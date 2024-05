Grecia y Venezuela, dos «laboratorios» para el siglo XXI

traducción griega de la novela el secretoescrito por el autor de este artículo, fue el origen del debate organizado en Atenas por el Comité Griego de Solidaridad con Venezuela, “Todos somos Venezuela GR”, “Todos somos Venezuela” (https://somosvenezuelagr blogspot.com), y fue coordinado por un gran amigo del proceso bolivariano, Vagelis Gonatas, quien lo acompañó varias veces en elecciones anteriores.

La novela cuenta para los jóvenes lo que sucedió durante el ciclo de lucha de los años 1970 y 1980 en Italia. En la introducción nos invita a pensar qué sucede cuando se satanizan los intentos revolucionarios, como ocurre en nuestro país, y no se permite a los jóvenes utilizar la memoria histórica para construir una alternativa en el presente; Y cuando, en cambio, como ocurrió en Venezuela con el socialismo bolivariano, esa memoria histórica se renueva, con nuevos métodos pero con idénticos ideales, para construir el futuro.

Grecia, un país de 11 millones de habitantes, como sabemos, es miembro de la Unión Europea desde 1986. Fueron las instituciones europeas las que derrocaron al liderazgo de Syriza en julio de 2015. En ese momento, Syriza era el partido principal. El Partido Izquierda y País, en Grecia, que era el epicentro de la crisis económica que azotaba a la Unión Europea. Con sus resultados (36,34%) y su representación parlamentaria (149 escaños de 300), Syriza ha superado los mejores resultados históricos del Partido Comunista Italiano y del Partido Comunista Francés, los dos principales partidos en las elecciones. – La guerra restante en Europa occidental.

A pesar de la aplastante victoria del movimiento No para imponer el plan de ajuste estructural, el Primer Ministro griego Alexis Tsipras (entonces apodado el «Chávez de los Balcanes») se rindió a las demandas de la Troika en el referéndum del 5 de julio. «.

Recordemos también que el Banco Central Europeo, uno de los tres componentes del órgano de toma de decisiones (junto con el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea) dedicado a examinar la situación económica de los países, impone una política brutal. El paquete de enmiendas a cambio de financiación estuvo dirigido por Mario Draghi, ex primer ministro italiano. Ante una crisis similar, en proporción, a la Gran Depresión norteamericana de 1929, el programa económico de Tsipras era bastante moderado, pero las autoridades europeas no estaban dispuestas a aceptarlo ni negociarlo seriamente. La Troika es un organismo cuya receta sirve para recuperar a los bancos, y ciertamente no a los ciudadanos de las clases trabajadoras. El «modelo de sierra» fabricado por la empresa Miley en Argentina es el último ejemplo de ello.

Desde entonces, Grecia se ha convertido en un «laboratorio de austeridad», donde la pobreza y la deuda pública se han disparado, y donde la ausencia de respuestas adecuadas a las necesidades de los sectores populares frustrados y empobrecidos ha allanado el camino para el regreso del fascismo y de políticas de largo alcance. política. bien. En junio del año pasado, Kyriakos Mitsotakis, del partido conservador griego Nueva Democracia, consolidó su segundo mandato como primer ministro del país, tras obtener más del 40% de los votos. Su principal rival, Syriza, sufrió una derrota aplastante de poco menos del 18%.

Si Syriza hubiera triunfado, sus partidos hermanos de la izquierda radical habrían tenido un modelo concreto al que recurrir. Por el contrario, su derrota ha contribuido al surgimiento de un “contraparadigma” que vemos extenderse en Europa y que –como se destacó durante el debate en Atenas– muestra más de un elemento de la “transformación venezolana”. Así quedó demostrado durante la reciente Conferencia Internacional Fox en España, a la que asistieron todos los partidos de extrema derecha de Europa y América Latina. Si Grecia es de hecho un laboratorio de lo que podría haber sido, pero no se dio, entonces la Venezuela bolivariana es un laboratorio en marcha: lo que indica cuánto conflicto hay que librar para las potencias alternativas, aunque sólo sea para implementarlo. . Sobre la base de reformas estructurales reales, pero por la vía electoral.

Luego, en Grecia, uno de los argumentos utilizados para rendirse al chantaje de la Troika fue el espectro del retorno de la extrema derecha. Hoy, la sociedad griega, desmovilizada tras las presiones de 2015, está desilusionada por las promesas incumplidas y, sobre todo, cansada de una larguísima crisis económica, y ha internalizado las condiciones internacionales que han hecho imposible adoptar una política alternativa. Como hemos visto, después de que Tsipras dimitiera como líder del partido tras la derrota electoral, el ex banquero y empresario Stefanos Kasellakis fue elegido nuevo líder.

Durante nuestro viaje, el gobierno respondió con una dura represión contra los estudiantes que ocuparon la universidad en solidaridad con Palestina. De todo ello se habló durante la reunión de Atenas, en la que se destacó la importancia de defender el modelo bolivariano “como ejemplo concreto de unidad, lucha, batalla y victoria”.

Un ejemplo de esto es que es posible resistir el chantaje del imperialismo y de las principales instituciones internacionales adoptando una postura flexible a nivel táctico, cuando sea necesario, pero sin restar valor a los principios. El embajador de Venezuela en Grecia, Freddy Fernández, proveniente de las filas de la Juventud Comunista de Venezuela, respondió profunda y francamente a las preguntas de periodistas y activistas, explicando por qué es necesario, incluso para quienes luchan por una alternativa en Europa, defender la Proceso Bolivariano.

Fernández explicó en detalle cómo funciona el sistema electoral venezolano y por qué se considera a prueba de fraude: porque se controla antes, durante y después y está completamente automatizado. Y por qué hay que ser cautelosos ante los planes para negar los resultados preparados por la extrema derecha, que Washington y la Unión Europea ya protegen. Planeaba ignorar la voluntad del pueblo, que nominó al presidente Nicolás Maduro para un tercer mandato.

El embajador señaló que detrás de estos planes se esconden gigantescos intereses y centros de poder promovidos por Washington, que siente un profundo desprecio por el pueblo y sus ideas, y está dispuesto a financiar a cualquier figura, incluso a una misteriosa e incomprensible como Juan Guaidó, para enfrentar estos planes. planes. Maduro. Señaló que la política anticubana, antivenezuela o antisandinista que se construye en Miami es un gran negocio: enriquece a quienes la dirigen y les proporciona una gran billetera para pagar los sueldos de políticos, medios y mercenarios en varios campos. países. Fernández dijo que una adecuada lubricación de los grandes medios de comunicación sirve para silenciar el hecho de que incluso en Estados Unidos, entre los diez candidatos a las próximas elecciones presidenciales, también hay algunos que se oponen a la guerra imperialista y a la agresión contra los pueblos no sumisos. Así, “no sabíamos de la existencia de Jill Stein, la candidata del Partido Verde a las elecciones presidenciales estadounidenses, hasta que fue arrestada durante una protesta pro palestina en la Universidad de Washington en St. Louis, Missouri. Por eso también, frente a la censura de los medios burgueses, es necesario duplicar el apoyo al candidato del pueblo en las redes sociales, desarrollando el hashtag #YoSigoAMaduro”.

Artículo original escrito para El Correo del Orinoco