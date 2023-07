Guerra de ucrania rusia, últimas noticias hoy 8 de julio. directo

En 500 días de guerra en Ucrania, el número de víctimas civiles en el país ha llegado a 9.000, incluidos medio millar de niños: esta es la estimación de las Naciones Unidas. Estados Unidos confirmó un envío de bombas de racimo a Kiev. Biden lo llamó una «decisión difícil». Al dar la bienvenida a Zelensky en Estambul, Erdogan dijo que Kiev «merece» la entrada en la OTAN. El presidente turco dijo en ese momento que Rusia y Ucrania «deberían volver a las negociaciones de paz», y agregó que recibiría a Putin en agosto.

En 500 días de guerra en Ucrania, el número de víctimas civiles en el país ha llegado a 9.000, incluidos medio millar de niños: esta es la estimación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estados Unidos confirmó un envío de bombas de racimo a Kiev. Biden lo llamó una «decisión difícil». Todas las armas químicas declaradas en el mundo han sido destruidas, como confirma la OPAC después de que Estados Unidos declarara al respecto. Al dar la bienvenida a Zelensky en Estambul, Erdogan dijo que Kiev «merece» ingresar a la OTAN. El presidente turco dijo más tarde que Rusia y Ucrania deberían «regresar a las conversaciones de paz», y agregó que recibiría a Putin en agosto.





Il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato di ritenere che l’Ucraina riprenderà il controllo della Crimea e ha ringraziato la Turchia per aver sostenuto la sovranità e l’integrità territoriale del suo Paese: lo ha detto ieri durante la conferenza stampa congiunta con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Istanbul. \»Abbiamo parlato della situazione in Crimea che la Russia controlla ancora illegalmente e usa come testa di ponte per minacce e pericoli. In ogni caso, rinnoveremo il nostro controllo sulla Crimea\», ha affermato. La penisola della Crimea è stata annessa unilateralmente da Mosca nel 2014.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden per il nuovo pacchetto di aiuti militari dal valore di 800 milioni di dollari che comprendono anche le munizioni a grappolo. »Un tempestivo, ampio e necessario pacchetto di aiuti alla difesa dagli Stati Uniti. Siamo grati al popolo americano e al presidente Jo Biden per i passi decisivi che avvicinino l’Ucraina alla vittoria sul nemico e la democrazia alla vittoria sulla dittatura», ha scritto Zelensky su Twitter. »L’aumento delle capacità di difesa dell’Ucraina fornirà nuovi strumenti per liberare la nostra terra e per rendere la pace più vicina», ha aggiunto il leader ucraino.

La Russia potrebbe imporre sanzioni contro l’Ucraina per le azioni legali della compagnia petrolifera e del gas ucraina Naftogaz contro il gigante del gas russo Gazprom, ha dichiarato il ceo di quest’ultima Alexei Miller aggiungendo che ciò potrebbe portare alla fine della cooperazione tra le società russe e Naftogaz. La società ucraina ha intentato una causa contro Gazprom presso la Corte internazionale di arbitrato di Parigi nel settembre 2022, chiedendo al gigante russo i pagamenti scaduti per il transito del gas attraverso l’Ucraina. Gazprom ha respinto le richieste di Naftogaz. Miller ha ricordato anche che Naftogaz ha intentato pure una causa da 5 miliardi di dollari presso un tribunale statunitense contro la Russia per oggetti smarriti nella Crimea occupata. \»Se continueranno tali azioni senza scrupoli, allora qualsiasi relazione tra società russe e Naftogaz sarà semplicemente impossibile\», ha detto il ceo di Gazprom.

L’Ucraina \»merita\» l’ingresso nella Nato. Lo ha detto il presidente turco Recepp Tayyip Erdogan in conferenza stampa con il leader ucraino Volodymyr Zelensky a Istanbul.

