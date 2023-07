Guerra de ucrania rusia, ultimas noticias hoy 16 de julio. directo

Las alarmas se dispararon en al menos la mitad de Ucrania durante la noche. Explosiones en Kharkiv, alarmas en Sumy, Poltava y Zaporizhia. Se continúa hablando del Grupo Wagner. “El grupo no existe legalmente”, dice el presidente ruso Putin, relatando la reunión en el Kremlin 5 días después del motín, diciendo que sugirió otro líder del grupo pero que recibió sin Progozhin. El jefe mercenario ahora estará en Bielorrusia, informó el grupo, que según el Pentágono ya no está en Ucrania.





«,»postId»:»13444fdd-2ac3-40ce-9f1a-4715e5393c28″}]»,»publicaciones»:[{«timestamp»:»2023-07-16T05:45:23.224Z»,»timestampUtcIt»:»2023-07-16 07:45:23+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Mosca, \»esplosioni a Sebastopoli, respinto attacco ucraino con droni\»»,»content»:»

Esplosioni sono state udite nella città di Sebastopoli, nella Crimea occupata, durante la notte del 16 luglio. Lo affermano funzionari nominati dalla Russia a Sebastopoli. Il governatore filorusso di Sebastopoli, Mikhail Razvozhaev afferma che la difesa aerea russa e la flotta hanno respinto gli attacchi dei droni. L’attacco ha avuto luogo nell’area della baia di Sebastopoli e di Balaklava. Al momento non sono disponibili informazioni su vittime o danni alle infrastrutture civili o critiche, riporta il Kyiv Independent. La penisola di Crimea è sotto l’occupazione russa dal 2014 a seguito di un falso referendum organizzato dalla Russia per annettere il territorio.

«,»postId»:»550f94ff-a96b-48f8-b9a5-ccd237390b53″},{«timestamp»:»2023-07-16T05:44:52.176Z»,»timestampUtcIt»:»2023-07-16 07:44:52+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Fonti russe, \»altro generale è stato destituito\»»,»content»:»

Diverse fonti russe hanno riferito che la leadership militare russa ha destituito il generale Vladimir Seliverstov, comandante della 106a divisione aviotrasportata, come riporta il Kyiv Independent. L’Institute for the Study of War ha affermato nella sua ultima valutazione che il motivo del licenziamento di Seliverstov è attualmente sconosciuto, ma fonti russe hanno ipotizzato che potrebbe essere \»associato alla reputazione di Seliverstov di parlare a nome dei suoi soldati\». Non ci sono però ancora conferme ufficiali del suo allontanamento. Fonti russe hanno affermato che la 106a divisione aviotrasportata opera nell’area di Bakhmut da gennaio.

«,»postId»:»28e7f57f-3773-42af-bd66-8a9df37aa910″},{«timestamp»:»2023-07-16T05:31:52.723Z»,»timestampUtcIt»:»2023-07-16 07:31:52+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Sindaco Terekhov: \»Bombardamenti notturni su Kharkiv\»»,»content»:»

La città di Kharkiv, la seconda dell’Ucraina e la più vicina al confine con la Russia, è stata nuovamente bombardata la notte scorsa. Lo ha confermato, dopo l’allarme della polizia regionale che aveva raccomandato alla popolazione di non lasciare i rifugi antiaerei, il sindaco di Kharkiv, Igor Terekhov, citato dalla stampa ucraina. Non sono riportate informazioni su danni o vittime dei bombardamenti.



»,»postId»:»53f67aab-6678-4eb3-b8b7-eec3a2e0f773″},{«timestamp»:»2023-07-16T05:30:49.995Z»,»timestampUtcIt»:»2023-07-16 07:30:49+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Mosca, \»respinto attacco ucraino con droni su Sebastopoli\»»,»content»:»

Il governatore filorusso di Sebastopoli, Mikhail Razvozhaev, ha affermato che le forze russe hanno respinto la notte scorsa un attacco con droni lanciato dagli ucraini nell’area della baia di Sebastopoli e di Balaklava, nella Crimea annessa. Lo riporta il Kyiv Independent. Secondo Razvozhaev, Sebastopoli è stata attaccata anche con droni marini. Non ci sono per il momento notizie di eventuali vittime o danni.

