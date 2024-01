Gran Hermano Vip, Gialli Di Donna; «Mi marido, Bradford Beck, y yo hemos decidido tomarnos un descanso».

Gialli di donnacampeón de la séptima edición de Gran Hermano VIP, Anunció que atraviesa un momento difícil junto a su esposo, Bradford Beckempresaria estadounidense con quien se casó el 22 de febrero de 2022 en México.

Hace unos días hubo rumores de una crisis entre ellos, lo cual ella confirmó. De Donna Quien anunció en Navidad que su marido preferiría pasar las vacaciones en Los Ángeles, ciudad en la que trabaja. bradford. Se habló mucho de su matrimonio durante la aventura. Gialli di Donna en Gf Vip. Con el conocido y rico empresario, de 25 años, originario de Conegliano Veneto, habló de una relación abierta y los dos vivían en ciudades diferentes, viviendo juntos seis meses al año por elección de ambos.

«Nunca quise escribir esta historia, pero después de todos los comentarios que he leído y los mensajes, creo que es el momento. Y también porque he leído algunos comentarios exagerados e inapropiados en un momento tan delicado. Incluso si lo hubiera hecho». t.» «No dije eso pero muchos de ustedes entendieron eso, Brad y yo decidimos tomar un descanso. Tomar dos caminos diferentes. Lo digo aquí para ser completamente transparente con ustedes como siempre lo he sido. Y también porque nuestra historia ha sido público, así que creo que es correcto que hayamos llegado a este punto, y también porque muchos de ustedes ya lo han entendido. Hay muchas razones por las que tomamos esta decisión. Tal vez hable de ello a tiempo, ahora no es el tiempo. «Sólo les pido que respeten este momento tan sensible y eso es todo».