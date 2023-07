Gtwc Europe, Valentino Rossi: ¡gana en la Carrera 2 de Misano! Patrizi gana entre las medallas de plata

valentino rossi ir a la quiebra Adriático de Misano. no, no hay Moto GPcategoría que, en esta pista, ganó tres veces, sin embargo GT World Challenge Europa, el nuevo torneo del nueve veces campeón del mundo. La ex estrella de MotoGP con su pareja Máximo Martínllevar a la victoria BMW El #46 en la segunda ronda en el Circuito de Rumania, válido para la Copa Sprint, segundo lugar detrás del Audi #11 de Christopher Haas y Lucas Legeret. Tercero fue el otro BMW de Thomas Neubauer y Jean-Baptiste Seminauer.