Guyana: Estados Unidos intensificó su presión sobre Venezuela con la visita del director de la CIA a Georgetown

A raíz de la nueva represión del gobierno venezolano contra la disidencia, Estados Unidos está nuevamente presionando a Caracas. Washington El director C de la CIA es enviado a Georgetown, la capital. Guayana, en el marco de las disputas por la región del Esequibo, la parte del territorio reclamada por el gobierno de Nicolás Maduro mediante un referéndum popular y una ley aprobada ayer por la Asamblea Nacional. Burns, el primer director de inteligencia estadounidense que visita Guyana, se reunió con el presidente Irfaan Ali en presencia de la embajadora estadounidense Nicole Theriot y el primer ministro Mark Phillips. También estuvo presente el ministro de Asuntos Jurídicos, Anil Nandal. el ministro del Interior, Robson Benn, el jefe de Defensa, Omar Khan; El comisionado de policía Clifton Hicken y el jefe de la unidad de narcóticos, James Singh. También se espera que el ex presidente estadounidense Bill Clinton y el ex primer ministro británico Tony Blair lleguen a Georgetown en los próximos días, informó Stabroek News, citando una declaración del ministro de Asuntos Exteriores de Guyana, Robert Persaud, emitida con motivo de una visita de trabajo. foro. El ministro dijo: “Estas visitas no se limitarán a hablar de cooperación y relaciones bilaterales, sino que también abordarán la importancia del sector privado en diversos sectores de la economía”. También se espera que el Presidente de Surinam, Chandrikapersad Santokhi, visite próximamente Guyana.

Reacción del gobierno Nicolás Maduro La visita de Burns fue inmediata. «Guyana ha sido visitada por el Director de la CIA, una agencia que dice estar especializada en mentiras, engaños y robos y tener una historia de destrucción y muerte en todo el mundo. Esto no es más que otra provocación contra nuestro país en el contexto de la disputa territorial Guyana-Esquipa”, escribió el Ministro de Relaciones Exteriores Evan.

De hecho, la visita de Burns también indica un creciente interés internacional en la región tras el descubrimiento de más depósitos de petróleo frente a la costa de Guyana. empresa americana ExxonMobiL, que opera en la zona desde 2015, anunció recientemente que había descubierto nuevos yacimientos que pretende explotar. El 15 de marzo, el director local de la compañía, Alistair Routledge, informó del descubrimiento de un depósito de hidrocarburos en la parte sureste del bloque Stabroek frente a la costa de Guyana, señalando que se trataba del primer descubrimiento de 2024. Se había encontrado a unos 60 metros ( 197 pies) de arenisca que contiene hidrocarburos, y fue perforado en aproximadamente 1.290 metros de agua. «Nuestro programa de exploración continúa mejorando el potencial de la región y contribuyendo al desarrollo del petróleo y el gas», dijo Rutledge. Este último descubrimiento confirma que tenemos las habilidades, los recursos humanos y la tecnología necesarios para crear valor para Guyana a partir de sus propios recursos.

Gobierno Venezuela Condenó los proyectos de extracción de la petrolera ExxonMobil Provincia de EsequiboDeclarando que recurrirá a “todas las medidas permitidas por el derecho internacional” para hacer valer sus derechos. Caracas condena la campaña «maliciosa» contra su «soberanía territorial» preparada por ExxonMobil y apoyada por Guyana. El gobierno venezolano considera «ilegales» las actividades extractivas de la multinacional y afirma que se desarrollan en territorio «controvertido» venezolano. «Las acciones de ExxonMobil y el Gobierno de Guyana violan el derecho internacional y constituyen una agresión».

