Guerra de ucrania rusia, últimas noticias hoy 11 de julio. directo

\»Confío en que los aliados envíen un mensaje claro a Ucrania y que haya un acuerdo\». Así lo afirmó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una conferencia de prensa celebrada en Vilnius con motivo de la cumbre de la OTAN. Según el portavoz del Kremlin, Peskov, la adhesión de Ucrania a la OTAN «tendrá consecuencias extremadamente negativas» y requerirá una reacción «firme» de Rusia. La administración militar de la capital ucraniana dijo que durante la noche, las fuerzas rusas lanzaron nuevamente drones Shahed de fabricación iraní contra Kiev, y agregó que las unidades de defensa aérea destruyeron todos los objetivos enemigos. Esta mañana fue informado por la agencia Ukrinform





Rusia, los revolucionarios marchan sin disparar un tiro. Qué pasó



Explosión de presa en Ucrania: el evento y sus consecuencias. Mapas interactivos



Armas nucleares tácticas: qué son, diferencias con la estrategia, implicaciones



Por qué Moscú invadió Ucrania, desde razones históricas hasta tensiones con la OTAN



La historia de Zelensky de excomediante a presidente en tiempos de guerra.







«,»postId»:»d43f4ebf-c550-4244-a5f6-63432edbf0d4″}],»publicaciones»:[{«timestamp»:»2023-07-11T05:49:11.339Z»,»timestampUtcIt»:»2023-07-11 07:49:11+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Ucciso a Krasnodar vice capo mobilitazione locale»,»content»:»

Stanislav Rzhitsky, un ufficiale di Marina vice capo del dipartimento per la mobilitazione nella città di Krasnodar, nel sud della Russia, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco. Lo riferiscono le agenzie russe, aggiungendo che per il momento non si conoscono le circostanze e il movente dell’omicidio, sui cui sta indagando il Comitato investigativo locale. Il corpo senza vita di Rzhitsky, 42 anni, è stato trovato ieri sulla Via Beregovaya. Yevgeny Pervyshov, deputato della Duma ed ex sindaco di Krasnodar, ha detto che Rzhitsky, che è stato colpito alle spalle, è stato in passato comandante di un sottomarino, il Krasnodar.

«,»postId»:»6ea36e88-b072-47a2-8a82-b097a0c2b3c6″},{«timestamp»:»2023-07-11T05:30:29.544Z»,»timestampUtcIt»:»2023-07-11 07:30:29+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Attacchi nel sud-est dell’Ucraina prima del vertice Nato»,»content»:»

Il ministero dell’Interno ucraino ha postato le foto dei danneggiamenti provocati dai detriti di droni lanciati nella notte su Kiev e distrutti dalla contraerea, come riferisce Rbc-Ukraine. Altri attacchi con artiglieria hanno riguardato la regione orientale di Dnipropetrovsk, e Odessa a sud, proprio poche ore prima dell’inizio del vertice Nato in Lituania. Non ci sono state vittime. Questa mattina è ancora in corso un’allerta aerea nelle regioni di Poltava, Kharkiv, Dnipro e Donetsk. L’Aeronautica militare ucraina ha spiegato che i russi hanno attaccato il Paese con droni Shahed-136/131: 26 su 28 sono stati distrutti.

«,»social»:{«socialType»:»twitter»,»src»:»https://twitter.com/MVS_UA/status/1678618352191668224?s=20″,»content»:»https://twitter.com/MVS_UA/status/1678618352191668224?s=20″,»cookieAllowed»:true},»postId»:»c47960ce-4f7d-464e-b585-f4c970d58314″},{«timestamp»:»2023-07-11T05:24:07.789Z»,»timestampUtcIt»:»2023-07-11 07:24:07+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Mosca minaccia attacco a centrali nucleari in Ucraina ed Est Europa. I siti a rischio»,»content»:»

I vertici del Cremlino continuano a evocare lo spettro del nucleare, dopo che sui canali social filorussi si è diffusa la voce secondo cui le forze armate ucraine sarebbero pronte ad attaccare la centrale di Smolensk, in Russia. Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, ha detto che in tal caso \»sarà necessario esaminare uno scenario d’attacco simultaneo della Russia” contro tre centrali ucraine: Pivdennoukrainski, Rivne e Khmelnytskyi. E ha allargato il campo anche all’Europa orientale.

«,»postId»:»48018cb4-960c-4205-beef-1ea1b5f94455″},{«timestamp»:»2023-07-11T05:06:18.452Z»,»timestampUtcIt»:»2023-07-11 07:06:18+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Save the Children: \»Stop uso delle munizioni a grappolo\»»,»content»:»

Save the Children, l’organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro, ha ribadito il suo appello affinché tutte le parti in conflitto pongano fine all’uso delle munizioni a grappolo, dopo che l’annuncio di venerdì degli aiuti militari statunitensi all’Ucraina ha riportato l’attenzione su queste armi esplosive. \»Save the Children chiede da tempo alle parti in guerra di porre fine all’uso delle munizioni a grappolo nel conflitto in Ucraina e in tutto il mondo\», ha dichiarato Christy Gleason, vicepresidente di Policy, Advocacy e Campagne di Save the Children Usa.



»,»postId»:»fbce0807-e7d4-45d6-ba8b-c995b8e9e7d8″},{«timestamp»:»2023-07-11T05:04:23.640Z»,»timestampUtcIt»:»2023-07-11 07:04:23+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Biden vedrà Zelensky mercoledì a vertice Nato»,»content»:»

Il presidente Usa Joe Biden incontrerà mercoledì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al vertice della Nato a Vilnius. Lo ha confermato alla Cnn un funzionario a conoscenza dell’incontro.

«,»postId»:»af6940b0-5070-436e-8c00-bf7d709eed71″},{«timestamp»:»2023-07-11T04:59:53.852Z»,»timestampUtcIt»:»2023-07-11 06:59:53+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Ucraina: attacco russo nella notte a Kiev in vista summit Nato»,»content»:»

La Russia ha lanciato un attacco aereo su Kiev durante la notte, poche ore prima dell’inizio del vertice Nato a Vilnius. \»Il nemico ha attaccato Kiev dal cielo per la seconda volta questo mese\», ha riferito Serhiy Popko, capo dell’amministrazione militare di Kiev, su Telegram, precisando che le difese aeree hanno abbattuto tutti i droni di fabbricazione iraniana prima che raggiungessero gli obiettivi. Non sono stati segnalati finora danni o vittime.

«,»postId»:»e81c7ce9-cd16-43e1-bb8e-9763e864a67f»},{«timestamp»:»2023-07-11T04:43:18.395Z»,»timestampUtcIt»:»2023-07-11 06:43:18+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Ucraina: esplosioni a Odessa, allarme in cinque regioni «,»content»:»

Diverse esplosioni sono state udite nelle prime ore della notte nella città meridionale ucraina di Odessa, secondo i media locali. L’allerta antiaerea è scattata oggi anche nelle regioni di Kirovohrad, Mykolaiv, Poltava e Cherkasy

«,»postId»:»ff34a8a8-75b9-46e0-b88f-b10af455116b»}]}”query=»{«live»:true,»config-name»:»LIVEBLOG_CONTAINER_WIDGET»,»liveblogId»:b6e3f8b9-764b-47c5-a730-302109b9e5ee»,»tenant»:tg24″,»page»:1 } ‘>