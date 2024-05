Haaretz: “Un vehículo de la ONU fue embestido cerca de Rafah, matando a una persona e hiriendo gravemente a otra” – Asharq Al-Awsat

«O nosotros, Israel, o ellos somos los monstruos de Hamás». Esto es lo que dijo el primer ministro Benjamín Netanyahu En la ceremonia principal del Día de los Mártires (Yom Hazikaron) en el Monte Herzl en Jerusalén. Añadió que la guerra en Gaza «es una elección entre libertad y prosperidad versus desesperación, asesinato, violencia y violación». Y continuó: «Estamos decididos a ganar esta batalla. Nuestra guerra de independencia aún no ha terminado. Continúa estos días».

Al mismo tiempo, el gobierno de Hamás denuncia lo siguiente:’ El sistema sanitario de Gaza está «a horas del colapso» por la escasez de combustible.

Hasta ahora, más de 35.000 personas han muerto en ataques israelíes en Gaza.Según datos emitidos por el Ministerio de Salud de Hamás. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, denunció que los muertos en los ataques del ejército israelí en la Franja de Gaza eran «más civiles que terroristas». Mientras tanto, Egipto y Libia anunciaron que apoyarían a Sudáfrica en su acusación de «genocidio» de palestinos presentada en La Haya contra Israel.

Informes palestinos reportados Un vehículo de las Naciones Unidas fue atacado cerca del cruce de Rafah Gaza del Sur. Así lo informó el periódico Haaretz. Una investigación preliminar realizada por el ejército israelí, informada por el periódico Haaretz, reveló que una persona murió y otra resultó gravemente herida durante un intercambio de disparos contra un vehículo de las Naciones Unidas cerca del cruce de Rafah. El periódico Haaretz añadió que el ejército israelí está investigando las circunstancias del incidente y no está claro si los soldados israelíes abrieron fuego o no.

El Cairo, cada vez más preocupado por los movimientos israelíes en la frontera de Rafah, Justificó su elección «a la luz del empeoramiento de la gravedad y el alcance de los ataques contra civiles palestinos». Blinken explicó en una entrevista con la CBS -recordando su informe que presentó al Congreso estadounidense en los últimos días- que Israel tiene «el conocimiento y las herramientas necesarias para reducir el daño a los civiles en sus operaciones militares». Destacó que «los resultados sobre el terreno, incluido el gran número de víctimas civiles, plantean serias dudas sobre si las FDI los utilizaron eficazmente en todos los casos».

Según el recuento de la facción islámica, el número de muertos desde el ataque del 7 de octubre y el inicio de la guerra en la Franja de Gaza llegó a 35.034 y el de heridos a 78.755. Estas cifras son cuestionadas por Israel porque no distinguen entre civiles y militantes. No revela el número de víctimas que cayeron como consecuencia de los cohetes de los grupos armados palestinos que cayeron nuevamente sobre la Franja de Gaza. El secretario de Estado subrayó luego que Estados Unidos “aún no ha visto” un “plan claro y creíble” para proteger a los civiles en Rafah, como ha solicitado Washington en varias ocasiones. Pero precisó que en cuanto al embargo de armas al Estado judío -que el presidente Joe Biden ha amenazado en caso de un ataque a la ciudad- «por el momento» la única entrega aplazada son «bombas muy cargadas porque hay negociaciones en curso con Israel». «. Israel, dado el impacto que estas armas podrían tener si se utilizaran en zonas densamente pobladas”.

En cambio, Hamás atacó directamente a Biden por afirmar que se produciría un alto el fuego “mañana” si los aproximadamente 130 rehenes israelíes eran liberados. Sigue detenida en Gaza. Para Hamás, estas declaraciones representan “un revés en comparación con los resultados de la última ronda de negociaciones que llevaron al movimiento a aceptar la propuesta presentada por los mediadores”. El alcalde demócrata de Nueva York, Eric Adams, también destacó durante su visita a la comunidad judía en el gueto de Roma que “su batalla es también nuestra batalla”, es decir que “debemos devolver a los rehenes a la patria y destruir a Hamás”.

Sobre el terreno, el ejército israelí lleva a cabo la operación en Rafah. Ya sea en el cruce o en la parte oriental de la ciudad -también en busca de los secuestrados-, los combates han regresado también al norte y al centro de la Franja, donde Hamás intenta reorganizarse. En Jabalia, tras los llamamientos a una evacuación “temporal” de los residentes de la región, la operación se lanzó anoche para hacer frente a los intentos de Hamás de “poner de nuevo en pie su estructura terrorista y operativa”.

Fuentes del lado egipcio del cruce Rafá Entre Egipto y la Franja de Gaza, hacerle saber que Ruido de explosión Los sonidos de los ataques israelíes en el lado palestino fueron muy fuertes esta noche, lo suficiente como para escucharse a unos 30 kilómetros dentro del Sinaí.

Y añadió: «El sonido cesó hasta el amanecer, y también escuchamos el sonido de casas derrumbándose, luego volvió la calma, mientras que los cruces de Rafah y Karam Salem permanecieron cerrados al paso de la ayuda a los residentes de Gaza y a los heridos que salían». Testigos directos y corresponsales de la prensa egipcia.

Por la mañana, en una calma irreal en el lado egipcio de Rafah, muchos camiones de ayuda humanitaria estaban alineados frente a la estación, con la esperanza de pasar.

Lo mismo ocurre en la zona de Zaytoun, también en el norte, donde se han producido varios enfrentamientos reñidos. En total, durante las últimas 24 horas – según el portavoz militar – «más de 150 objetivos» de facciones armadas en toda la Franja fueron bombardeados y destruidos. Mientras se siguen disparando cohetes desde Gaza contra comunidades israelíes cercanas a la Franja Palestina, incluido el cruce de Kerem Shalom, donde los camiones de ayuda humanitaria que se dirigen a la Franja están sujetos a inspecciones de seguridad: en las últimas horas se dispararon dos cohetes más.

«Más de 1.000 miembros de Hamás» fueron ingresados ​​en hospitales de Türkiye para recibir tratamiento. Así lo anunció el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

