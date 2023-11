“Había un niño llorando así que disparé”

«Escuchamos a un bebé llorar en la habitación segura. Atravesamos la puerta hasta que no pudimos escuchar más sonidos. ¿Qué significa eso? Los matamos». El ejército israelí publicó un vídeo del interrogatorio de un “terrorista de Hamás” que confesó haber matado a niños en el ataque del 7 de octubre en Kfar Azza.

El hombre, Amer Abu Ghosheh, es miembro del comando de élite de Hamás. «Nuestra única misión era matar, no secuestrar. Matar a todos y luego regresar a Gaza», dijo. Su grupo llegó en un jeep y entró en la ciudad de Kfar Azza después de volar la puerta. Una vez dentro, dijo, los hombres de Hamás fueron casa por casa, incendiaron casas y dispararon a la gente.

Abu Ghosheh recuerda haber escuchado los gritos de niños pequeños después de que entraron a una casa y dispararon a la puerta de la habitación segura donde estaban encerrados, hasta que pensó que los había matado ya que los gritos cesaron. Y añadió: «En ese momento llegó el ejército y los soldados empezaron a disparar y nosotros respondimos. Seguimos luchando durante diez minutos y luego nos rendimos».

Son aproximadamente 3.000 “terroristas de Hamás” los que participaron en el sangriento ataque ocurrido el 7 de octubre, según estimaciones del ejército israelí.

Alrededor de mil de ellos murieron en los combates en las posiciones israelíes que fueron atacadas, mientras que el ejército israelí capturó a otros 200. El resto regresó a Gaza o murió en la zona fronteriza. Según The Times of Israel, hay cadáveres de miembros de Hamás cerca de la Franja de Gaza que aún no han sido recuperados.