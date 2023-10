Has tenido un aborto en el pasado. Hoy tengo miedo, pero quería un hijo.

Romina Carisi le cuenta a Verissimo sobre su embarazo: en enero nacerá su primer hijo con su pareja Stefano Rastelli. «Ambas lo queríamos. He esperado tantos años para ser madre, pero no estoy preparada. Tengo miedo», admitió, antes de revelar que espera un niño.

Romina Carisihija de l Albano Y poder rominaun invitado muy cierto Anunció su primer embarazo. Nació en Cellino San Marco en 1987 y está comprometida Stefano Rastelli Durante aproximadamente un año y medio: «Me siento cómodo con él. Para mí, es perfecto en sus defectos». dijo la actriz Silvia Tuvanen. Ya es padre de dos niñas, Emma y Lola, nacidas de un matrimonio anterior: ahora llegará un niño a la familia el niño pequeño.

Embarazo y amor de Stefano Rastelli

«Estoy embarazada de cinco meses y medio. Me aislé este verano con mi madre, y traté de vivir este momento sola, con mi familia, y no quería anunciar mi embarazo demasiado pronto. Se suponía que ella iba a nacer». el 14 de enero”.. Romina Carisi le dijo a Verissimo que se enteró de que estaba embarazada mientras estaba en Croacia con su hermana.

Acabamos de terminar de anotar 4 por 20, tenía sueño. Llegué a Croacia gracias a mi hermana, ella llegó tarde. Entonces me hice una prueba de embarazo. Inmediatamente llamé a Stefano, que estaba en Bangladesh por negocios, y se echó a reír.

El amor empezó con Stefano Rastelli hace aproximadamente un año y medio: “ambos queríamos eso. Estuvimos juntos durante un año y medio y empezamos a vivir juntos enseguida. Me siento cómoda con él y para mí es perfecto en sus defectos. Él está presente, me escucha, puede comprenderme. No hay mayor regalo«. Es padre de dos hijas nacidas de un matrimonio anterior: ««Al principio tenía miedo de iniciar una relación con un hombre realmente ‘ocupado’, pero por otro lado encontré a un hombre muy inteligente, capaz de arreglárselas.» La actriz explicó.

«Tengo miedo de ser madre. Hace un tiempo aborté».

Romina Carisi está feliz de ser madre, pero no ocultó su miedo: «He esperado muchos años para ser madre.pero No estoy listo. Tengo miedo pero tengo un sistema de apoyo, mi hermana se quedará conmigo, ella me ayudará. Luego está mi mamá. Cuando quedé embarazada él estaba muy emocionado. Al principio mi padre me dijo una palabra de Pollyanna que no se puede repetir: está muy contento, interesado y me cuida más que de costumbre.La hija de Al Bano y Romina Power reveló que hace un tiempo abortó porque no estaba segura de la relación que estaba viviendo.

Soy anticuado y siempre pienso que un niño debe tener una madre y un padre. Aborté porque quería formar una familia y no quería ser madre soltera. Me vi obligada a abortar y era extremadamente importante para mí encontrar al hombre adecuado. Fue difícil, pero cada mujer debería poder decidir qué hacer con su cuerpo. Tener un hijo es un acto de altruismo, estás entregando tu vida a otro ser humano y debes estar preparado y tener las herramientas adecuadas para poder criarlo.

Romina Carisi ha dejado atrás un pasado difícil marcado por la separación de sus padres – “No le desearía a nadie las experiencias que tuve cuando tenía 14, 15, 16 años con esta familia dividida y con mi padre que formó otra familia”. -Y hoy ella también es feliz gracias a su amor por Stefano.