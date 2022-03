Guerra directa entre Rusia y Ucrania el 6 de marzo

Las últimas noticias en tiempo real sobre la guerra ruso-ucraniana En el undécimo día del conflicto. El presidente israelí Bennett mantiene conversaciones con Putin en Rusia para discutir la crisis de Ucrania. Luego viaja a Berlín a Scholz. Zelensky también fue informado de la reunión. La tercera ronda de negociaciones del lunes: la ubicación sigue siendo ultrasecreta, que en cualquier caso será en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. Rusia no respeta la tregua declarada abriendo corredores humanitarios y permitiendo la evacuación de civiles de Mariupol y Volnovakia. Bombardeo de una base militar en Kharkiv: 4 muertos. Putin: «Las sanciones son como declarar la guerra». El presidente ucraniano, Zelensky, sigue pidiendo que se respete la tregua «inmediatamente» e insta a la OTAN a establecer zona de exclusión aérea, Pero la coalición volvió a decir que no. Más de 11.000 refugiados ucranianos han estado en Italia desde el comienzo de la guerra. Activa las notificaciones para recibir actualizaciones Zona de exclusión aérea, qué significa y por qué la OTAN se negó a introducirla en Ucrania La OTAN decidió no establecer uno Zona de exclusión aérea en Ucrania. Porque eso significa enviar aviones de la OTAN para derribar aviones rusos que no respetan. En definitiva, entrada en la guerra de todo Occidente. ¿Quiénes son los pocos afectados por las sanciones contra Rusia? I 680 personas afectadas por las acciones de Europa contra Rusia para invadir Ucrania. Veintiséis enormes multimillonarios, cuyos bienes comenzaron a apoderarse de Italia, pero también en otros países europeos. entre ellos, alisher usmanov, Uno de los hombres más cercanos al presidente Putin, quien según la revista Forbes tiene un patrimonio de 17.600 millones de dólares. La Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos le impusieron sanciones. entonces allí Oleg Deripaska, Castigado por Estados Unidos: Con activos colapsados ​​a lo largo de los años unos 3 mil millones de dólares, según Washington, también está vinculado a la mafia rusa. A diferencia de muchos otros oligarcas, habló abiertamente sobre la guerra en curso y afirmó que se debe hacer todo lo posible para reanudar las negociaciones lo antes posible. READ Ucrania, Erdogan: "Lavoriamo a un incontro Putin-Zelensky in Turchia". Cremlino: "Non c'è ancora l'accordo, ma siamo disponibili" Ray y Ansa suspenden el flujo de noticias desde Moscú después opiniónY el Yo también’encargarse de Decidí detener el flujo de noticias de la sede. moscas Tras aprobación de ley que prevé severas penas de prisión por publicación Información que es falsa por las autoridades de la Federación Rusa. hay, también CNN y el BBC Había anunciado la misma decisión en las últimas horas. El 007 amarillo ucraniano fue asesinado en Kiev: participó en negociaciones con Rusia “Durante el desempeño de tareas especiales, tres espías fueron asesinados: empleados de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio del Interior: Alexei Ivanovich, Chebenev Valery Viktorovich, Denis Borísovich Kirev. ¡Murieron defendiendo a Ucrania y su compromiso nos acercó a la victoria! Así confirma el ejército ucraniano en Twitter la muerte kiryev Pero anula la versión mediática de que fue asesinado por 007 en Kiev porque era un espía de Moscú. Pero el Presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Duma Estatal, leonid slutsky Entre los miembros de la delegación rusa, afirmó que aún no estaba claro si Denis Kirev fue asesinado por los servicios de inteligencia en Kiev bajo sospecha de traición. “Denis Kirev, que alguna vez fue un banquero bastante conocido, es actualmente, que yo sepa, una persona de confianza del jefe de la delegación ucraniana y de la mayoría parlamentaria en la Verkhovna Rada, David Arakhmia”, dijo Slutsky. Es poco probable que la noticia sea desmentida pronto”. Putin amenaza: «Si Ucrania se une a la OTAN, habrá un choque» Ataque de Mariupol y los ataques se reanudan después de que se declaró el armisticio. ataque ruso Mariúpol «Se reanudó debido a la renuencia de la parte