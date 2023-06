¿Grande o compacto? La elección revela tu personalidad.

¿Prefieres un coche compacto o grande? Tu preferencia por el auto dice mucho sobre tu personalidad.

A la hora de evaluar si comprar o no un coche se tienen en cuenta muchos aspectos. El primero es obviamente el económico, dado que cada uno de nosotros dispone de un presupuesto diferente y posibilidad de compra El cual varía de acuerdo a los gastos mensuales que realmente tengas que afrontar o de acuerdo a las ganancias de tu negocio.

El segundo aspecto que solemos evaluar tiene que ver con la utilidad: ¿para qué necesitamos el coche? ¿Deberíamos usarlo principalmente en la ciudad? Sirve para viajes largos? ¿Necesitamos que funcione? se trata de ¿Un coche «representativo»? Estos dos factores se unen porque por un lado elegiremos una berlina, city car o todoterreno según nuestras necesidades, y por otro elegiremos el modelo y lo fabricaremos según nuestras posibilidades.

Lo mismo vale para elegir nuevos y usados, electroforesis o combustión. Obviamente, la opción ideal es comprar un auto eléctrico que acaba de salir al mercado, pero dado que el costo de tales autos es prohibitivo, muchos pueden tener que optar por un modelo usado y posiblemente a gasolina.

¿Qué coche prefieres? ¿Compacto o SUV?

Si también está pensando en cambiar su automóvil o agregar otro a su flota de automóviles existente, probablemente estos argumentos no sean nuevos para usted y seguramente también se enfrentará al tema de la financiación, lo que lo hace consciente de esto. Cuáles son las probabilidades que en tus manos. Sin embargo, la prueba de hoy determina qué automóvil prefiere en el sentido absoluto.

Así que despeja tu mente de todas las consideraciones hechas en los últimos meses y piensa en los modelos de autos que hay en el mercado En un nivel puramente perfecto. ¿Qué autos te gustan más como modelo? ¿Prefieres un sedán, cupé o spyder y luego un auto “tradicional”, o te gusta demasiado la idea de andar en un todocamino, crossover o jeep como ahora está de moda? Entendemos que existe el riesgo de que te gusten ambas posibilidades, pero tendrás que elegir indicando lo primero que se te ocurra: ¿prefieres un coche compacto o un coche grande? Esto es lo que esta selección dice sobre ti.

auto compacto

Quienes prefieren los autos compactos son personas a las que no les importa mucho la apariencia. Ella suele prestar mucho Concéntrese en cambio en la sustancia y la utilidad de las cosas., y céntrate tanto en los detalles -incluso en los más pequeños- porque quieres que todo funcione a la perfección. A veces este idealismo tuyo te hace caer en el ciclo de la puntualidad excesiva, y esto puede ser perjudicial para ti sobre todo, porque eres incapaz de perdonarte un error y no puedes postergar cuando algo no es lo que suponías.

coche grande

Por otro lado, los que prefieren coches grandes y llamativos suelen tener uno Alguien a quien le gusta ser el centro de atención.Preséntese y vea a otros. Sois personas de indudable encanto, capaces de causar un gran impacto en los demás, con una personalidad y carácter magnéticos, pero que también sabéis ser egocéntricos. El peligro con el que te encuentras es precisamente ese, es decir, no prestar atención a las necesidades de quienes te rodean, incluidas las personas que amas.