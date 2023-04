¿Hay vida en Marte? El descubrimiento que lo cambia todo

Mientras que Japón, por el momento, tuvo que renunciar a los sueños de gloria en la luna después de eso. Perdió contacto con la sonda Hakuto-R., China celebra un descubrimiento histórico. el Vehículo chino Zhurong el tiene Descubrieron rastros recientes de agua en Marte. Son estas características morfológicas particulares que se encuentran en algunas de las dunas, entre 0,4 y 1,4 millones de años, las que por primera vez proporcionan evidencia de agua líquida incluso en latitudes bajas.

El descubrimiento es muy importante para comprender la historia evolutiva del clima marciano, pero también proporciona pistas clave para la búsqueda de formas de vida extraterrestre. Esto no quiere decir que estemos hablando de ciencia ficción sobre hombrecitos verdes, sino simplemente de formas de vida, de todo tipo, no necesariamente antropomórficas. De hecho, probablemente no sea antropomórfico en absoluto, ni siquiera particularmente complejo.

«que eso Un resultado importante – explicó Francesca Altieri, del Instituto Nacional de Astrofísica a Ansa – porque demuestra que incluso el Marte más joven puede ser muy interesante, si se compara con el planeta del pasado que sabemos que era más rico en agua. La pregunta ahora es si estas condiciones permitieron que las formas de vida evolucionaran, en el pasado o en el presente».

De hecho, varios estudios han proporcionado evidencia significativa de una gran cantidad de agua líquida en el pasado distante del Planeta Rojo. Sin embargo, la evidencia de agua líquida debajo del polo sur de Marte ya había llegado en 2018, gracias al radar italiano Marsis de la sonda ESA Mars Express, y luego fue confirmada en 2022 por un estudio de seguimiento. Sin embargo, esta es la primera vez que se encuentran rastros de agua líquida en Latitudes mucho más bajas que los polos.