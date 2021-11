«Hay plátanos» – Corriere.it

de Luca Valdesiri

El técnico portugués cumple su promesa y entrega al protagonista de 18 años del Génova Roma los 800 € solicitados en Balenciaga. Sin embargo, en el video publicado en las redes sociales se puede escuchar claramente el veredicto de una persona sin marco: «Hay plátanos adentro, ¿sabes?». desdén en la web

Bonita historia, Video para inmortalizarlo , una broma muy desafortunada para los que alguna vez fueron llamados «el vestuario» pero hoy ni siquiera tienen la ciudadanía allí. Zapatillas Balenciaga desde 800 euros modelo Speed ​​y «edición limitada»El premio de dos jugadores para la noche del domingo lo ganó Félix de Ghana, de 18 años, en el Génova-Roma 0-2. José Mourinho, que se los había prometido al ahora ascendido Primavera, los pagó y los entregó. Esta no es la primera vez que Special One hace gestos similares: El Inter le dio una semana extra de vacaciones en Navidad a Maicon cuando anotó los dos goles para derrotar al Siena, en los Spurs compró Jamon Iberi por completo a Reguilon porque perdió una apuesta.

Las tomas de dos minutos de los zapatos se publicaron en varios sitios, incluida la cuenta de Instagram de Felix. De fondo, cuando abre el paquete («La Navidad ha llegado temprano»), llega la frase ofensiva: «Tiene plátanos, Félix, ¿sabes?». Félix no se da cuenta, su italiano no es el mejor, dijo en una entrevista que sus compañeros que dominan el inglés a menudo se aseguran de que él entienda completamente las instrucciones del entrenador. Al final, ponte los zapatos, le piden que baile, como el júbilo que le dio a mis anclas al final de la carrera. Félix, avergonzado, da dos pasos y luego sonríe.

Las imágenes se extendieron por la web, incluso muchos fanáticos de la Roma se vieron afectados por el escándalo. Sobre todo porque el club Giallorossi siempre está a la vanguardia en la lucha contra todo tipo de discriminación. En el próximo juego de la Liga de la Conferencia el jueves por la noche, el 50% de las ganancias del día se donará a Against Violence Against Women. Felix devolvió el video a su perfil, pero esta vez.

Félix trató de restarle importancia, pero la intensa vergüenza permaneció. «Escuché muchos comentarios indignados sobre la sentencia trasera, para mí no hubo intención racista. Estamos dentro del equipo como familia y a veces bromeamos. Lo dicen porque ven que me gustan mucho los plátanos, y se convirtió en broma». Creo que este comentario fue solo un ejemplo de cómo bromeamos: me siento como en casa en Roma desde el primer momento en que llegué. No me gusta que la gente se haga una idea equivocada de Trigoria.