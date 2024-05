Guerra Israel-Hamas, Noticias de hoy

Cardenal Pizzaballa: “Trabajando por un alto el fuego, la paz no es victoria”

“Cuando el rostro del otro se destruye, nuestro rostro también se derrite, y si nos hundimos, nos hundimos juntos: la paz, por tanto, no es victoria”, afirmó el cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, durante lectura judicial Pronunciado en la Pontificia Universidad Lateranense. El franciscano, que ayer se hizo cargo de la diócesis de Sant’Onofrio, iglesia de la que ostenta el título de cardenal, centró hoy su lección en la búsqueda de una «pastoral por la paz» en la actual situación de Oriente Medio, que es caracterizado por «una tragedia sin precedentes». Durante la mesa redonda en la Universidad Lateranense, presentada por el arzobispo Alfonso Amarante y moderada por el periodista Daniele Rocchi, el cardenal lamentó que “en esta guerra hay una gran ausencia: la palabra de los líderes religiosos”, porque “cada uno parece expresarse exclusivamente dentro de la perspectiva de su propia comunidad”.

En cuanto a los líderes cristianos en Tierra Santa, “en este período necesitamos reclutar a todos, ya sea de aquí o de allá. Si intentas decir algo, no digo algo neutral, que no es posible, sino algo constructivo, que sea constructivo. Es saber mirar lo que hay más allá de eso, no es muy fácil”, y “cada uno tiene su narrativa exclusiva sobre el otro”. De manera realista, el Patriarca dijo: “La paz verdadera y duradera llevará mucho tiempo, y ahora necesitamos trabajar para lograr un alto el fuego como primer paso hacia otros horizontes políticos, pero todos ellos deben construirse, y todos ellos son una un poco largo.” “El término aire”. Pero “las cosas no cambian por sí solas”, volvió a decir Pizzaballa: “Los profetas estaban sufriendo un gran dolor, pero fueron ellos quienes supieron abrir los caminos en un contexto cerrado”.