jugador.

Adam es un propietario de ganancias, un individuo que se especializa en recuperar artículos y recursos de los callejones llenos de criaturas malvadas en Century City. Tras la llegada del bonsái conoce a Octave, un comerciante que le ofrece una serie de tratos. La ciudad, además de peligros, está llena de oportunidades porque casas, cofres, cofres y villas de lujo están repletas de recursos que Octave quiere comprar con dinero en efectivo. Aquí comienza la aventura Hell is Others, un viaje a través de una rutina diaria hecha muerte y corrupcion Quiere contar la historia de un científico que se ha dejado envenenar por sus propios miedos.

Adam Smithson tiene pantalón negro, corbata negra, camisa blanca, tirantes y pistola, no es muy hablador y sobre todo no debe perder el tiempo. Un día, como tantos otros, alguien deja un bonsái frente a su puerta, y encima hay una nota que dice «Riegalo. Vuelvo en 10 días con un bono». Este evento aparentemente ordinario es la primera ficha de dominó que pretende perturbar la vida de Adam y muchas otras personas como él. El infierno son los otros ciudad del siglo Una ciudad devastada en un mundo al borde de la extinción. Aquí, además de los dólares, el recurso más valioso es la sangre, porque con ella se riegan las plantas; Incluso plomo.

el ascensor esta bien



La campana del ascensor es una de las cosas más aterradoras del infierno que otras

Adam vive en un edificio de la década de 1920 con papel tapiz rojo en las paredes, tiene una casa humilde y un portero tibio que, al igual que el ascensorista, es un conejito. Esto no parece molestar al protagonista porque es, de hecho, uno de los más plausibles de su mundo. Para obtener la sangre necesaria para regar un bonsái, Adam debe salir a las calles de Century City y enfrentarse a sus numerosos peligros. Además de las monstruosas criaturas que atacan a la vista, descubrirás que la ciudad está habitada por otros seres más malvados y sanguinarios: otros jugadores. Hell is Others, de hecho, es un juego PvPvE donde, en el mismo mapa de juego, no solo está tu propio Adam, sino una serie de otros empresarios que no pueden esperar para eliminarte y robar todo lo que has recolectado.

Cuando Adam sube al ascensor, de hecho, vemos por un momento su verdadera naturaleza: un monstruo completamente negro, con un ojo rojizo, armado y sediento de sangre. En las calles de Century City, debes tener cuidado porque todo lo que encuentres intentará matarte y en esta lucha por la supervivencia estás contenido. Magia mística y corrupta de este juego Bajando a la ciudad, el ascensor de la casa te llevará a un lugar aleatorio: tienes que sobrevivir y recolectar recursos hasta que vuelvas a escuchar la vieja y clásica campana de la grúa. Al abrir el mapa, encontrarás el punto de extracción resaltado en verde pero ojo, no serás el único que quiera salir de la ciudad. Más ascensores llegarán durante los generosos 10 minutos de cada sesión de juego, perderlos significa la muerte, y como cuando otro jugador te mata, pierdes todos los recursos que tienes.