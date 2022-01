Hay Ronald en la calle Donald

Es Trump, pero es un poco más inteligente, más disciplinado y contundente sin ser demasiado. Así que Dan Eberhart, partidario del Partido Republicano, describió a Al Los New York Times Ron Dientis, el actual gobernador de Florida que se ha convertido en un gran retador de Donald Trump por el liderazgo republicano. Aunque oficialmente no se ha lanzado ningún desafío, medios estadounidenses informan de la creciente molestia del expresidente por la falta de respeto que ha mostrado el hombre de 43 años. «Me pregunto por qué el chico no dijo que no competiría contra mí…», supuestamente dijo Trump a varios de sus asociados y asesores, ventilando lo que considera una falta de gratitud.

en segundo lugar Axios, el expresidente, en conversaciones privadas, derriba a su potencial rival como alguien enamorado de una «figura monótona» que no tiene posibilidades realistas de derrotarlo en un posible enfrentamiento en 2024. DeSantis, de ascendencia italiana debido a su tatara-tatara- abuelos, es uno de los favoritos de los votantes republicanos cuando los encuestadores sacaron a Trump del campo hipotético de 2024. A medida que las apuestas de su partido se disparaban, el gobernador se abstuvo de decir que renunciaría si Trump se postulaba para la nominación republicana.

Relájese entre los «Reyes de Florida», villas ubicadas a unas 400 millas de distancia, apareció al aire libre para un viaje sobre un tema aparentemente no relacionado: las políticas de control de infecciones. Unos días después, fue el demasiado abierto gobernador de Florida quien criticó el manejo temprano de la pandemia por parte de Trump y dijo que lamentaba no haber sido más claro en sus quejas. The New York Times señala que el vaivén es indicativo de hasta qué punto los republicanos se están volviendo a la derecha en las políticas de pandemia. La defensa de las vacunas por parte de Trump, que también es un reclamo electoral suyo, lo ha puesto en una posición inusualmente diferente con elementos de línea dura en la base de su partido, creando una oportunidad para un rival.

El hecho de que un ambicioso gobernador de Florida esté presionando este espacio es especialmente doloroso para Trump. “Ayudaste a Ron DeSantis en un nivel que nadie había visto antes”, dijo Trump en una entrevista con el próximo libro “Rebellion” sobre el giro del Partido Republicano hacia la derecha por el reportero del New York Times Jeremy W. Peters. ayuda.

En 2017, de hecho, fue un congresista poco conocido de Florida, cuando Trump, el entonces presidente, lo vio en la televisión y le gustó: DeSantis, un veterano educado en la Ivy League y un silencioso defensor del nuevo presidente, era exactamente lo que él amaba Trump está en la política. De ahí la decisión de apoyar su candidatura al cargo de gobernador y ayudarlo económica y estratégicamente. Mientras tanto, el hombre de 43 años parece haber aprendido a vivir sin el maestro: en todas partes de Fox News, recaudó al menos $ 70 millones en el banco para la reelección, un tesoro propiedad de la base republicana y los donantes. Contribuye por igual.

Trump aún no ha anunciado oficialmente su candidatura a la nominación republicana. El fin de semana, durante su primer mitin del año en Arizona, usó una palabra pública: «Recuperaremos la Casa Blanca», prometió, en medio de ataques al hombre que «robó» su presidencia en su discurso. Varios candidatos republicanos potenciales para 2024 han descartado postularse si Trump lo hiciera, por ejemplo, la exembajadora de la ONU Nikki Haley, o dijeron que estarían dispuestos a apoyarlo si se presentara, por ejemplo, la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem. y miembros de la Cámara de Representantes Senadores Marco Rubio (Florida), Rick Scott (Florida), Tim Scott (Carolina del Sur) y Josh Hawley (Missouri). Entre los posibles rivales que no descartan enfrentarse a él se encuentran el exsecretario de Estado Mike Pompeo, el senador Ted Cruz (Texas) y Tom Cotton (Arkansas).

Trump no mencionó al gobernador en el mitin de Arizona. Su atención se centró en Biden, acusado de insultar al país -«los líderes de Rusia y China ya no respetan a Estados Unidos»- y de liderar una administración «incapaz». En el centro de las críticas también se encuentra el principal asesor médico para la democracia, Anthony Fauci, con quien Trump se ha enfrentado en varias ocasiones durante su gabinete.

El multimillonario no perdió la oportunidad de volver a dar su palabra sobre el ataque de sus seguidores en el Capitolio el pasado 6 de enero, en el que murieron cinco personas. Primero criticó el trabajo de la Comisión Parlamentaria de Investigación encargada de investigar el incidente, y luego dijo que los atacantes fueron objeto de una terrible persecución, denunciando el «trato inhumano» de los detenidos. «¿Qué les sucede a estas personas en esas prisiones? ¿Por qué no lo hacen con Antifa y Black Lives Matter?», dijo Trump. , «Los demócratas celebraron su detención indefinida sin juicio». El multimillonario luego llamó a las elecciones del 3 de noviembre «desobediencia real». Una crisis, una parte del electorado republicano empezaba a cansarse. Y a esa parte, más sobria y menos nostálgica, le guiña el ojo el exnovio Ron.