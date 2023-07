Guerra de ucrania rusia, ultimas noticias hoy 21 de julio. directo

La Armada rusa llevó a cabo una «maniobra» militar en la región noroccidental del Mar Negro, y el Ministerio de Defensa de Moscú anunció que había hecho hincapié en el lanzamiento de misiles antibuque para derribar un objetivo en el mar. Según Moscú, barcos de la flota rusa en el Mar Negro dispararon misiles de crucero antibuque «contra un barco objetivo en la zona de ejercicios militares», una extensión de aguas donde desde el pasado jueves el Kremlin considera a cualquier barco como «potencial buque militar».

El gobernador ucraniano de la región de Odessa, Oleg Kipper, escribió en Telegram: «Durante la noche, los rusos dispararon misiles Kalibr desde un portaaviones en el Mar Negro. Las terminales de granos alcanzaron una granja en la región de Odessa, destruyendo 120 toneladas de grano: este es el cuarto ataque en la región de Odessa por parte de Moscú en una semana. Dos personas resultaron heridas en la explosión».



Navalny: \»La guerra en Ucrania es la más estúpida del siglo\»: así lo dijo el opositor ruso en su discurso ante el tribunal en un proceso que considera motivado políticamente y en el que se le acusa de \»extremismo\». La Casa Blanca ha confirmado que Ucrania ha comenzado a utilizar bombas de racimo enviadas por Estados Unidos, tal y como predijeron el Washington Post y el Wall Street Journal. En una rueda de prensa, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, respondió positivamente a una pregunta al respecto.



«,»postId»:»5e11ebb5-8d6c-497a-8c85-f1e2225a28c4″}],»publicaciones»:[{«timestamp»:»2023-07-21T06:20:22.648Z»,»timestampUtcIt»:»2023-07-21 08:20:22+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Consigliere di Macron: \»Pechino fornisce attrezzature militari a Mosca\»»,»content»:»

La Cina sta consegnando attrezzature militari alla Russia da utilizzare in Ucraina. Lo ha detto Emmanuel Bonne, consigliere del presidente francese Emmanuel Macron, parlando con la Cnn all’Aspen Security Forum.





\»Ci sono indicazioni che stanno facendo cose che preferiremmo che non facessero\», ha aggiunto Bonne, precisando che Pechino sta consegnando \»equipaggiamento militare … per quanto ne sappiamo, enormi capacità militari alla Russia\». Funzionari francesi hanno riferito alla Cnn che Bonne faceva riferimento non alla consegna di armi, ma sia a tecnologie che all’assistenza non letale, come caschi e giubbotti antiproiettile.





\»Ciò di cui abbiamo più bisogno è l’astensione cinese\», ha detto Bonne. \»Abbiamo bisogno che capiscano che l’Ucraina è un conflitto di portata globale e che non possiamo offrire all’Ucraina la sconfitta per ragioni di principio, ma anche per ragioni molto operative. E ciò che è in gioco per noi in Ucraina è molto più della sua sovranità. Riguarda la stabilità del mondo\».

«,»postId»:»ee030f4f-e4d8-45bc-b261-955b94d747a3″},{«timestamp»:»2023-07-21T06:14:57.822Z»,»timestampUtcIt»:»2023-07-21 08:14:57+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Ucraina, com’è cambiato il fronte dopo la controffensiva di Kiev?»,»content»:»

Prima del 24 febbraio 2022 (quando è iniziata la guerra) la Russia aveva sotto il proprio controllo 40mila chilometri quadrati, Crimea inclusa. La prima controffensiva ucraina aveva però risposto all’avanzata russa: fra settembre e ottobre Mosca ha perso almeno 12mila chilometri quadrati, sia a nord-est che nella parte meridionale. Ecco la situazione attuale nelle mappe elaborate dal think tank Usa Institite for the study of war (Isw). MAPPE A CONFRONTO

«,»postId»:»9e3a9561-b6e4-40f1-8d09-034aa28f9dc2″},{«timestamp»:»2023-07-21T06:05:00.821Z»,»timestampUtcIt»:»2023-07-21 08:05:00+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Cia: \»Non ci sono segnali che Mosca si stia preparando a uso armi nucleari\»»,»content»:»

La Cia non vede alcun segnale dei preparativi della Russia all’uso di armi nucleari in Ucraina, Lo ha dichiarato il direttore dell’Agenzia di intelligence Usa William Burns all’Aspen Security Forum.





