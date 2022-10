Hay un truco para hacerlo indestructible, pruébalo ahora

A menudo sucede que decide vender su teléfono inteligente usado, tal vez se usará por un tiempo muy corto, después de haber decidido comprar uno nuevo. La mejor forma de conseguir el máximo importe posible, sin el descuento fisiológico que hay que aplicar por el uso del dispositivo, es revenderlo con su caja y accesorios originales.

Pero esto no siempre es posible, ya que con el tiempo, y lamentablemente incluso a corto plazo, algunos accesorios de los teléfonos móviles se deterioran, obligando a sus propietarios a adquirir otros nuevos (y no siempre originales).

Uno de ellos es el cargador de batería, o mejor dicho el cable cargador de batería, que es uno de los “accesorios” de nuestro móvil que también acelera la rotura y sobre todo por los malos hábitos de uso de los compradores. Pero es posible mantenerlo lo más intacto posible, y así es como se hace.

El cargador, donde puedes encontrar herramientas para ahorrar cables

¿A quién no le ha pasado que el cable del cargador del celular de repente dejó de funcionar? Esto suele suceder cuando el cable, especialmente cerca del enchufe conectado a la fuente de alimentación, se desgasta por el plástico que protege los cables eléctricos en el interior, por lo que también estos cables muy finos se rompen y cortan la conexión eléctrica.

Pero no tiene que deteriorarse. cubrir Externo: El hecho de que el cable del cargador de batería se mantenga doblado o enrollado durante tanto tiempo y luego se estire tanto que puede usarlo incluso mientras está en la cama y conectado a la mesita de noche, puede causar que el cable eléctrico se rompa del dentro, o el conector puede desgastarse o rayarse y deja de funcionar.

Hay poco margen de protección en el conductor, mientras que en el cable hay algunas pequeñas precauciones que pueden proporcionar al cable protección y, por lo tanto, resistencia eléctrica durante el mayor tiempo posible.

Lo más barato y lo más hágalo usted mismo es fuente Del bolígrafo: Use el resorte insertándolo alrededor del cable, pero tenga cuidado de no deformarlo, puede ser una excelente primera forma de preservar el cargador de la batería. Simplemente sáquelo de cualquier bolígrafo, que probablemente ya no necesitemos.

Luego está el famoso (entre los chicos) «Scooby Doo», Tejido más o menos complejo de tela rígida o plástico que forma una especie de «guante» que envuelve la última parte del hilo y así obtiene una mayor protección.

Entonces, ¿cómo podemos olvidar la prosa pero tan útil ¿cinta insultiva? Si el alambre de cobre dentro del cable de plástico no está roto, colocar cinta aisladora alrededor del extremo del cable del cargador es la mejor manera de evitar que se deshilache y se dañe.

Entonces hay dos soluciones para comprar, pero son económicas. mascota cubierta de cable, tipo de cubierta de lápiz El lavado en ambos extremos parece «comerse» el cable, pero en cambio lo protege y luego remolino de colores Fabricado en plástico duro, de fácil aplicación, que también puedes comprar Amazonas A precios muy bajos.