GTA 6 Hacker no puede ser juzgado (y puede causar daños millonarios)

GTA6 Rockstar Games y Take-Two Interactive están trabajando en él, aunque el juego fue víctima, hace unos meses, de una filtración realmente masiva.

De hecho, un hacker filtró información sobre la secuela de juego GTA V (Busque la versión de próxima generación en Amazonas), así como videos y fotos robados.

Mientras los fans han estado esperando la noticia pasando el rato con los tráilers En Unreal Engine 5, la fuga fue definitivamente un rayo inesperado.

Ahora, a pesar de que inicialmente se declaró inocente, el presunto pirata informático también parece serlo. más en problemas.

Como también mencioné antes jugadorel joven de 18 años acusado de piratear Rockstar y filtrar material sobre él GTA6 Fue declarado no apto para ser juzgado. En cambio, el jurado decidirá si es o no responsable de los cargos penales, no si es culpable.

Arión Cartagoque acababa de ser nombrado por el tribunal después de cumplir 18 años, también fue acusado de causalidad Millones de daños en delitos en internet Contra Nvidia, Uber, Revolut, BT y EE.

El presunto cómplice de 17 años será procesado por estos cargos y, desde su arresto inicial, ha enfrentado más cargos policiales de piratería.

Hasta el momento, los documentos judiciales muestran que Cortag y el joven de 17 años han comparecido varias veces en Southwark Crown Court en Londres.

Como he mencionado Reutersel tribunal se enteró de que los dos adolescentes piratearon varias empresas, incluida Rockstar, y luego se separaron chantaje Estudio de videojuegos con la amenaza de liberar el código fuente.

Sin embargo, el tribunal también se enteró de que Cortag no había sido declarado apto para ser juzgado, según algunos psiquiatras. Según la ley del Reino Unido, esto significa que el demandado No podrá comprender la evidencia presentada. o testificar en su favor.

No se ha tomado una decisión similar para el joven de 17 años, que se supone que debe ser juzgado por presunto delito cibernético. Veremos cómo se desarrolla este espinoso asunto.

Manteniéndose en el tema, desarrolladores GTA6 Recientemente contrataron a varios ingenieros para construir el mejor sistema de agua en tiempo real de todos los tiempos.

Pero no solo eso: hace mucho tiempo GTA en línea Es posible que hayas bromeado con un personaje que aparecerá en el próximo. Grand Theft Auto 6.

Finalmente, nuevos detalles indican de qué tamaño podría ser el mapa de GTA 6.