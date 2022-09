Hay las últimas noticias sobre Little Mattia, actualizaciones »ILMETEO.it

Flood in the Marche: hay las últimas noticias sobre Little Mattia, actualizaciones

Se encuentra la mochila del pequeño Mattia La búsqueda del niño continúa sin interrupción. mattia luconide ocho años, fue arrebatado de los brazos de su madre durante una crecida del río en el pueblo de Ribalta, en marquésdel que aún no hay rastro. La búsqueda del niño continúa sin interrupción.de ocho años, fue arrebatado de los brazos de su madre durante una crecida del río en el pueblo de Ribalta, endel que aún no hay rastro. Sin embargo, en las últimas horas ha surgido evidencia prometedora:

Hallazgo Por unidades caninas entre sí Ropa Que el pequeño Mattia llevaba solo Una bolsa de día y un par de zapatillas. Estas son las últimas noticias, así como los reportajes de la agencia de noticias. Relación comercialNo hicieron más que despertar más esperanzas en el padre del niño y en todos los miembros de su familia inmediata presentes. «¿Descubrir una mochila? Una puñalada, un rayo del azul – dice el padre de Mattia. Espero nunca irme. Espero encontrarlo probablemente desmayado, escondido porque se asustó y se escapó a algún lado. Volveré a ese infierno pero lo encontraré vivoy concluye. «Esa era la mochila con la que Mattia iba a la escuela. Pero eso no significa nada sobre la ubicación del bebé.«Dice nuevamente Tiziano, el padre de Mattia. En las próximas horas continuaremos buscándolo sin descanso. Volverá a partir de la granja y habrá más y más rescatistas de toda Italia que toman medidas para encontrar al pequeño Mattia con vida». Terrible inundación en el área de Marche 15 de septiembre