«,»postId»:»ac38ff29-9987-44f2-8bf7-dc3445d8e1bf»},{«timestamp»:»2023-07-16T04:35:43.050Z»,»timestampUtcIt»:»2023-07-16 06:35:43+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Ucraina, esplosioni a Kharkiv e in altre città»,»content»:»

Diverse esplosioni sono state udite poco fa a Kharkiv, in Ucraina e allarmi aerei sono ancora in atto a Sumy, Poltava e Zaporizhzhia. I colpi potrebbero essere partiti da degli S-300, e hanno spinto i residenti nei rifugi, incluso l’inviato dell’ANSA che ne ha riferito. Il sindaco di Kharkiv Igor Terekhovha ha confermato la circostanza sul suo canale Telegram, citando l’allarme aereo ma senza fornire ulteriori dettagli. Secondo RBC-Ucraina, le esplosioni a Kharkiv sono state almeno tre.

«,»postId»:»e1239057-d6de-4366-a1cb-d51033609bd7″},{«timestamp»:»2023-07-16T04:35:25.243Z»,»timestampUtcIt»:»2023-07-16 06:35:25+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Perché Medvedev è tornato a minacciare l’apocalisse nucleare»,»content»:»

Negli ultimi mesi di guerra si sente parlare di rischio nucleare. L’ultima minaccia in ordine di tempo arriva da Dimitry Medvedev, oggi vice Presidente del Consiglio di Sicurezza russo, da sempre al fianco di Putin, a cui ha tenuto il posto da Presidente quando la legge elettorale non consentiva allo zar di rinnovare il suo mandato. IL PUNTO

«,»postId»:»c5da0863-df81-4319-a0bc-aec9aa5e3331″},{«timestamp»:»2023-07-16T04:35:03.914Z»,»timestampUtcIt»:»2023-07-16 06:35:03+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Ucraina, dagli Stati Uniti alla Germania: gli aiuti militari in arrivo a Kiev»,»content»:»

Gli Usa stanno considerando l’ipotesi di inviare al Paese guidato da Zelensky anche munizioni a grappolo, vietate dal 2010 ma al momento impiegate da Mosca. Sul lato europeo, il premier spagnolo Pedro Sanchez ha detto che consegnerà “presto” 4 ulteriori carri armati Leopard 2A4 e un ospedale da campo con capacità chirurgiche. La Bulgaria ha fatto sapere che contribuirà all’addestramento dei medici militari ucraini. L’APPROFONDIMENTO

«,»postId»:»2a60371b-05b2-43e9-a902-acd6119b595d»},{«timestamp»:»2023-07-16T04:34:46.267Z»,»timestampUtcIt»:»2023-07-16 06:34:46+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Lukashenko, chi è il presidente bielorusso definito “l’ultimo dittatore d’Europa”»,»content»:»

Alleato di Putin e legato a doppio filo a Mosca da gas e elettricità, il padrone di Minsk era un semplice proprietario di fattoria prima di diventare capo di Stato nel 1994. Diverse le elezioni che gli sono state contestate anche se molte cancellerie europee lo hanno ricevuto con tutti gli onori fino alle elezioni nazionali del 2020, con manifestazioni di protesta sedate a fatica con l’aiuto russo. LA FOTOSTORIA

«,»postId»:»ef2a141f-2157-4455-bf15-cf399b7d7e10″},{«timestamp»:»2023-07-16T04:34:30.115Z»,»timestampUtcIt»:»2023-07-16 06:34:30+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Prigozhin, gli affari milionari del capo della Wagner fra ristoranti e fake news»,»content»:»

L’uomo che oggi guida la brigata di mercenari che ha fatto tremare il Cremlino negli anni ha costruito una fortuna grazie al suo rapporto con il presidente russo, tanto da essere soprannominato “lo chef di Putin” per la sua redditizia attività di locali e catering. A lui viene attribuita anche la creazione di una “fabbrica di troll” dedita alla disinformazione sul web e considerata responsabile di interferenze nelle elezioni americane e di altri Paesi alleati. COSA SAPERE

«,»postId»:»7d71c78c-d2cc-4165-8896-f2621d54aaab»}]}”query=»{«live»:true,»config-name»:»LIVEBLOG_CONTAINER_WIDGET»,»liveblogId»,»3dd1b467-609e-4aa2-ac20-d6ca9a484598″,»tenant»:tg24″,»page»:1 } ‘>