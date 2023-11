Grillo ataca a Conte: «Es un showman. Me reí con autocrítica». Bongiorno: “Convirtió el dolor en espectáculo” – Noticias

«Grillo resultó ser un intérprete estrella, un gran intérprete. Estableció un récord para el público, en cabeza. Él usa el sarcasmo y yo tengo autoridad, fue divertido y me eché a reír». Así lo afirmó el líder del movimiento M5, Giuseppe Conte, al comentar con los periodistas lo que Grillo dijo sobre él. “En cambio, Giorgia Meloni y la maniobra de este gobierno que hace llorar al país no me hacen reír”.

«Denuncié en la sala que mi clienta se declaró rota e intentó suicidarse. Es un dolor enorme. Bueno, Grillo ha convertido este sufrimiento en una farsa al montarlo en un espectáculo. Esto es muy grave. Muy grave. Porque la mujer tiene «Ha sido masacrado dos veces.»

Así responde la presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, Giulia Bongiorno, a través de los micrófonos del canal Tg1, al humorista Beppe Grillo, que la atacó anoche, durante el programa Fabio Fazio de TV Nove, como defensora legal de la joven a quien defendía. Se le acusa de violar al hijo de Grillo y a otros tres amigos.

