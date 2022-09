«Grande Fratelo VIP 2022» La historia del primer episodio

Comienza con el anuncio de Signorini: «Oficialmente estoy dirigiendo un Gran Hermano Vip». Y las luces se encienden para iluminar un nuevo estudio donde el director llega al centro de lo que es una especie de anillo con la melodía de «I’m a Survivor» de Beyoncé. Luego les toca a los comentaristas: primero la enfática Sonia Bruganelli, y luego la abuela Orietta Berti, quien se pone a cantar para el imperativo «Mel».

primera pala

Signorini anuncia la entrada de un «cantante de verdad muy comentado». Habla de Pamela Prati, que vuelve así a la televisión tras una larga ausencia. De hecho, el coche llega con su equipaje pero no Prati…

La primera VIPPONA

Christina Quaranta es la primera mujer Fibo en ingresar. La ex novia de Non è la Rai y Striscia la Notizie se encuentra comenzando de nuevo después de separarse de su esposo. Ahora trabaja como camarera para mantenerse. Ella es la primera en pasar por la puerta roja, lo que lleva al público a descubrir el nuevo hogar.

segunda entrada

– El segundo en entrar es Antonino Spinalbes, quien es famoso por su romance con Belén Rodríguez, con quien tiene una hija, Luna Marie. Christina Quaranta le dio la bienvenida en Casablanca al grito de «¡Mata lo que eres!».

estación social

– Mientras Signorini habla con los comentaristas, entra al estudio Giulia Salemi, quien este año tendrá su propia estación de monitoreo de redes sociales.

Lamborghini en casa

– Le toca a Jennifera Lamborghini, la heredera de la automotriz y hermana de Elettra (con quien ya no tiene relación desde 2019). Signorini invita a los tres contendientes a confesar. Desde allí podrán espiar la entrada de competidores entrantes.

Entra Charlie Gnushi

– El nuevo Vippone es Charlie Gnocchi, el hermano de Gene y personalidad de la radio. Asegura que sueña con convertirse en «el nuevo Alex Bailey, el mayor comediante involuntario de los últimos años». Para él se diseñó una entrada impresionante: de hecho, no proviene de la puerta roja, sino del autobús Gran Hermano, una camioneta de los años 70 colocada dentro de la casa. Desde detrás de la cortina de la ventana, tendrá que espiar la entrada del siguiente personaje. que…

personaje explosivo

El personaje a espiar es Elenoire Ferruzzi. El ícono gay, nacido como Massimo, se ha convertido en una mujer y en una figura irrespetuosa en las redes sociales. «En mi vida, hice lo que quería e hice lo que quería», dice, explicando sus uñas de una manera increíble. Elenoire entra en la casa, la encuentra desierta porque todos están «escondidos». Alfonso explica que alguien la está espiando desde el autobús. Entonces conoce a Charlie, quien la invita a dar un recorrido por la casa. Mientras tanto, los otros tres abandonan el centro de reconocimiento.

Campeón mundial

– Ahora le toca a Amores Pérez, ex jugadora de waterpolo, integrante del mítico Setbelo, a quien ya se le ha visto en otros eventos televisivos, entre la realidad y el talento. Amores sale del estudio donde recibe los cumplidos de Orita Berti mientras improvisa. Pérez tendrá un reto: tendrá que correr a casa y darse un chapuzón en la piscina en dos minutos. Tuvo éxito en el proyecto y gracias a esto Vippos hará una gran fiesta durante la semana.

todo pimiento rojo

– La nueva Vippo en ingresar es Patricia Rossetti, ex «Signora di Retequattro» y hoy «Reina de las Televentas». Una mujer con una personalidad muy fuerte. Llegué a la entrada de la casa muy emocionado. «A mi ‘edad diferente’, no creía que tuviera estos sentimientos», dice.

Un par de atletas destacados

– Pasamos a las entradas y esta vez se trata de dos personajes entre deportivos y chismosos. Antonella Fiordelici, quien volvió a la esgrima y luego pasó al modelaje, es más conocida por publicar una de sus conversaciones en las que el futbolista Higuaín le hacía candentes pedidos. Luego está Luca Salatino, un chef apasionado por el boxeo, que ha pasado tanto de hombres como de mujeres.

El tiempo de Pamela Prati

Después de varias falsas alarmas, llegó el turno de Pamela Prati. Prometió mostrar «Pamela es diferente, Pamela te sorprenderá mucho». Ella entra con un grupo de baile cantando su tema «Que te la pongo». Alfonso muestra su vídeo de lucha en el momento de la primera participación de Prati en ‘Gf Vip’. Después de que Prati entró en Casa Signorini, sacó a relucir el caso «Mark Caltagirone», en el que la corista había estado implicada unos años antes. El amor de un inventor, con alguien que nunca antes existió, por lo que nunca estuvo claro si Prati fue una víctima o un verdugo.

marido extraño

Dos entradas más, dos personajes demasiado lejos. Por otro lado, George Siobilan, el influencer y estrella de las redes sociales que pasó de los reality shows «Il Collegio» y «La caserma», es por otro lado el rostro histórico de Tg1 Attilio Romita. Soy el competidor más joven y más grande en esta versión. Después de un malentendido sobre el término enano, que había cazado a una Romita desprevenida, los dos entraron a la casa.

CIACCI vs Colocaciones

Signorini lidera el debate sobre el caso «Marc Caltagironi» e interpreta a Giovanni Siacci, quien ingresará el jueves a la Cámara de Diputados y quien en ese momento era uno de los principales acusados ​​de Prati. “Si realmente está engañada y nos va a dar la prueba, yo estoy con ella -dice Ciacci-. Pero todavía no le creo. No estoy del todo convencido por lo que dijo”.

«Maestro» en GF

– La siguiente entrada es de Sarah Manfuso, a quien Signorini define como «un poco marcada y un poco tisuda». Afirma que puede ser inteligente aunque sea hermosa y saluda a su hija de 8 años antes de entrar.

Alienware araña a Sonia Bruganelli

– Signorini saca un trabajo hace un año por una Turquesa muy aguda sobre Bruganelli, dándole «Sisa». El columnista le saca un poco de risa y un poco de no y le recuerda a Elinoir que en unas semanas su destino puede depender de si tiene o no una inmunidad particular. Y de manera misteriosa, le dijo que ella «podría ser su peor enemiga». Sin embargo, Bruganelli abre la puerta a la posibilidad de una tregua.

«Buenas Vibras» de Nikita y Alberto

La siguiente competidora es Nikita Pelizon, modelo e influencer, exnovia de Matteo Diamante y artista de bodypainting. Con ella llega Alberto de Besses, el experto en moda y cotilleos, «el ex-amigo gay de Taylor Mega».

Las tres acciones de gracias en el sacerdocio

– Alfonso pide a Elinoir, Patrizia y Pamela que vayan al centro de reconocimiento para asignarles «una tarea muy delicada». De hecho, depende de ellos elegir a la mujer entre los VIP recién ingresados ​​​​que será la heroína del primer beso en el set de esta versión. Su elección recae en Sarah Manfuso.