\»Oggi non vediamo alcun preparativo concreto per il potenziale uso di armi nucleari\», ha affermato, aggiungendo che \»la sciabola nucleare che sferraglia è avventata e profondamente irresponsabile\»

«,»postId»:»3c03283c-81b1-48c9-8537-365cd023559b»},{«timestamp»:»2023-07-21T06:01:00.773Z»,»timestampUtcIt»:»2023-07-21 08:01:00+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Kiev: \»Nuovo attacco a Odessa, bruciate tonnellate di cereali\»»,»content»:»

\»Nella notte i russi hanno sparato missili Kalibr da una portaerei nel Mar Nero, hanno colpito i terminal di grano di un’azienda agricola della regione di Odessa, distruggendo 120 tonnellate di cereali: è il quarto attacco alla regione di Odessa da parte di Mosca in una settimana. Due persone sono rimaste ferite nell’esplosione\», ha scritto su Telegram il governatore ucraino della regione di Odessa Oleg Kiper.

«,»postId»:»5e76d8e0-d7c1-4a5d-acf3-1052695d4756″},{«timestamp»:»2023-07-21T05:56:00.932Z»,»timestampUtcIt»:»2023-07-21 07:56:00+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Zelensky: \»Ringrazio gli Stati Uniti, il Canada e l’Unione Europea. Centinaia di nuove sanzioni sono state introdotte con successo\»»,»social»:{«socialType»:»twitter»,»src»:»https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1682123666291605505″,»content»:»https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1682123666291605505″,»cookieAllowed»:true},»postId»:»2837eca8-ee5f-413e-ba60-d65363618a81″},{«timestamp»:»2023-07-21T05:52:00.397Z»,»timestampUtcIt»:»2023-07-21 07:52:00+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Cia: \»Vendetta di Putin per Prigozhin un piatto da servire freddo\»»,»content»:»

Secondo il direttore della Cia William Burns, il presidente russo Vladimir Putin sta cercando di guadagnare tempo per capire come comportarsi con Yevgeny Prighozin, il fondatore del gruppo di mercenari Wagner insorto il mese scorso in Russia: \»Putin è una persona che generalmente pensa che la vendetta sia un piatto da servire freddo. Nella mia esperienza, Putin è l’apostolo per eccellenza della vendetta, quindi sarei sorpreso se Prigozhin sfuggisse a un’ulteriore punizione\», ha detto Burns all’Aspen Security Forum, come riporta la Bbc. \»Quello a cui stiamo assistendo è un balletto molto complicato\», ha aggiunto. Burn ha confermato che Prigozhin si è spostato, di recente è stato nella capitale bielorussa Minsk e in Russia, e che la Cia aveva effettivamente una conoscenza avanzata dell’ammutinamento.

«,»postId»:»0d138a4c-ba3a-43c2-9e7e-4b27685034d6″},{«timestamp»:»2023-07-21T05:47:00.456Z»,»timestampUtcIt»:»2023-07-21 07:47:00+0200″,»image»:{«imgSrc»:»https://static.sky.it/editorialimages/d215c56044c42d4b831517a4cf140298dc4daa61/skytg24/it/mondo/2023/06/24/yevgeny-prigozhin-chi-e/prigozhin.jpg»,»imgAlt»:»Prigozhin»,»imgCredits»:»©Ansa»,»imgCaption»:null},»altBackground»:true,»title»:»Cia: \»Putin potrebbe volersi vendicare su Prighozin\»»,»content»:»

Il presidente russo Vladimir Putin sta cercando di guadagnare tempo mentre cerca di capire come comportarsi con Yevgeny Prighozin. Lo afferma il direttore della Cia William Burns, secondo cui l’ammutinamento del capo del Gruppo Wagner, un mese fa, ha messo in luce significative debolezze nel sistema di potere che Putin ha costruito.





Parlando all’Aspen Security Forum, Burns ha detto che il leader russo potrebbe ancora chiedere vendetta contro Prigozhin. \»Quello a cui stiamo assistendo è una danza molto complicata\», ha aggiunto. È probabile che Putin stia cercando di guadagnare tempo mentre elabora il modo migliore per trattare con il leader del gruppo Wagner, ha detto ancora, in quanto il gruppo mercenario è ancora utile per la leadership della Russia in Africa, Libia e Siria.





\»Putin è qualcuno che generalmente pensa che la vendetta sia un piatto che va servito freddo\», ha detto Burns. \»Nella mia esperienza, Putin è l’ultimo apostolo della vendetta, quindi sarei sorpreso se Prigozhin sfuggisse a ulteriori ritorsioni. Se fossi Prigozhin, non licenzierei il mio assaggiatore di cibo\».

