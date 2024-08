Haití, en el reino de la barbacoa, el único motivo es la violencia

El barrio de Delmas, donde nació el restaurante asador hace 46 años – Reuters

La hora y el día se cambian varias veces. Al menor indicio de ataque policial, la cita se pospone. La confirmación llega en el último momento. Puedes irte. Pero sólo en motocicletas con la cabeza descubierta para poder identificarlos claramente. La sede del codiciado Jimmy Scherizer, apodado BBQ, se encuentra en el distrito Delmas 6, a no más de diez minutos del palacio presidencial.. El edificio conserva las huellas del terrible terremoto de 2010 y las oficinas circundantes están completamente vacías. Es imposible llegar a ellos. El nuevo Primer Ministro, Gary Connell, y los nueve miembros del consejo de transición responsables de sacar al país más pobre de Occidente de la catástrofe humanitaria y política en la que se debate.. El centro de Puerto Príncipe es el corazón de la «república de los gánsteres», su reino. Haití es el laboratorio perfecto para el “lenguaje informativo” orwelliano. Fue desgarrado durante cinco años por la “no guerra” –a los ojos de la comunidad internacional– que monetizaba un Estado ya muy frágil, hasta que el Primer Ministro Ariel Henry fue efectivamente expulsado en marzo por bandas armadas. Las milicias privadas fueron utilizadas durante mucho tiempo como instrumento de control social y cooptación por la pequeña elite económica y sus representantes políticos, y luego se volvieron tan poderosas que se volvieron “autosuficientes”. Después de luchar durante años con masacres indiscriminadas de civiles para apoderarse de partes del territorio en medio de la indiferencia mundial, en febrero pasado se unieron en Viv Ansanem (Vivir Juntos), bajo el liderazgo de BBQ.

Es el jefe de la «República de los Gangsters».el rey del “no Estado” que se multiplica sobre las ruinas del Estado oficial, desprovisto de líder desde el asesinato de Jovenel Moise en 2021 y de representantes electos.

Contra esta falsa imagen de las instituciones, Viv Ansanem lanzó el ataque que en los últimos meses desembocó en el incendio de la capital, partiendo directamente del centro. Miles de personas fueron asesinadas entre enero y junio. Uno por uno, fueron quemados comisarías, tribunales y edificios gubernamentales, la prisión fue destruida, 4.000 reclusos fueron liberados y universidades y hospitales fueron vandalizados y ocupados por pandillas, incluido el Hospital General, el único hospital público, que quedó inutilizable. Casi 600.000 personas se vieron obligadas a trasladarse a las colinas menos afectadas por los enfrentamientos, acampando en escuelas y plazas, e incluso en el Ministerio de Comunicaciones.. Hay al menos 111 campos de refugiados improvisados ​​y su número aumenta semana tras semana. No hay escapatoria de Puerto Príncipe: el acceso a la ciudad está bloqueado por pandillas. Ante la masacre, y después de casi dos años de estancamiento, los primeros doscientos agentes kenianos de la misión multinacional llegaron el 25 de junio para apoyar a la policía local, dirigida desde Nairobi. En julio se añadieron doscientas máso. Sin embargo, hasta ahora permanecen encerrados en la base cerca del aeropuerto a la espera de refuerzos: fuentes bien informadas afirman que hasta un millar de los supuestos tres mil hombres llegarán en septiembre. Advirtió a BBQ varias veces que sería un baño de sangre. “La violencia sólo conduce a mayor violencia. ¿Cómo no defendernos cuando somos atacados? Los civiles, lamentablemente, se involucran pero no puedo evitarlo aunque lo lamente. La culpa no es de las pandillas, sino de la violencia estatal y de quienes la manipulan desde el exterior: Estados Unidos, Francia y Canadá. “Específicamente para reducir el sufrimiento de los haitianos, pedí al primer ministro Connell que entablara un diálogo”, dice en criollo este ex policía de 46 años que dejó el uniforme en 2019 y fundó la poderosa banda G9. Pero se niega a definirse como presidente. Ni siquiera le gusta el título de «Presidente» de Gangster Republic. Afirma que no le interesa el poder, aunque ya hace tiempo que da discursos «políticos». “No quiero ser parte del sistema. Estoy luchando contra él. Estoy luchando contra quienes han convertido a Haití en este Estado: ese cinco por ciento que se ha apoderado del 95 por ciento de la riqueza nacional con la complicidad de los gobiernos corruptos, Francia, Estados Unidos y Canadá, sin cuyo apoyo no se toma ninguna decisión política. Entonces, ¿quién es Jamie Scherizer? Defensor del pueblo haitiano». O «no soberano», «no soberano» en honor al neologismo.

