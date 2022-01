«Hay correo para ti», Stefano Di Martino y la sorpresa para Davide que perdió a su padre a manos de Covid

«Esta es una historia sorprendente». Así comienza una historia David a «Tienes un nuevo correoque perdió a su padre, que ya padece diabetes, a enfermedad del coronavirus. La preocupación de David es una Arrepentimiento No para decirle a su padre que lo ama. Llamar María de Filippi está siendo EnzaLa madre de un joven al que le gustaría que su hijo se metabolizara de luto. «Sabía cuánto lo amabas, Quiero verte en el camino de la felicidad«, escribe una cabra en una larga carta dirigida a su hijo, quien luego pide intervención Stefano Di Martino Organizar una sorpresa para su único hijo.

Bailarín y presentador de televisión David lápiz. “Alguien que ya no está me dio un bolígrafo – explica Di Martino, agregando – en un período oscuro escribí todas las cosas que me dolían y no me las confesé ni a mí mismo. Luego se me acabó la tinta, me di cuenta de que el La tinta de esa pluma -dice- está terminada porque se acabó su trabajo conmigo, escuché tu historia. Recargué este bolígrafo y decidí que debería seguir funcionando contigo. Solo tú sabes qué escribir. Escribe las cosas que hacen que tu corazón pese y las que te hacen sonreír. Espero que hagas lo mismo, añade Stefano.

“Es difícil entender cuánto nos aman los padres. Debería haber tenido un hijo para entender cuánto me ama mi amo.Y, piensa en el bailarín, cuando entiendas el significado del amor hacia un niño, sabrás cuánto puede amarte tu padre ”. Pero las sorpresas de David no terminan porque Di Martino revela:Otro regalo que te doy es una obra de arte.Me gustaría que tú y tu madre se fueran a París para ver de cerca la Mona Lisa ”, concluye.