Guerra en Oriente Medio y horror en Gaza: “A más de mil niños les amputaron sus extremidades en tres meses” – Noticias

Una niña palestina de 4 años fue asesinada en Beduin por soldados israelíes, en el segundo ataque palestino hoy en carreteras de Cisjordania. Así lo informó la agencia de noticias palestina Ma'an, donde fue alcanzada por el fuego de los guardias fronterizos hacia un automóvil palestino que acababa de atropellar a dos agentes. El conductor fue “neutralizado” y se desconoce su estado. Un agente israelí no resultó gravemente herido.

La advertencia de Netanyahu a Hezbolá durante la apertura del Consejo de Ministros: «Tienen que aprender lo que Hamás ya ha aprendido en los últimos meses. Ningún terrorista es inmune». Añadió que Israel tiene la intención de permitir que los residentes del norte que fueron desplazados por el bombardeo regresen a sus hogares de manera segura. Y añadió: «Este es nuestro objetivo común y estamos trabajando responsablemente para lograrlo. Si podemos, lo haremos diplomáticamente. De lo contrario, utilizaremos otros métodos». Según el Ministerio de Salud liderado por Hamás, el número de muertos en Gaza ha aumentado a 22.835. Fuentes de los medios palestinos, informadas por The Times of Israel, informaron que Ali Salem Abu Ajwa, sobrino del jeque Ahmed Yassin, quien fundó el movimiento Hamas en Gaza en 1987 y fue su líder espiritual hasta su muerte, murió hoy en un ataque aéreo israelí. en el sur de Gaza. Fue asesinado en 2004.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo que era «esencial» que Israel hiciera más para proteger a los civiles palestinos en Gaza, quienes deben poder «regresar a sus hogares». “Los civiles palestinos deben poder regresar a sus hogares tan pronto como las circunstancias lo permitan”, afirmó en Doha, acompañado por el primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, como parte de su gira por países árabes e Israel.

Según la agencia Wafa, dos periodistas fueron mártires en una redada israelí en Khan Yunis: Mustafa Abu Thuraya y Hamza Dahdouh. Se dice que este último es hijo del conocido periodista de Al Jazeera Wael Al Dahdouh, cuya historia se difundió por todo el mundo: Alam estaba en el hospital filmando un reportaje sobre los ataques israelíes cuando recibió la noticia de un ataque israelí. La redada mató a la mayoría de los miembros de su familia, según la Agencia Anadolu.

Al Jazeera condena el asesinato de dos periodistas palestinos que fueron “atacados” en Gaza después de que dos periodistas que trabajaban para la estación de televisión con sede en Qatar murieran en un ataque a su automóvil. Hamza Wael Dahdouh, hijo del corresponsal en Gaza Wael Dahdouh, y Mustafa Thuraya, camarógrafo de la Agence France-Presse que trabajaba para Al Jazeera, murieron en el ataque ocurrido en Rafah. La cadena dijo en un comunicado: «Al Jazeera Media Network condena enérgicamente los ataques de las fuerzas de ocupación israelíes a los coches de periodistas palestinos», acusando a Israel de «violar los principios de libertad de prensa».

«Una tragedia inimaginable.» Así comentó el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, sobre el asesinato de dos periodistas de Al Jazeera en Gaza.

Cisjordania está en llamas y abre un nuevo frente



Después de que Israel estuvo comprometido durante tres meses en dos frentes -Gaza y Líbano- se dio cuenta de que la situación en Cisjordania también se estaba deteriorando rápidamente. Fuentes militares dicen que Hamás e Irán están en el aire. El asesinato de Saleh Al-Arouri, líder de Hamás, que estaba incitando a un conflicto armado total en Cisjordania del Líbano y Turquía, desató el estallido de nueva violencia. Después de huelgas generales de protesta y marchas en las que se izaron banderas de Hamás y se elogió a Izz al-Din al-Qassam (el ala militar de Hamás), hoy aparecieron varias señales de advertencia en Cisjordania.

En el campo de refugiados de Jenin, siete milicianos locales murieron en un enfrentamiento de cuatro horas con unidades del ejército israelí. Un agente de la policía fronteriza israelí murió. Cerca de Ramallah, atacantes palestinos tendieron una emboscada armada contra automóviles que pasaban, aparentemente conducidos por israelíes: sus balas mataron a un árabe de Jerusalén Oriental e hirieron gravemente a un farmacéutico árabe israelí que trabajaba en un hospital de Jerusalén. En un cruce cerca de Jerusalén, una pareja palestina embistió su coche e hirió a otro guardia fronterizo. Pero la respuesta fue con disparos, que según la policía israelí neutralizaron a los atacantes. Murió una niña palestina de 4 años que viajaba en un coche cercano.

