Hay una función oculta en la configuración de su teléfono inteligente que nadie usa: cambiará su vida

Hay una configuración increíble en la última generación de teléfonos inteligentes que nadie usa: ya no podrás prescindir de ella.

hay caracteristicas teléfonos inteligentes No solo lo usamos, sino que ni siquiera lo sabemos. De hecho, cuando compramos un teléfono nuevo, lo que evaluamos es el precio en función de las características técnicas que ofrece el dispositivo. Comprar un tope de gama nos asegura tener un teléfono con las mejores prestaciones del mercado, pero también supone un importante desembolso económico.

Hay quienes pueden permitírselo y no escatiman en gastos y quienes deciden no comprometerse pero se ven obligados a costos de consumo. Así que decidió pagar el mejor dispositivo a plazos a una tarifa mensual superior a la habitual (incluida la oferta del teléfono y los plazos). Luego están los que no quieren gastar mucho y se plantean comprar un gama media.

Ya sea que haya comprado uno en la parte superior del rango o se haya conformado sin llegar al extremo inferior, lo obtendrá dispositivo Lo que te permite hacer muchas cosas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, su uso se limita únicamente a realizar llamadas, navegar por Internet y utilizar las aplicaciones más populares.

Esta configuración de teléfono inteligente puede cambiar tu vida

Si es cierto que en algunos casos hay personas que no están interesadas en descubrir todas las funciones de su smartphone, en otros casos hay quienes simplemente desconocen una función que les puede interesar y que además puede ser Cambiar la forma en que usa el teléfono. La característica de la que le hablaremos hoy es una que, una vez que la conozca, cambiará la forma en que usa su teléfono para siempre.

El creador anunció la existencia de esta configuración en los teléfonos inteligentes en TikTok.el dorado esta ausente, especializada en vídeos sobre la funcionalidad de los teléfonos y, en general, sobre los dispositivos sociales y tecnológicos. En el vídeo en cuestión se muestra que podemos usar el smartphone sin siquiera tocarlo, ¿cómo? Te lo explicamos paso a paso.

Lo primero que debe hacer es acceder al menú Configuración, luego seleccione Funciones de accesibilidad y Accesibilidad. Luego seleccione la opción «Acceso a través de interruptorUna vez que hayas completado este proceso, puedes asociar el menú del teléfono con tus expresiones faciales, por ejemplo, puedes decidir abrir el teclado abriendo la boca, o acceder al menú rápido levantando las cejas, al igual que puedes decidir girar la página moviendo los ojos a la derecha o a la izquierda.