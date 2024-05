Guerra entre Israel y Hamas, noticias de hoy.

El comandante del frente sur del ejército israelí y de Hezbolá murió en un ataque en el Líbano

El ejército israelí confirmó el asesinato de un alto comandante de Hezbollah en un ataque con drones llevado a cabo anoche en el sur del Líbano, e identificó al hombre muerto como Hussein Ibrahim Makki, un alto comandante de la llamada unidad del frente sur de Hezbollah, que anteriormente había comandado la división costera del grupo. Así lo informó The Times of Israel. Hezbollah anunció la muerte de Makki tras el ataque aéreo cerca de Tiro, pero no se refirió a él como líder. El ejército israelí dice que Makki «planificó y llevó a cabo numerosos ataques terroristas contra el frente interno israelí durante la guerra».