“Las arterias de Cisjordania se han convertido en una trampa mortal”, denuncia los colonos israelíes. Su sensación de seguridad se ha visto sacudida desde el 7 de octubre, y las autoridades han distribuido entre ellos, como constata hoy con preocupación Haaretz, miles de fusiles. El periódico añade que la situación puede empeorar en cualquier momento si el ejército no refuerza su control sobre los partidos extremistas del movimiento de colonos. La dinámica del enfrentamiento que tuvo lugar en Jenin recuerda a las operaciones típicas de Hezbolá. Fuentes militares, en particular, indican que bajo el asfalto se colocaron dispositivos muy potentes, con un peso de entre 40 y 50 kilogramos, destinados a atacar a los vehículos blindados israelíes en su punto más débil: su base. Por esta razón, en los últimos meses, cada entrada de las fuerzas israelíes en los campos de refugiados de Cisjordania está precedida por excavadoras para detonar los dispositivos antes de que causen pérdidas a las fuerzas entrantes. Pero hoy, uno de los vehículos fue alcanzado por un gran artefacto explosivo (aparentemente fabricado por Irán) y cuatro soldados resultaron heridos. Fue una completa emboscada. Se abrió un intenso fuego contra ellos y fue necesaria la intervención de la Fuerza Aérea para resolver la situación. Siete milicianos palestinos fueron asesinados y durante el funeral, se descubrió que cuatro de ellos (envueltos en banderas islámicas verdes) eran milicianos de Hamas y un quinto miembro de Fatah. Los observadores israelíes señalan que la situación se deteriora constantemente.

Durante tres meses, más de 100.000 trabajadores en Cisjordania permanecieron desempleados porque ya no se les permitía entrar a Israel por razones de seguridad. Así, surge entre los jóvenes la tentación de recurrir a la lucha armada. La Radio Militar afirmó que Hamás estaba dispuesto a ponerse las armas en sus manos y prometió pagar una cantidad de entre 2.000 y 3.000 shekels (500 a 750 euros) por cada ataque, lo que supone una gran suma entre los jóvenes de la empobrecida Cisjordania.

Save the Children: Diez niños son amputados cada día en Gaza



Desde el 7 de octubre, más de mil niños en la Franja de Gaza han perdido una o ambas piernas en amputaciones, a menudo realizadas sin anestesia. Esto significa que más de diez niños al día no podrán correr, saltar la cuerda, jugar al fútbol o andar en bicicleta. Víctimas del horror interminable de un conflicto que afecta a los jóvenes sin piedad durante tres meses. Los escalofriantes datos proceden de Save The Children, que cita cifras de UNICEF en una nota. Muchas de estas amputaciones, afirma la ONG, se realizaron sin anestesia debido a la paralización del sistema sanitario del sector y a la grave escasez de médicos, enfermeras, anestésicos y antibióticos. Debido al corte de energía, los heridos en el norte de la Franja de Gaza están siendo atendidos a la tenue luz de las antorchas, dicen los voluntarios de la Media Luna Roja Palestina que trabajan en Jabalia. «He visto médicos y enfermeras completamente exhaustos cuando los niños llegan con heridas de explosión. El impacto de ver a niños pequeños con tanto dolor y no tener el equipo y los medicamentos disponibles para tratarlos o aliviar el dolor es demasiado grande incluso para los profesionales más experimentados. .” dice Jason Lee, director de Save the Children en los territorios palestinos ocupados. “Incluso en una zona de guerra, la visión y el sonido de un niño mutilado por las bombas no pueden aceptarse ni siquiera entenderse”. “El sufrimiento de los niños en este conflicto es inimaginable, y más aún porque es completamente inútil y evitable”, acusa el líder de la organización. «Este sufrimiento, asesinato y mutilación de niños son violaciones graves, y los responsables deben rendir cuentas. Si la comunidad internacional no toma medidas para cumplir con sus responsabilidades en virtud del derecho internacional humanitario y prevenir los crímenes más graves, la historia nos hará responsables. » “Todo”, advierte la organización: “Sólo un alto el fuego definitivo pondrá fin a todo esto y permitirá que llegue la ayuda humanitaria que se necesita con urgencia”, concluye Ong.

