«¿Has pensado en ir al Nápoles, lo sugirió Zaniolo?»

El técnico nerazzurri habló del pasado y del futuro: “Hubo momentos en los que pensé en dejar el Atalanta, pero luego prevaleció Bérgamo y su gente y todo lo que traen consigo”.

Empecemos aquí, con palabras. Gian Piero Gasperini Después de la hazañaAtalanta en Liga europea Y dudas sobre su futuro: “Es como si lo hubiera hecho yo Esposa y tres hijos Y encontré uno Mujer guapa“Este es uno de los comentarios inmediatos después de que se levantó la copa. Sabemos que se tomó la decisión y sigue siendo la misma.entrenadora de diosaPero en una larga entrevista con el Corriere dello Sport, habló del trasfondo de este episodio. Nápoles Y así sucesivamente y así sucesivamente.

«¿Nápoles? Lo pensé, si. Hubo momentos durante la temporada en los que pensé que era hora de dejar Atalanta. Pero quería dejarlo así, sin discusiones, sin decepciones. Ganamos al final Bérgamo prevaleciópara él la gente Y todo lo que conlleva. En Nápoles ahora Conte está ahí“La afición no puede arrepentirse”, son las palabras del técnico nerazzurri, que explica las dudas que tuvo al final de la temporada pasada y Pensé en dejar el banquillo Que ocupa desde 2016. Un período largo, pero por otro lado, esto no es nada nuevo para Gasperini, independientemente del equipo en el que estuviera, no estuvo por poco tiempo (ni como jugador ni como entrenador). : nueve años en la cantera de la Juventus, tres en Crotone y siete ante el Génova, aunque no fueron consecutivos, el resto es historia reciente. En definitiva, cuando emprende un proyecto no suele abandonarlo y lo explica así: “Yo tampoco me muevo porque encuentro muy buenos ambientes para vivir”. Desalentar la salida. ¿Qué clase de entrenador soy? Alguien copia. Observo, tomo notas y luego tal vez no repito, pero estoy atento a todo y a todos. ¿Molesto? Bueno, no siempre. Como ya expliqué, son Tonto con los pendejos, bueno con la buena gente.. Bueno, no puedo soportarlo Abusos e injusticia. “No soy muy diplomático”, concluyó.



Hablando de injusticias y abusos, ahora se sabe que el técnico de la DEA lleva un tiempo librando estas batallas, sobre todo en lo que respecta a la simulación: “Una cosa más te vuelve loco. simulación emocionante, jugador de buceo Incluso sin ser tocado me da mucha rabia. «Esto es trampa, el simulador es trampa». Precisamente sobre este tema, Gasperini ha criticado públicamente a algunos futbolistas, entre ellos. federico chiesa Y Siro inmóvil: “Mis protestas no fueron contra la persona. Si un jugador incita a un oponente a cometer una falta, estamos hablando de habilidad. Es completamente diferente. Las cataratas son impresionantes. Lo encuentro muy peligroso. Si el árbitro de campo no sabe cómo evaluar el alcance del contacto Será mejor que cambies de trabajo. El fútbol sin contacto se pone feo. Por muy malos que sean los pases sistemáticos del portero. Ifab debe hacer algo para evitar esta idiotez y perversión. Explicó que el jugador que hoy más toca el balón con el pie es el portero -y explicó- el juego contemplativo me parece terrible. El tiro no es hacia atrás, sino hacia adelante, hacia la portería contraria. Se trata de contradicciones. Un contraste bien hecho es un hermoso gesto artístico. La intervención tardía es otra cosa y debe ser castigada severamente. Luego agregó: “Mi”. Están arruinando el juego de fútbol.. Ya no entendemos nada sobre la fricción y los toques con las manos. Hay muchas interpretaciones variadas y diferencias notables entre el ámbito nacional e internacional. En la Liga Italiana y Copas de Europa Se practican dos deportes diferentes.. Tomemos, por ejemplo, el Campeonato de Europa, donde entras al sistema VAR muy pocas veces, mientras que aquí se trata principalmente de arbitraje. «Las decisiones del VAR deben regularse de una vez por todas».

Una Eurocopa desastrosa para nuestra selección. Para Gasperini, el equipo estuvo ausente. “Spalletti no pudo transmitir ciertos principios. Sólo él puede saber las razones.“Italia estaba vacía, vacía. La principal decepción fue esta, porque nuestras selecciones siempre se han distinguido por su solidez y sentido del trabajo en equipo. Pelé, Maradona, Cruyff, Messi, Pero no faltaron excelentes jugadores. Nuestros Balones de Oro son Rivera, Rossi, Baggio, en 2006 se lo dieron a un defensa, Cannavaro, en este equipo estaban Iaquinta, Camoranesi, Gilardino, Udo, Grosso, Perrotta. Los italianos somos así, después de la decepción tiramos todo al mar. «Para él, la solución es empezar de nuevo».De la lección que tomé y de las guarderías.. El 80% de los jóvenes italianos juegan al fútbol y si no podemos ayudarlos a crecer y traerlos al primer equipo, es un sistema equivocado». Finalmente, habló sobre el futuro, con el mercado vigilando a Atalanta. Y así a la llegada Zaniolo, Cuenta una bonita historia de fondo sobre su llegada: “Él era el que Apuesta por nosotros. Me gusta su perfil. un día Borello llama Y me dice: Señor, Tengo un jugador que quiere venir a ti.«Fuerte, monstruo». Le dije: Marco, ¿quién es? «Zaniolo.» ‘Bien, me gusta.’ «Hablé de ello con D’Amico y luego con Percassie. Estoy interesado en este chico y llegó».