“Hay que tener cuidado con tirar barro”. El periodista responde en Instagram

Ida y vuelta entre Michelle Hunziker y Selvagia Lucarelli. La locutora, invitada en el salón del programa “Versissimo”, comentó las recientes declaraciones de la periodista sobre su asociación, “Dupia Divisa”, que terminaron en el centro de investigación Lucarelli. Su respuesta provocó una reacción inmediata en las redes sociales.

Continúan los desacuerdos entre Michelle Hunziker y Selvagia Lucarelli. Durante su entrevista con “Verissimo”, la presentadora de televisión respondió a las palabras del periodista que en los últimos días criticó ampliamente la asociación “Doppia Difesa” de ayuda a las mujeres víctimas de la violencia, que Hunziker fundó con la abogada Giulia Bongiorno: « ¿Doble defensa? Es un proyecto muy importante que vengo implementando con Giulia Bongiorno desde 2007, especialmente después de sufrir una situación muy sensible que puso en peligro la vida de mi hija Aurora Ramazzotti. Muchas mujeres lo denuncian, pero mueren mientras esperan el juicio. Luchamos con el amor en la vida cotidiana, pero no hay que alardear de ello, la caridad simplemente se hace. La doble defensa es un proyecto de vida. No respondí a esta controversia porque nuestra institución es honesta y transparente. No somos una institución falsa, al contrario. Estamos trabajando y si hay alguien que ha luchado por tener dos leyes, una de acecho y un “código rojo”, que sea doble defensa. «A veces hay que tener cuidado de no arrojar barro sobre hechos en los que se pone mucho corazón».

Silvigia Lucarelli respondió

La respuesta de la periodista no se hizo esperar, pues eligió Instagram para comentar las palabras de Hunziker: «Ya dije esto, Michelle. Presentaste una demanda en mi contra y el juez me dio la razón». Entonces la persona a la que no le importó mucho lo que hiciera Doppia Difesa (no respondió a muchas mujeres en peligro y dificultades) eres tú. Quien le tira barro al que confía en la verdad eres tú. Puedes admitir un error y pedir disculpas, pero nunca se equivocan”. Una respuesta contundente, seguida también de una captura de pantalla del fallo del juez y una “invitación” del periodista: “Mira lo que escribió el juez, que nadie ha tirado nada pero la verdad.»

la historia

En el centro de las investigaciones de Selvagia Lucarelli desde 2018, en los últimos años la fundación «Doppia Difesa» ha sido ampliamente criticada por el periodista por su forma de operar: «Nadie me respondió en las oficinas, no respondieron a los correos electrónicos, el Páginas sociales de Doppia Difesa Llenas de comentarios de protesta, había muy poco personal y después de mis controles descubrí que respondiendo a las mujeres (cuando respondían) había una secretaria alternando con otra y, a veces, la madre de Michelle Hunziker. Una niña incluso me dijo que fue al intercomunicador de la oficina por una emergencia y le dijeron que enviara un correo electrónico.

La investigación de Lucarelli dio lugar a una denuncia de los fundadores de la asociación, pero ésta fue cerrada en los últimos días después de casi seis años. De hecho, como se indica en los documentos, “parece difícil creer que, ante miles de solicitudes de asistencia, la organización pudiera dar una respuesta oportuna al poder contar sólo con una persona a tiempo completo y otra a tiempo parcial. secretarias”. El juez subrayó que «se han confirmado todas las circunstancias fácticas contenidas en el artículo de Lucarelli» y consideró que la asociación estaba «funcionando mal». El triunfo de la periodista, que celebró en su página personal de Instagram: “Doppia Difesa fue más una publicidad que una ayuda a las mujeres”, comentó Lucarelli.