A mediados de febrero, medios locales informaron que Maduro también anunció una “respuesta militar” para asegurar el control de la región. El ministro de Asuntos Exteriores de Guyana, Hugh Todd, denunció la presencia militar en la frontera, pero Caracas respondió que no se trataba de un ataque. “Hemos desplegado una presencia no hostil en la provincia de Esequibo para continuar su defensa integrada”, escribió en la red social el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, para la población del territorio en los sectores económico, social, ambiental, cultural y militar. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), un instituto con sede en Washington, publicó imágenes satelitales de tanques ligeros, vehículos blindados de transporte de personal y lanchas patrulleras equipadas con misiles en la frontera. Según las fotografías, las autoridades venezolanas desplegaron vehículos blindados y tanques ligeros en la isla Anacoco, a lo largo del río Cuyuni y en la frontera con Guyana a finales de 2023. Según se informa, las fuerzas caraqueñas también han comenzado los trabajos de construcción para ampliar su base en la isla. Además, entre el 18 y el 22 de enero, las autoridades venezolanas desplegaron al menos tres lanchas patrulleras Pickup 3 de fabricación iraní en la ciudad de Guiria. También en el puerto, el 31 de enero se desplegaron dos sistemas de misiles rusos Buk M2E.

A las mismas horas de la visita de Burns, la Asamblea Nacional se reunió Venezuela Se aprobó por unanimidad la Ley Básica para la Defensa de Guyana-Esquipa, disposición que debe servir para “dar efecto a la decisión adoptada por el pueblo venezolano en el referéndum consultivo” del pasado 3 de diciembre sobre la región rica en recursos naturales y que es la objeto de una disputa internacional con Guyana. Así lo informaron los canales oficiales del Parlamento. El impulsor de la iniciativa, el parlamentario Diosdado Cabello (Partido Socialista Unificado), dijo que “este consejo defiende el derecho del pueblo venezolano a defender nuestras tierras”. La vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, comentó: «No renunciaremos a nuestros legítimos derechos sobre el territorio del Esequibo de Guyana (…) ¡El sol de Venezuela nació en el Esequibo!» Según el diputado Herman Escarra, presidente del Comité Supremo para la Defensa del Territorio esquipa Soberanía Regional, que trabajó en la ley, dijo que su aprobación en el Parlamento «completa la carta constitucional» y «reconoce el mandato del pueblo». «Seguiremos repudiando a todos aquellos que sigan interfiriendo en la soberanía del país», añadió Escarrá, señalando que a través de esta ley Venezuela se muestra ante el mundo como un «país libre e independiente».

¿A qué ley se debe enviar primero? Corte Suprema (TSJ) para acreditar su constitucionalidad y luego presentarlo al poder ejecutivo para su aprobación, y consta de 39 artículos. Entre las disposiciones más importantes se encuentran las que prohíben la celebración de contratos con personas jurídicas “que operen o cooperen en operaciones” en el Territorio del Esequibo o en las aguas adyacentes a Guyana y Venezuela o en operaciones “basadas en concesiones unilaterales del Gobierno de Guyana” ( Artículo 27). Está prohibido celebrar contratos con empresas que “apoyen la posición de Guyana sobre el conflicto”. También se espera que descalifique políticamente a cualquiera que “apoye públicamente la posición de Guyana”, en contravención de los “intereses nacionales”. imponer multas, de diferente cuantía, a quienes utilicen el mapa injustamente. VenezuelaEs decir, la zona que no comprende el territorio del Esequibo y se incorpora al territorio nacional (artículo 35). Las disposiciones transitorias estipulan que la autoridad sobre el territorio será ejercida por un gobernador designado por el ejecutivo mientras continúe el conflicto con el Gobierno de Guyana y hasta que se celebren elecciones.

El domingo 3 de diciembre de 2023 se celebró un referéndum consultivo en el que los venezolanos afirmaron el reclamo de Caracas de soberanía sobre el territorio del Esequibo. Se trata de una iniciativa que generó reparos por parte de Guyana, que llevó la disputa a instancias de justicia internacional con el apoyo de Estados Unidos. El 6 de diciembre, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, estableció el “Comité Supremo de Defensa” de Guayana Esquipa. El grupo de trabajo, como leemos en un memorando de la presidencia, está formado por “el Consejo de Defensa, el Consejo de Gobierno Federal, el Consejo de Seguridad Nacional y actores políticos, religiosos y académicos”.