In 500 giorni di guerra in Ucraina le vittime civili nel Paese sono state 9.000, tra cui mezzo migliaio di bambini: e’ la stima dell’ufficio dell’alto commissario Onu per i diritti umani. Sebbene quest’anno il numero di vittime sia diminuito rispetto al 2022, gli osservatori hanno notato un nuovo picco a maggio e giugno. Il 27 giugno, 13 civili, tra cui quattro bambini, sono stati uccisi in un attacco missilistico a Kramatorsk, nell’Ucraina orientale. Giovedi’ 6 giugno, lontano dalla linea del fronte, almeno dieci persone sono morte in un altro attacco nella citta’ occidentale di Lviv. Questo rende \»le ultime due settimane (tra) le piu’ letali dall’inizio dell’invasione russa\», proseguono gli osservatori. Il numero di civili uccisi negli ultimi 500 giorni è tre volte superiore al numero di vittime accumulate nei precedenti otto anni di conflitto tra Kiev e i separatisti filorussi nell’Ucraina orientale.

Noticias de audio con titulares de noticias (haga clic aquí) El Vive Zelensky: Ucrania recuperará el control de Crimea El presidente Volodymyr Zelensky dijo, durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan en Estambul, que cree que Ucrania recuperará el control de Crimea y agradeció a Turquía por apoyar la soberanía y la integridad territorial de su país. «Hablamos sobre la situación en Crimea, que Rusia todavía controla ilegalmente y usa como puente para amenazas y peligros. En cualquier caso, renovaremos nuestro control sobre Crimea», dijo. Moscú anexó unilateralmente Crimea en 2014. Zelensky agradece a Biden por las bombas de racimo, ‘cerca de la paz’ El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradeció al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, por un nuevo paquete de ayuda militar de 800 millones de dólares que también incluye municiones en racimo. Un paquete de ayuda de defensa oportuno y sustancial de los Estados Unidos. “Estamos agradecidos con el pueblo estadounidense y con el presidente Joe Biden por los pasos decisivos que acercan a Ucrania a la victoria sobre el enemigo y a la democracia a la victoria sobre la dictadura”, escribió Zelensky en Twitter. «El aumento de las capacidades de defensa proporcionará a Ucrania nuevas herramientas para liberar nuestra tierra y acercar la paz», agregó el líder ucraniano. Gazprom amenaza con dejar de transportar gas ruso Alexey Miller, director ejecutivo de esta última, dijo que Rusia podría imponer sanciones a Ucrania debido a las demandas presentadas por la compañía ucraniana de petróleo y gas Naftogaz contra el gigante ruso Gazprom, y agregó que esto puede conducir a la terminación de la cooperación entre las empresas rusas y Naftogaz. . La empresa ucraniana demandó a Gazprom en la Corte Internacional de Arbitraje de París en septiembre de 2022, exigiendo que el gigante ruso hiciera pagos atrasados ​​por el tránsito de gas a través de Ucrania. Gazprom rechazó las demandas de Naftogaz. Miller también señaló que Naftogaz también presentó una demanda de $ 5 mil millones en un tribunal de EE. UU. contra Rusia por la pérdida de propiedades en la Crimea ocupada. «Si continúan estas acciones sin escrúpulos, cualquier relación entre las empresas rusas y Naftogaz será simplemente imposible», dijo el director ejecutivo de Gazprom. Erdogan: Ucrania merece unirse a la OTAN Ucrania «merece» ser miembro de la OTAN. Así lo afirmó el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en una conferencia de prensa con el líder ucraniano Volodymyr Zelensky en Estambul. Ucrania: Naciones Unidas, 9.000 civiles muertos en 500 días de guerra En 500 días de guerra en Ucrania, el número de víctimas civiles en el país ha llegado a 9.000, incluidos medio millar de niños: esta es la estimación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Aunque hubo menos muertes este año que en 2022, los observadores notaron un nuevo pico en mayo y junio. El 27 de junio, 13 civiles, incluidos cuatro niños, murieron en un ataque con misiles en Kramatorsk, en el este de Ucrania. El jueves 6 de junio, lejos del frente, al menos diez personas murieron en otro ataque en la ciudad occidental de Lviv. Los observadores continúan diciendo que esto hace que «las últimas dos semanas (entre) las semanas más sangrientas desde el comienzo de la invasión rusa». El número de civiles asesinados en los últimos 500 días triplica el número de bajas acumuladas en los últimos ocho años de conflicto entre Kiev y los separatistas prorrusos en el este de Ucrania.