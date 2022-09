¿Habrá regreso del Renault 4L? Mira lo que puede pasar

Renault está lista para relanzar uno de sus modelos más importantes del mercado, obviamente con una clave moderna.

«Un coche ya no tiene que ser un juego de sillones con una caja. ¡Dame un volumen también!» Y así, en 1956, el entonces presidente de Reggie, pierre dreyfuss. El proyecto que cambió para siempre ha comenzado renault. Una marca que a día de hoy sigue siendo sinónimo no solo de coches para todos sino también de tecnología, de un hogar que siempre mira hacia delante y marca las líneas que siguen muchas otras marcas a lo largo del tiempo. La casa francesa, que ahora lucha con la electrificación de toda su colección, no deja en paz su pasado. De hecho, una vez se celebra.

Si bien ya está en el mercado Ahora lanzó un modelo como austral Está listo para competir en el segmento C-SUVSin embargo, Renault lleva un tiempo muy activo para recordar los coches que hicieron historia en clave moderna. Entre lo último que debería volver pronto está Twingo, nacido en 1993 y ahora imprescindible entre los coches urbanos. Pero el año pasado, también celebró modelos icónicas como Renault 5quien en su cincuentenario decidió mostrarse al público con un nuevo look muy especial.

Renault, primeros bocetos del nuevo 4L

Pero ahora es el momento de que la marca francesa se dedique a otra leyenda, esa Renault 4L que ya hizo fortuna entre las décadas de 1960 y 1970, que en 2022 cumple 60 años. nació el coche Proyecto 112, que debía conducir a la creación de un automóvil capaz de contrarrestar el éxito comercial del Citroen 2CV, otra obra maestra que pasó a la historia. El nuevo pequeño Renault iba a ser un automóvil pequeño, pero también un automóvil para mujeres y un automóvil de carga y entretenimiento. Pero, sobre todo, debe ser una máquina con una lista de precios bajos, fácil de mantener y confiable en cualquier condición climática.

No es fácil para la empresa francesa que llevó al ingeniero a hombros Granja de Jay Grosset, que dio vida a un coche de tracción delantera, una auténtica novedad para Renault que hasta entonces siempre había tenido modelos de tracción trasera en su lista de precios. En 1958 nacieron los primeros prototipos y se pusieron inmediatamente en marcha para realizar duras pruebas en todo tipo de terrenos, incluso en el desierto del Sahara. Al final, lideró al equipo. Luis Petit, que se ocupó de este aspecto, recorrió en total unos dos millones de kilómetros, con el fin de comprobar la fiabilidad. Hasta que llegó a los concesionarios, el éxito comercial se tradujo en 8.135.424 unidades vendidas en todo el mundo.

Renault quiere volver a intentar presentar al público un modelo innovador y ganador. Y en Internet ya hay algunos diseños de un coche que podría nacer entre 2024 y 2025. Las formas recuerdan mucho al 4L, con líneas cuadradas. La frente es muy similar a Honda-E, con LED sumergidos en la máscara negra que conecta las dos esquinas del capó. El amortiguador es enorme con dos elementos verticales para darle más potencia.

Los laterales son muy lineales, mientras que la parte trasera se acentúa con luces que, con un rectángulo alargado, ocupan prácticamente la parte del zapato en todo su largo.oe que menciona las soluciones que ofrece Renault con sus últimos modelos ya en el mercado (ver Megane y Captur). En cuanto a los interiores, todavía es demasiado pronto para entenderlo, pero lo más probable es que sea en gran parte digital, con un gran centro de información y entretenimiento que evoluciona verticalmente, como hemos visto durante años en los autos de la marca.