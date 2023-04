Hay un Ferrari al alcance de todos: cuesta menos de 50.000 euros | La forma es inesperada.

¿Quién no sueña con tener un Ferrari en su garaje? Ahora puedes comprar uno por menos de lo que piensas y algunos son una ganga.

El sueño de muchos, que pocos logran alcanzar. No hace falta decir que tener un Ferrari en el garaje hará felices a todos. La verdad de los hechos es que no es ningún secreto que el costo de estos autos los hace prácticamente inaccesibles para la gran mayoría de los automovilistas. Sin embargo, el Rossa sigue siendo un símbolo de estatus, no solo para nosotros, los italianos.

Vendidos por todo el mundo, y exportados a todos los rincones del mundo, los ricos tienen más de uno. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuál de los muchos modelos que ha lanzado Maranello es el más barato? Te sorprendería saberlo, pero hay un Ferrari que cuesta alrededor de 50.000 euros, casi lo mismo que un SUV, y ni siquiera el tope de gama en las listas de precios.

No obstante, hay que partir de que, para conseguir una máquina de este tipo a un coste “bajo”, habrá que optar por el mercado de segunda mano. Así que debes aceptar que no eres el primer propietario. Otra premisa: no estamos hablando de un coche personalizado. Entonces no es un F40, LaFerrari o F8 Tributo.

Ferrari: los modelos más asequibles

Exhiben algunos años «a hombros» y pueden haber recorrido muchos kilómetros. aún soltero ferrari Garantía de estiloY el. El icono y los materiales están hechos en Maranello y eso solo es garantía. Así que estamos hablando de autos que son absolutamente hermosos.

Es hora de pasar el formulario, en realidad a los respectivos formularios porque hay más de uno. Los autos Ferrari más baratos difieren, y comenzamos con Copa del Mundo, Construido entre 1980 y 1993. Y los años pasan, con un poco de suerte uno de estos modelos puede incluso llevarse a casa por menos de 40 mil euros. El promedio dice 10,000 más, y depende del kilometraje, la antigüedad y el estado ferrari en la pregunta

Otra pieza de bajo costo es Ferrari Dino 308 GT4, un coche que no alcanzó mucho éxito. Producido entre 1974 y 1980, también en este caso estamos hablando de 40/50 mil euros. Otro modelo a tener en cuenta es el Ferrari 308, este coche ha tenido mucho éxito porque es el que utiliza Magnum PI, y siempre estamos hablando de 50.000 euros.

Subiendo un poco, encontramos el Ferrari 348Pequeña Testarossa. El coche que salió al mercado entre finales de los ochenta y los noventa. Hoy se puede comprar por 60.000 euros, de los cuales se han vendido 9.000, por lo que hay que hacer una buena búsqueda, y buscar la mejor oferta.

Ferrari 456GT

Finalmente, entre ferrari mas barato ahi 456GT. El más reciente, producido hasta 2003, no fue ni mucho menos uno de los más bellos. El coste debería oscilar entre 65 y 70 mil euros de media. Si tienes la oportunidad de gastar esa cantidad, todo lo que tienes que hacer es buscar tu propio Ferrari.