«,»postId»:»40874fd8-49e8-4271-9a2c-92a1b7a76ec9″},{«timestamp»:»2023-07-21T05:43:46.174Z»,»timestampUtcIt»:»2023-07-21 07:43:46+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Guerra Ucraina, Russia non rinnova accordo sul grano: l’impatto su alcuni Paesi»,»content»:»

L’intesa, che garantiva un corridoio sicuro per commerciare i cereali, è scaduta e Mosca ha spiegato di non volerla prorogare. In una puntata di Numeri, in onda su Sky TG24, abbiamo parlato dell’impatto che l’accordo del Mar Nero ha su alcuni Paesi. COSA SAPERE

«,»postId»:»0efc3f21-1f96-4d54-b4a5-dd6fb2981762″},{«timestamp»:»2023-07-21T05:32:06.130Z»,»timestampUtcIt»:»2023-07-21 07:32:06+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Casa Bianca: \»Bombe a grappolo efficaci nella controffensiva\»»,»content»:»

Le munizioni a grappolo fornite dagli Stati Uniti e schierate in Ucraina stanno avendo un impatto sulla controffensiva ucraina contro le forze russe: \»Abbiamo ricevuto alcuni feedback iniziali da Kiev e le stanno usando in modo abbastanza efficace\», ha detto ai giornalisti il portavoce della sicurezza nazionale della Casa Bianca John Kirby, citato dai media internazionali.

«,»postId»:»02e12928-3149-4e39-ba74-4a145f4a49ce»},{«timestamp»:»2023-07-21T05:28:12.672Z»,»timestampUtcIt»:»2023-07-21 07:28:12+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Nuovi attacchi su Odessa, danneggiato consolato cinese»,»content»:»

Sono proseguiti per la quarta notte consecutiva gli attacchi russi su Odessa, strategico porto nel sud dell’Ucraina. Una bomba ha sprigionato un’onda d’urto che ha danneggiato il consolato cinese in citta’ senza causare morti o feriti. Da Pechino il ministero degli Esteri ha fatto sapere che l’esplosione \»ha scosso parte della struttura e ha mandato in frantumi le vetrate\».

«,»postId»:»f3f11251-a6df-43c2-91bc-9497f5d92377″},{«timestamp»:»2023-07-21T05:27:07.628Z»,»timestampUtcIt»:»2023-07-21 07:27:07+0200″,»altBackground»:false,»title»:» Difesa Russia: \»esercitazioni\» militari nel Mar Nero»,»content»:»

La marina russa ha condotto un’\»esercitazione\» militare nell’area nord-occidentale del Mar Nero. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Mosca spiegando che sono stati lanciati missili antinave per abbattere un bersaglio in mare. Secondo Mosca, le navi della flotta russa nel Mar Nero hanno sparato missili da crociera antinave \»su un’imbarcazione bersaglio nella zona dell’esercitazione militare\», uno specchio d’acqua dove il Cremlino considera da giovedì scorso qualunque natante alla stregua di \»potenziali navi militari\».

«,»postId»:»ff5cccd2-ea14-47c4-81f3-2df447b446da»},{«timestamp»:»2023-07-21T04:53:54.468Z»,»timestampUtcIt»:»2023-07-21 06:53:54+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Ucraina, attacco al ponte in Crimea, le immagini dei danni alla struttura. VIDEO»,»content»:»

È di almeno due persone morte il bilancio delle vittime delle esplosioni avvenute nella notte sul Ponte di Crimea. Si registra anche un ferito. Una delle campate della struttura è rollata e un’altra è rimasta danneggiata. L’entità complessiva dei danni causati, comunque, è ancora da verificare. Poco dopo l’attacco, diversi video hanno iniziato a circolare sui social con le immagini dei danni al ponte.

«,»postId»:»85dab051-1b38-48f7-8445-c2a166b9a81e»},{«timestamp»:»2023-07-21T04:53:30.873Z»,»timestampUtcIt»:»2023-07-21 06:53:30+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Prigozhin, gli affari milionari del capo della Wagner fra ristoranti e fake news»,»content»:»

L’uomo che oggi guida la brigata di mercenari che ha fatto tremare il Cremlino negli anni ha costruito una fortuna grazie al suo rapporto con il presidente russo, tanto da essere soprannominato “lo chef di Putin” per la sua redditizia attività di locali e catering. A lui viene attribuita anche la creazione di una “fabbrica di troll” dedita alla disinformazione sul web e considerata responsabile di interferenze nelle elezioni americane e di altri Paesi alleati. COSA SAPERE

