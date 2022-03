Gran problema para Fedez – Libero Quotidiano

no fue un tiempo facil Chiara Ferragni Y el vídeos. Afortunadamente, el empresario y rapero, más conocido como Ferragnez, no ha seguido el camino de otras parejas significativas que se han separado en los últimos meses, desde Belén Rodríguez Y el antonino espinalbes para Michael Hunziker Y el Tommaso Trussardi. por no mencionar francesco totti Y el ilary plasi, abanderó los rumores de la semana pasada pero su futuro sigue siendo incierto. Fedez y Ferragni fueron campeones en la pasada Semana de la Moda de Milán y fueron descritos por los cotilleos como ‘más unidos que nunca’. Otro motivo más para creer que la crisis de pareja que estalló en enero de 2022, reportada en el semanario Oggi, ha terminado.

Para desatar las divisiones en el hogar de las estrellas de Instagram, los medios reales y el poder económico del mundo del espectáculo italiano, habría sido Los celos rebeldes de Fedez, «perturbado por la amistad» nacida entre su esposa y el vástago de una «famosa casa de modas que podría haberse roto recientemente».. No se sabe quién es la tercera rueda, pero su identidad parece coincidir con la del propio Trussardi. En definitiva, una tormenta de cotilleos, un impactante cortocircuito rosa. Según los rumores, las fotos que muestran a Fedez y Chiara sonriendo serán solo un «truco» para cubrir las dificultades que quedan.



Sin embargo, hay que decir que Ferragni, dados los efectos profesionales de sus conocidos (y la exposición mediática es 100% parte del juego), inevitablemente se expone a todo tipo de chismes de este tipo. Unas vacaciones en familia con dos niños. Disneyland Parísinmortalizado como es habitual en las redes sociales, es quizás la mejor respuesta a las sospechas de los más maliciosos.