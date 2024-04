Grecia “Las patrullas no son un taxi”: su exmarido la mató tras pedir ayuda a la policía. La protesta estalló

“La patrulla no es un taxi”. Polémica y protestas en las calles tras la respuesta dada por un agente de servicio en un centro de llamadas de emergencia griego a Kyriaki Grifa, de 28 años, quien pidió ayuda momentos antes de ser asesinada por su exnovio. La joven fue asesinada a puñaladas el pasado martes por su […]

“La patrulla no es un taxi”. Polémica y protestas en las calles tras la respuesta que recibió el joven de 28 años de un agente de servicio del Centro de Comunicaciones de Emergencia de Grecia Kyriaki Greva, quien pidió ayuda momentos antes de ser asesinada por su exnovio. La joven fue asesinada a puñaladas el pasado martes por su expareja 39 años Justo afuera de la estación de policía en Ajiwe AnargyroEn las afueras de Atenas, donde acudió para denunciar otra amenaza que había recibido del hombre.

Greva pidió acompañarla a su casa, pero en la comisaría le pidieron que llamara.100«, número de emergencia. Los dramáticos momentos finales de la joven mientras hablaba en un call center, segundos antes de que su expareja la atacara y matara, fueron grabados y hechos públicos. Noticias en vivo a Mega. “Socorro, está aquí, ha venido para aquí”, escuchamos decir a Grefa, y poco después se escuchan gritos de “La está matando, la está matando”.

La joven había solicitado previamente que se enviara un equipo policial para acompañarla a su casa. “El coche de policía no es un taxi, lo mando a casa si quieres”, respondió el operador, que afirmó no darse cuenta de la gravedad de la situación y que ahora había sido apartado de su cargo. Portavoz oficial del gobierno griego Pavlos MarinakisDijo en un programa de televisión que se habían cometido errores en el comportamiento de la policía. «Que paso con… Agioi Anargyros “No se puede justificar ni compensar, todo salió mal”, afirmó Marinakis, añadiendo que este hecho debe ser condenado, pero no se debe desanimar a las mujeres que necesitan ayuda y se debe mantener la confianza en la policía. Jefe de la Fiscalía de Atenas Antonino EleftherianusOrdenó una investigación exhaustiva sobre «posibles fallas por parte de los policías que se encontraban de servicio en el momento de la tragedia».