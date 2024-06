Hace un año celebró 25 años de matrimonio con su esposa, Rosanna

En junio de 2023, de las páginas de « de «, argumentó que la infidelidad fue exagerada, porque «el ser humano no nació para ser monógamo». Un año después, sigue siendo el mismo semanario. Enrico Papi En Formentera en dulce compañía femenina. Pero no su esposa Raffaella Schifino Con quien celebró el año pasado 25 años de matrimonio, más bien Claudia Mota ex Miss Italia 2021, realizó una (breve) visita a la Isla de los Celebridades en la misma edición de 2023 donde la conductora estuvo comentando (y donde podrían haberse conocido).

Aparte de los paparazzi, Papi y La modelo de 24 años. Se entregaron a besos, abrazos y caricias en el agua y en la playa. Pero la revista, al comentar su tierno efusión, subraya que no es correcto hablar de traición “aunque esté probada, y más en este caso no sabemos si el matrimonio del presentador con Rafaela, la madre de su hijo , o no” eran niños ( rebeca la misma edad que Motta E. Yaaqub 16 años) permanece sin cambios, ni si ambos aceptan transferencias extramatrimoniales y en qué medida”.

De hecho, Papi, de 59 años -que está a punto de regresar a la televisión con ‘inclinación– Iba a intentar no ser reconocido con sombrero y gafas de sol, “pero fracasó estrepitosamente”, volvemos a leer en “de«, donde también se confirmó que la casa en la que se alojarían los dos durante las mini vacaciones era la misma casa que el anfitrión había alquilado cuando fue a Formentera con su esposa. “En el equilibrio entre la pareja puede pasar cualquier cosa, lo importante es que El respeto nunca falla – explicó Papi hace un año -. La lealtad tal como la entendemos no existe. Quien diga lo contrario miente sabiendo que miente. Rafaela sabe muy bien que me atrae la belleza y esto soy curioso por naturaleza. Con esto no digo que seamos una pareja liberal, pero la hipocresía no prevalece en nuestra relación”. ¿Qué dirá la esposa ahora cuando vea las fotos?