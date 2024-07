Ha fallecido Pino D’Angio, cantante y compositor de «Ma Quale Idea». tenia 71 años

Un luchador que luchó contra seis tumores, uno de los cuales estaba en las cuerdas vocales. Fue relanzado por Tommiboy, un DJ italiano con el que ha realizado varias giras en vivo en los últimos años. El último será el 14 de junio en Jesolo. Todavía se puede leer en la web: «Una velada con el rey del funk Pino D’Angio + Tomboy en Jesolo en la única cita de verano en el Véneto. Pino D’Angio, un verdadero visionario de la música italiana, con más de tres millones de discos y más de 700 compilaciones vendidas en todo el mundo. Su éxito «Ma Quale Idea» es uno de los primeros ejemplos de música disco cantado en italiano, pero también el primer éxito de rap producido en Europa. La revista Billboard lo identificó como el fundador de la música trance por la canción «The Age of Love». El sábado 27 de julio, también se esperaba que Benno participara en el Festival Superaurora en el histórico Parque del Castillo de Chigi, pero la situación ha empeorado. Sin embargo, su vitalidad y ganas de cantar no disminuyeron hasta el final.

Después de todo, él siempre había sido así: sociable, lleno de energía y entusiasmo.. No es casualidad que un grupo juvenil, BNKR44, dijera sobre su colaboración con D’Angiò: «Estamos felices de volver a visitar un lugar emblemático de un gran artista». Él respondió: “Bnkr44 está preparado, es capaz, es extremadamente fuerte y decidido. Volver a San Remo siempre es una emoción. Pero pregúntenle a Ariston cómo le afectó mi visión.» El sarcasmo, el sarcasmo, los cigarrillos siempre encendidos incluso en el escenario, el funk y la música disco, se encontró escribiendo un personaje que estaba en algún lugar entre la canción y la música disco italiana. Un personaje tan fuera de lo común. reglas que en 1989 fingió Un desmayo en la competición podría haberlo llevado al Festival de San Remo “No quería ir, mi personalidad arrogante no era la adecuada para el festival y fue el organizador Adriano Aragozini quien insistió, excepto cuando. Me dijo que no podría llegar a la final, porque no podía retirarme, pensé en organizar esta farsa, pero primero llamé a mi madre: Pase lo que pase en la tele, debes saber que no es verdad.