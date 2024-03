“Hacia una larga guerra con Rusia”

Si los pones en fila, podrías pensar que la mano es la misma. Lituania, Letonia, Francia, Alemania, Italia y Polonia. Hay una frase que se repite en los últimos informes anuales de los servicios de inteligencia de los principales países europeos. La Rusia de Vladimir Putin, si se desata, no se detendrá en Ucrania. «Se está preparando para una larga guerra con Occidente». Empezando por sus vecinos europeos: los Estados bálticos y las nuevas adquisiciones de Finlandia, Suecia y Polonia por parte de la OTAN. La escalada retórica de los líderes europeos no es una coincidencia. Hay una razón por la que por primera vez en documentos oficiales de Bruselas se habla de “preparación para una emergencia militar”: se preparará un informe sobre este asunto, a petición de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, de la Unión Europea. El ex presidente finlandés Niinisto.

Por supuesto, la dramática escalada de tono en las cancillerías del continente también tiene detrás cálculos políticos. Al igual que la propuesta de Macron, repetida en varias ocasiones, de enviar fuerzas de la OTAN a Ucrania, esto fue un golpe al desplazamiento interno de su rival Le Pen y las sirenas prorrusas de la derecha francesa. Pero la conciencia de la fase crítica también está dentro de nuestra inteligencia. Hablan de un momento de “tensión e interés”. Recientemente, el Estado Mayor de la Defensa italiano, responsable de decidir si elevar o no el nivel de alerta de las fuerzas armadas, discutió la evolución del escenario en una reunión ad hoc. Actualmente, ya no es necesario aumentar el nivel, como ocurrió tras la invasión rusa en 2022. Los círculos de defensa explican que Italia hoy “no está directamente amenazada”, pero “necesitamos mirar hacia el futuro y estar preparados”. Su traducción: aumentar el gasto militar hasta alcanzar el 2 por ciento del PIB solicitado por la OTAN lo antes posible. También volvemos a hablar de la necesidad de establecer un modelo armado europeo común. Sin embargo, la advertencia de la UE empieza desde arriba, en el norte. Fuentes diplomáticas en Bruselas dicen que fue Finlandia quien indicó el peligro de un choque directo con Rusia. Desde que Helsinki declaró oficialmente su adhesión a la OTAN, la ira del Kremlin se ha manifestado en una serie de peligrosas provocaciones a lo largo de la frontera de 1.300 kilómetros que ahora está abriendo una brecha entre Rusia y la OTAN. En 2023 se realizarán hasta cinco vuelos de bombarderos rusos Tu-22M sobre las aguas del Mar Báltico. En otoño, se desplegarán barcos militares en Ladoga, el enorme lago Karelia en la frontera con Finlandia, armados con misiles Kalibr capaces de atacar a sus vecinos. Se trata de una respuesta de represalia anunciada por las autoridades rusas por su incorporación a la OTAN. Una vez más, el pasado mes de enero, Moscú decidió cancelar el acuerdo de gestión conjunta de fronteras con Finlandia, vigente desde hacía más de una década. Otro signo, además, es el aumento de las llegadas desde la frontera rusa, que en Helsinki ha desembocado en la «guerra híbrida» de Putin. Juntas, las piezas empiezan a formar un rompecabezas completo. Dinamarca ha anunciado la introducción del servicio militar obligatorio para las mujeres a partir de 2026 y la ampliación del servicio militar de cuatro a 11 meses tanto para hombres como para mujeres, siendo el tercer país europeo que avanza en esta dirección. Los informes de inteligencia europeos señalan el caso de Kaliningrado, el enclave ruso entre Lituania y Polonia que se ha convertido cada vez más en escenario de fuertes manifestaciones del Kremlin. Primero, la visita de Putin en febrero pasado, mientras la guerra hacía estragos en el este, y luego, a principios de marzo, la maniobra de la Flota del Báltico con misiles Iskander. Basta con borrar la palabra «guerra» de los informes europeos 007.

preparativos rusos

En el informe de los servicios italianos publicado a finales de febrero, señalamos “el establecimiento por parte del régimen ruso de programas escolares y medidas de propaganda destinadas a justificar un conflicto a largo plazo con Occidente, al que Putin describió como el “enemigo” de Rusia”. «Moscas». Una vez más, la alerta preocupa ahora a la Unión Europea: un choque directo con Rusia no es ciencia ficción. La inteligencia alemana, en un informe confidencial publicado por Business Insider, fue aún más lejos, imaginando el año de la explosión: 2026. En Roma prevalece la cautela: No. Hoy hay una amenaza inminente, pero leemos atentamente, en los informes semanales, los síntomas de la escalada militar rusa.

Por un lado, está la constatación de que las sanciones europeas “no tuvieron ningún efecto” y que el consenso de Putin no se vio afectado: esto es evidente en las elecciones generales que tuvieron lugar en Rusia, a pesar de las dudas bien fundadas sobre la libertad de voto. Por otro lado, reformar el servicio militar obligatorio en Rusia: aumentar dos millones de reclutas adicionales. Al mismo tiempo, se revisó la ilimitada región militar occidental. Con la firma de dos decretos a finales de febrero, Putin decidió dividir la región en dos partes, para enfrentarse al ejército ruso en el frente polaco-ucraniano y en la frontera nororiental de la OTAN. También aquí en Europa hay suficiente para elevar el nivel de alerta.

