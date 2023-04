Guaidó llega a Colombia para participar en la cumbre de Venezuela

“Acabo de llegar a Colombia, como lo hicieron millones de venezolanos antes que yo, a pie. Vine en el marco de la cumbre… y voy a pedir una reunión con las delegaciones internacionales que van a participar”, dijo el líder opositor. en el texto.

Expresó su esperanza de que la cumbre pueda asegurar el regreso del gobierno de Nicolás Maduro a la mesa de diálogo en México y la aprobación de un programa creíble para la realización de elecciones en el país, como parte de una solución al conflicto político. .

Guaidó también agregó que se reunirá con expatriados venezolanos para discutir su participación en las primarias presidenciales y elecciones para 2024.



«Nuestra lucha es que los derechos de los venezolanos sean válidos. Para que su voto sea válido, seguiré elevando las demandas de los venezolanos en el exilio que quieren participar en las primarias, las elecciones presidenciales y más allá”.

“El régimen volvió a lanzar amenazas”

En el comunicado, Guaidó pidió la liberación de unos 300 presos políticos, y dejar de “perseguir” a su familia, a su grupo de trabajo y a “los que luchan por una Venezuela mejor”.

Nuestra lucha es por elecciones libres y el respeto a los derechos humanos. En los últimos días, el régimen ha vuelto a lanzar amenazas en mi contra, con el objetivo de silenciar mi voz. No dejaré que Maduro haga eso. A pesar de los peligros de salir una vez más a pedir el apoyo del mundo para los venezolanos, como lo he hecho antes, no dejaré de hacerlo”.

Agregó que “la lucha de Venezuela por la libertad requiere que la hagamos juntos… Para que la lucha triunfe, debemos hacer de las elecciones presidenciales una verdadera oportunidad de cambio y de reunificación de Venezuela. Esto debe estar por encima de cualquier candidatura o interés personal. .»

El mes pasado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la «conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela» con el objetivo de poner fin a las conversaciones iniciadas en México a finales del año pasado entre el gobierno de Maduro y la oposición para encontrar salidas a la crisis en Venezuela. ese país. .

Su canciller, Álvaro Leyva, dijo el sábado que espera que la conferencia siente las bases para un acuerdo que lleve a elecciones libres y al levantamiento de sanciones a Venezuela, informó Efe.

Leyva habló al final de una reunión que él y el presidente Petro sostuvieron en la residencia presidencial de Hato Grande, cerca de Bogotá, con una delegación de la oposición venezolana para preparar la reunión del 25 de abril, que tendrá lugar para promover el diálogo político. Comenzó en México el año pasado.

“Estamos en vísperas de la gran conferencia en la que 20 países hablarán sobre Venezuela y cada país expresará su opinión sobre la solución, pero está claro sobre la base de que el acuerdo debe ser entre los venezolanos, lo que naturalmente significa un cronograma. Elecciones con garantías y el levantamiento de sanciones en paralelo”, dijo el canciller.

Cuando se lleve a cabo la reunión el martes, agregó Leyva, Colombia está «buscando soluciones» para el país vecino porque «ha llegado el momento de tocar una campana para América Latina, en el sentido de que lo que importa es la democracia en el sistema de estados americanos». .» .

Por su parte, el coordinador del Programa de la ONU, Gerardo Blade, quien habló en nombre de la oposición venezolana, dijo que espera que la reunión del martes en Bogotá sea un punto de partida para la reanudación de las conversaciones en México con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. .

“Consideramos muy importante que desde esa cumbre se hiciera un llamado a las partes para retomar el proceso de negociación en México, que sin duda es la principal herramienta con la que cuenta nuestro pueblo para salir de la crisis política, económica y social que acecha”. ellos”, dijo Blade.