La capital está llena de basura y nadie puede recogerla – Reuters

Para llegar a su “oficina”, una entre tantas, hay que cruzar un paisaje fantasmal: hileras de chozas vacías, a menudo quemadas, con las paredes acribilladas a balazos. Cadáveres de coches y montones de basura bloquean las carreteras, donde se han abierto profundos agujeros con machetes para impedir la entrada de la policía. Los mercados tradicionales al aire libre han desaparecido, reemplazados por lagos de aguas residuales que se filtran por desagües obstruidos y donde nadie los limpia. Grupos de chicos portando armas nuevas controlan la entrada. Sólo cuando hacen una «V» con los dedos en señal de la luz verde es posible continuar. Cerca de Delmas 6, la vida parece recuperar un mínimo de pseudonormalidad. Al menos hasta la próxima batalla. Una fresca barbacoa después de la ducha recibe a Avvenire a las puertas de una modesta casa de dos plantas, tras una breve sala de espera. Los cinco jóvenes de guardia están colocando sillas de plástico en la acera con la ayuda de algunos niños, que están deseosos de ofrecer sus servicios. Los residentes observan a su alrededor desde una distancia cautelosa, mientras los transeúntes saludan respetuosamente al “ya shiv” (presidente). “¿Los ves? Son personas que me pidieron ayuda porque no podían cuidar a sus hijos o no tenían comida ni cómo iniciar un pequeño negocio. Y se lo di”, dijo, decidido a refutar la reputación de un gángster despiadado, brazo armado del fallecido presidente Moise, sancionado por Estados Unidos y Naciones Unidas por la masacre de decenas de disidentes en La Saline en 2018. Cuando todavía estaba en las fuerzas del “régimen” “no tengo nada que ver con este caso ni con Moïse. Sólo después del asesinato me di cuenta de que era un político visionario: quería desarrollar Haití, y eso es. Por eso intentó desmantelar el sistema de monopolio comercial del que deriva el poder de la élite. Entonces lo eliminaron. Ahora quieren hacer lo mismo por mí. Armaron a otros grupos para matarme. Pero logré llegar a un acuerdo y reunir a las pandillas. Llamé a los líderes uno por uno y les expliqué: “Debemos dejar de permitirnos ser utilizados como carne de cañón para los poderosos. En lugar de matarnos unos a otros, luchemos juntos contra el verdadero enemigo: los oligarcas y los gobiernos corruptos”. La barbacoa supuestamente se inspiró en Jean-Jacques Dessalinesentre los héroes de la revuelta de esclavos que dio origen a la primera república negra de la historia en 1804. Muestra con orgullo su espalda donde estaba tatuado el rostro del padre de la independencia de Francia. “Si estuviera vivo, también sería un criminal, como cualquiera que denuncia una injusticia”. De hecho, a diferencia de otro héroe nacional, el ilustrado Toussaint Louverture, Dessalines es una figura controvertida debido a los métodos brutales utilizados en la rebelión y al sufrimiento infligido a la población. Después de más de dos siglos, la historia parece repetirse, para peor.

Puerto Príncipe es el epicentro del conflicto – ANSA

El salto cualitativo provocado por el conflicto ha paralizado la economía: la mitad de la población – 5 millones de personas – muere de hambre. Una clase media ya atrofiada ha desaparecido bajo el peso de la deuda contraída para pagar los secuestros, la principal fuente de financiación de las pandillas, junto con la extorsión y el tráfico de drogas y armas. Sin control costero y del espacio aéreo, Haití es un punto de partida ideal para los cárteles mexicanos de la droga hacia Estados Unidos. Asar a la parrilla no niega eso. “Cada grupo tiene sus propios métodos”, pero asegura que su G9 funciona de manera diferente. “Tengo amigos dentro y fuera de Haití que me ayudan porque creen en el proyecto”, respondió cuando se le preguntó de dónde saca los recursos para comprar vehículos todo terreno, rifles Ak-47, rifles Ar-15 y hasta el Galil israelí. “Las armas son nuestra garantía de libertad: el Estado no escucha a quienes se manifiestan pacíficamente. Pero estaríamos dispuestos a dejarlos si el gobierno se comprometiera a brindar una vida digna a este 99% de haitianos exhaustos. Con el apoyo de la comunidad internacional que le dio liderazgo, Connell tenía los medios para actuar. Puede hacer historia si accede al diálogo y escucha nuestras peticiones.. ¿Es un delito exigir agua potable, atención sanitaria, escuelas para todos y vivienda para quienes viven en barrios marginales? Si es así, soy un criminal. Y estoy dispuesto a morir así”. Está construyendo un cementerio donde quiere descansar con sus “soldados”. BBQ se levanta y se ofrece a mostrarle, acompañado de guardias. No es más que un claro, un cinco. Un minuto en moto desde la oficina, donde las ramas cubren unas diez losas de hormigón. Sólo en una, en el medio, hay una cruz. Sin embargo, no es un signo cristiano sino un signo de brujería, y en la religión traída a la isla por los africanos. esclavos, se refiere al “Barón Samedi”, el espíritu del difunto “Sigue así pero lo vamos arreglando poco a poco. Siempre tenemos mucho que hacer”. Después de todo, para los muertos “que no son de guerra” en Puerto Príncipe, el entierro es un lujo. Las bandas queman los cuerpos de las víctimas en el basurero detrás del aeropuerto. Ayer fue una noche tranquila. A la mañana siguiente, entre la basura, sólo había tres cráneos.

