“Hay que quedarse dentro” – Libero Quotidiano

Los deseos de feliz Navidad de las hermanas no van bien Ferragni. Mientras Chiara guarda silencio, Valentina y Francesca desean a sus fans unas felices fiestas. Sin embargo, hay un verdadero boom. Los internautas explican que no han perdonado a la influencer por la llamada «Puerta de Pandora» y aquí atacan: «Lo que más nos hace 'pensar' en esta historia es la estrategia utilizada en todos los aspectos. Cada miembro de la familia ha dejado de publicar. Estos días y mágicamente, ahora después de que se publicó el video de ella llevando a sus hijos al parque, aquí están las fotos de felicitación, muy sencillas, sin “intro” ni “intro”. Por primera vez en 10 años. Ciertamente, si no fuera por todo el revuelo, esta foto habría sido geoetiquetada en un lugar montañoso, con una «invitación» al final del pie de foto. ¡Muy divertido!”, escribió un internauta debajo de una foto de Valentina con su novio y su perro.

Y de nuevo: «Lo extraño es que las hermanas que viven pegadas al culo de Chiara ahora estén pasando la Navidad solas sin anunciar nada…». Pero también hay quienes se lo toman un poco más mal: “No representas el verdadero significado de la Navidad. Qué vergüenza Y quedarse encerrada en casa”. Y los seguidores de la hija mayor no son la excepción. En el post titulado “Feliz año nuevo a todos en nuestra familia”, Francesca se vio inundada de críticas.

«Todo estrategia, nada de originalidad. Las dos hermanas están haciendo pruebas el mismo día esperando un relanzamiento saliente».La más famosa y engañosa de las hermanas.Envíelo para probar el estado de ánimo de las personas. Por favor, continúa sin seguir nada y déjate vulnerable al fraude”, “Empieza a preocuparte por mí. ¡tu tambien! “Creo que el único Ferragni honesto y de buen corazón es tu padre”, son sólo algunos de los comentarios.