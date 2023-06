Ha estado bebiendo su propia orina durante años: ¿por qué es confuso?

Las mujeres han estado bebiendo su propia orina durante años por una razón muy específica y eso es exactamente lo que nos deja desconcertados. Hagamos el punto.

¿Qué es el bienestar? Un estado de calma, equilibrio, serenidad y ausencia de enfermedades que afectan tanto al cuerpo como a la psique de una persona. tenemos que mencionar Los principales dolores que aquejan a una persona, Doloroso ya menudo lleva a la frustración. Dolores que generan sufrimiento y para los que evidentemente necesitamos algún medio (como medicamentos por ejemplo) para poder sufrir sin complicaciones.

¿Qué podemos hacer? En estos casos confiar en los médicos es lo único que podemos hacer, de hecho solo el equipo médico podrá brindar el tratamiento adecuado. En definitiva, evitar la improvisación de los médicos porque las consecuencias pueden ser sesgadas como en el caso de esta señora que hace tonterías.

Lleva años bebiendo su propia orina: el motivo

Es una vieja historia de hace unos años que se volvió viral en internet, en YouTube. Sube un extracto del programa que se transmite en la popular plataforma Tiempo real titulado «Yo y mi obsesión». Cualquiera que haya visto o visto al menos algunos episodios se encontrará con cosas ridículas.

Las personas que comen papel higiénico, beben esmalte de uñas son prácticas cuestionables que son claramente dañinas para la salud. De lo que estamos hablando hoy es de la obsesión de una dama. Bebe su orina. Comenzó con 1 taza al día y fue aumentando hasta 4-5. Pero ¿por qué hace eso? Al parecer, la señora se refería a la uroterapia, o práctica de consumir orina específicamente para mejorar el cuerpo, muy extendida entre la población antigua.



El motivo de la decisión

Es importante recalcar que a la fecha no existe evidencia empírica que sustente las múltiples teorías que la sustentan. Entonces no puedes explicar por qué se hace esto. La mujer cree que se enteró hace años que tenía un tumor y se negó a someterse a quimioterapia, confiando en cambio en este tratamiento de orina. Ella se considera activa porque estaba consumiendo esto pero como no tenemos pruebas científicas Tenemos que estar completamente en desacuerdo.