ucraniana a presionar a los nacionalistas para que prolongaran el armisticio». Así lo anunció el Ministerio de Defensa ruso ayer por la tarde, según informes impuestoTras una tregua esta mañana para permitir la apertura de corredores humanitarios y la evacuación de la ciudad. READ El riesgo de una nueva guerra en Bosnia es 'muy real' - Corriere.it Zelensky repitió la solicitud de Estados Unidos de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania presidente de Ucrania, Sr. Volodymyr Zelensky, Reiteró su solicitud de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania en una videollamada de Zoom con algunos senadores estadounidenses. Así lo informó una fuente familiarizada con el CNN. Zelensky también preguntó Sanciones Aún más duro contra Rusia, especialmente en sector energético, y pide mas apoyo militar. Un senador involucrado en la conversación de una hora explicó que Zelensky pidió la prohibición de la importación de petróleo ruso y el cierre de esquemas de tarjetas de crédito como Visa y Mastercard. Sin embargo, EE. UU. excluyó una zona de exclusión aérea sobre Ucrania porque obligaría a la Fuerza Aérea de EE. UU. a una confrontación directa con las fuerzas rusas. El papel de Israel en la guerra entre Rusia y Ucrania: Bennett se encuentra con Putin en la guerra entre Rusia Y el Ucrania Papel central que puede desempeñar Israel: los El primer ministro Naftali Bennett voló a Rusia Dio una entrevista de tres horas con Putin antes de volar a Berlín. Zelensky y el presidente francés Macron también fueron informados de la reunión. La tercera ronda de negociaciones entre las delegaciones rusa y ucraniana se llevará a cabo el lunes. Ucrania guerra Rusia, noticias en vivo en el undécimo día de la guerra Terminó el décimo día de lucha en Ucrania. Anuncian la primera tregua otorgada por las fuerzas militares rusas para abrir corredores humanitarios y permitir evacuaciones Mariúpol Y el Volnovja Inmediatamente fue barrido, y las fuerzas de Moscú continuaron bombardeando. Fuentes locales también informaron que un bombardero ruso atacó una base militar en Kharkiv: 4 muertos. READ Cierre del vino de Downing Street, Johnson ahora arriesga - Europa Mientras tanto, el trabajo de la diplomacia continúa. Israel Se presenta como mediador en el conflicto: el primer ministro israelí naftali bennett Voló a Moscú para una entrevista de tres horas con Putin después de consultar con la administración estadounidense. Se mudó de Rusia a Berlín, donde conoció al canciller alemán Olaf Schulz. también informar Zelenski Y el presidente francés Macron. Mientras tanto, el lunes 7 de marzo tercera ronda Negociaciones entre las delegaciones rusa y ucraniana, siempre en la frontera con Bielorrusia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó en una videollamada de Zoom con algunos senadores estadounidenses que sus solicitudes incluyen: Sanciones Aún más duro contra Rusia, especialmente en el sector energético, pidió más apoyo militar. Un senador involucrado en la conversación explicó que Zelensky pidió la prohibición de la importación de petróleo ruso y el cierre de esquemas de tarjetas de crédito como Visa y Mastercard. Estados Unidos descartó la creación de uno sin volar áreas sobre Ucrania porque obligaría a la Fuerza Aérea de EE. UU. a una confrontación directa con las fuerzas rusas.

window._fpcmp.push(function(gdpr) { !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '2062554930705272'); fbq('track', 'PageView'); //fbq('track', 'ViewContent'); //send custom checkpoints event (function () { var checkPoints = [10, 20, 40, 60, 90, 120, 180, 240, 300].sort(function(a, b) { return a - b; }); //seconds var checkPointIndex = 0; var f = function(){ var data = { instant: checkPoints[checkPointIndex] }; console.log("[FB PIXEL] send custom event ViewContentCheckPoint ", data, " on account " ,"2062554930705272" , " currentTime in seconds ", new Date().getTime() / 1000); fbq('trackCustom', 'ViewContentCheckPoint', data); checkPointIndex++; if(checkPointIndex < checkPoints.length) { setTimeout(f, (checkPoints[checkPointIndex] - checkPoints[checkPointIndex-1]) * 1000) } }; if(checkPoints.length){ setTimeout(f, checkPoints[checkPointIndex] * 1000) } })(); });