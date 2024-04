Guerra en Israel noticias de hoy

Egipto, una invasión de Rafah sería peligrosa e ineficaz

Los planes “ampliamente rechazados” de invadir la ciudad palestina de Rafah, que Israel nunca ha abandonado, serían ineficaces, según Egipto, y pondrían en peligro las relaciones del país con Israel. Así lo afirmó la jefa de la oficina de prensa estatal, Diaa Rashwan, en una entrevista con Extra News.

Rashwan dijo: “Una invasión terrestre a Rafah pondría en peligro más de cuatro décadas de relaciones pacíficas entre Egipto e Israel” y que las fuerzas del Primer Ministro Benjamín Netanyahu regresarían “con las manos vacías”. Y añadió: «Si entra en Rafah, Netanyahu no podrá ofrecer al pueblo israelí nada que pueda consolar a las familias de los rehenes. No devolverá las cabezas cortadas de los líderes de Hamas y no podrá detener el ataque». «. Comenzó en Gaza.

Añadió que Egipto no romperá sus relaciones con ningún país a menos que su seguridad nacional o la cuestión palestina estén en peligro, citando declaraciones del presidente Abdel Fattah El-Sisi.