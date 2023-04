Grupo Discord en el centro de la filtración de documentos clasificados importantes

Es para un YouTuber filipino y muestra cómo la plataforma de comunicación tiene algunos problemas con el contenido extremista.

Sitio de periodismo de investigación durante el fin de semana gato cascabel Reconstruyó gran parte del camino seguido por documentos clasificados del Departamento de Defensa de EE. UU. que se filtraron en línea en las últimas semanas en Internet. Según la investigación, el primer espacio digital en el que aparecieron los documentos podría ser «Thug Shaker Central», un pequeño canal privado que ha cerrado, reabierto y cambiado de nombre en repetidas ocasiones en Discord, una plataforma de mensajería muy popular, primero entre los aficionados a los videojuegos. y ahora en contextos muchos otros.

A partir de ahí, la documentación terminó en «WowMao», un «servidor» (es decir, un chat grupal dentro de Discord donde los usuarios conversan sobre un tema determinado) para los fanáticos del youtuber youtuberwow_mao, que ha estado activo desde 2016 y principalmente publica videos a medio camino entre sátira e información sobre historia mundial, geopolítica y actualidad internacional.

La noticia ha llamado mucho la atención sobre lo que sucede en Discord, que es una plataforma que utiliza. Más de 150 millones de personas al mes, muchos de ellos muy jóvenes. Desde que se hizo popular hace algunos años, Discord ha sido elogiado por permitir que muchas más personas se reúnan y se comuniquen de manera más efectiva con personas de ideas afines, creando comunidades altamente activas y brindando a sus usuarios una mayor sensación de privacidad, ya que los servidores más pequeños de Discord a menudo pueden A veces solo se puede acceder por invitación o aceptación por parte de un corredor.

Pero con el tiempo, también ha atraído numerosas críticas porque a la plataforma le resulta muy difícil identificar y modificar (es decir, eliminar o restringir) el contenido. Racistas, misóginos y extrema derecha.

Discord fue fundada en 2015 por Jason Citron y Stan Vishnevskiy: la plataforma nació claramente como un servicio para permitir a los jugadores comunicarse en línea mientras juegan, a través de chat, llamadas y videollamadas. Sin embargo, con el paso de los años su uso se ha extendido a muchos otros ámbitos y ahora también lo utilizan aficionados al deporte, cinéfilos, amantes de la lectura o incluso, simplemente, grupos de estudiantes, familias o amigos que quieren tener “servidores” todos juntos. los suyos para chatear. Las discusiones en Discord tienen lugar en chats de grupos grandes llamados «servidores», que a su vez se dividen en otros grupos llamados «canales». Cada usuario de Discord puede crear varios «servidores», que pueden ser públicos (es decir, abiertos a todos los demás usuarios que deseen unirse) y privados.

La mayor parte de lo que sucede en Discord es inofensivo, como cualquier otra plataforma de comunicación. Pero en algunas comunidades, especialmente entre los usuarios más jóvenes, a menudo se desarrolla un sentido del humor muy problemático, centrado en bromas racistas, antisemitas y misóginas.

El propio wow_mao, que nació y se crió en Filipinas pero estudia en el Reino Unido y siempre ha tratado de mantener cierto secreto, se ha hecho popular entre sus fans por su estilo «políticamente incorrecto» de informar sobre eventos históricos y actuales. En una entrevista con Los New York Times Después de que se publicaron los documentos clasificados, dijo que sabía que había algunos adolescentes «muy derechistas» en su servidor de Discord: «Dejé escapar a un grupo de niños», dijo. «Lamento no haber supervisado un poco más mi servidor».

dale biránprofesor de la Universidad Estatal de Morgan y autor de Online Radicalization for American Youth, hablando con Los New York Times Dijo que «el tipo de lenguaje utilizado en estas conversaciones permite que los niños se respondan preguntas sobre el mundo en un idioma que conocen. Han crecido en una sopa de memes y comportamientos sarcásticos y oscuros». Las comunidades a menudo comienzan con un simple sarcasmo, aunque de mal gusto, «pero se convierte en un problema criminal y, a veces, en terrorismo».

En un estudio de 2021 dedicado a este tema, el Instituto para el Diálogo Estratégico, un grupo internacional de investigadores que se ocupan de la radicalización en línea, el escribio Algunos grupos de discordia que al principio solo parecen estar bromeando sobre temas como el nazismo, el fascismo o la supremacía blanca «sirven como espacios seguros para los jóvenes con cierta curiosidad sobre las ideologías extremistas y les permiten explorar temas de extrema derecha más desafiantes». se puede encontrar en otros lugares de la red.

Después de que solía planificar el mitin Unite the Right de 2017 con supremacistas blancos y figuras estadounidenses de extrema derecha en Charlottesville, y después de que se revelara que el terrorista de 18 años que mató a 10 personas en Buffalo el año pasado usó Discord para compartir memes racistas. La plataforma reconoció que tiene la «responsabilidad de garantizar que la discordia no se utilice para causar odio, violencia o cualquier otro daño».

Sin embargo, la plataforma todavía depende casi exclusivamente de la voluntad de sus usuarios de informar contenido problemático dentro de los servidores a los que pertenecen. Discord se divide principalmente en salas de chat, con grandes grupos públicos que pueden tener una estricta moderación de contenido y grupos privados más pequeños que pueden tener poca o ninguna. Periodistas resumiendo Clain Browning y Stuart A. thompson Los New York Times. Discord les dijo que estaba trabajando con la policía en una investigación sobre los documentos filtrados, pero no dijo nada más.

@wow_mao dijo que le parecía muy divertido que documentos clasificados tan importantes circularan inicialmente en «las partes más importantes y especializadas de Internet». «Son justo el tipo de personas que esperarías encontrar en este tipo de documentos: nerds. Son los que el gobierno de los Estados Unidos debería temer».

