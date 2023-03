Gran Hermano Vip, boletas de calificaciones: Fiordelisi eliminada (puntaje 9), Giaele llegó a la final (puntaje 4)

Fiordelisi excluida («por» mi madre): Vota 9 Lo inimaginable ha sucedido. Fue eliminado por Antonella Fiordelesi con el 8,1% de las preferencias en el televoto. Durante la semana, la madre Milva publicó una «carta abierta a Pierre Silvio Berlusconi» en el perfil de Instagram de su hija, en la que, entre otras quejas, pedía a los fans de Fibona que la sacaran de casa por la aparente compensación emocional (?) que él había vertido en. Derrota que sabe a victoria para la influencer de pelo rizado: Incluso Chiara Ferragni, al invitar a sus seguidores a votar por Fedez a través de las redes sociales, logró llevarlo a la victoria en San Remo 2021. No te metas con un crunch malvado. Lo cual es bastante inquietante, considerando que tan pronto como salió, la niña fue recibida por todo un estudio con la cabeza inclinada, en veneración, al estilo bautismal de Simba en El Rey León. Con Alfonso Signorini como Rafiki. Sin duda, Antonella fue, para bien pero sobre todo para mal, una gran heroína de esta edición. El caso es que en un mundo justo, no tuvo tiempo de serlo. No escribimos esto por odio personal. Desde el primer día, a Fiordelisi se le permitió hacer el buen y el mal tiempo dentro de la casa: se entregó a payasadas de terror sin ningún reproche que, en ocasiones, no venía de la columnista Orietta Berti. Al contrario, siempre ha sido «premiada» con bloques de tamaño XXL en cada emisión en directo. Como si, por ejemplo, no pretendiera ser agredida físicamente por su incompetente compañero de piso, Eduardo Donnamaria. A pesar de todas las escenas burlonas y de madres a ser traducidas, logró pasar un paso de las semifinales. Santo Juicio que, de hecho, alentamos con la máxima puntuación. Debería haber sucedido mucho antes. La visión y la fuerza que han ganado ahora en los últimos seis meses, las aprovecharemos en los próximos años. Ella no se lo merece. El público tampoco.

Se excluye a Dal Moro (¿pero qué tiene que ver Orellana?): 4,5 puntos Durante la semana, Daniele Dal Moro se quedó fuera de un partido muy directo. ¿la razón? Phoebe estaba discutiendo felizmente con su (no) novia Oriana Marzoli: ella intentó varias veces quitarle la base y él se alejó enojado. Eso es hasta que la atrapó haciendo que su temido desmaquillador desapareciera. El clip, que se volvió viral en Twitter, no volvió a aparecer en el episodio debido a la retórica de que «las imágenes son demasiado fuertes para el horario de máxima audiencia». Vippone, quien está sujeto a un contrato que aún no le permite expresarse libremente, promete fuegos y llamas a través de Instagram y está tan en desacuerdo con los autores que se niega a enviar un videomensaje a ‘Baby K’ Caracas. Mientras tanto, ella sufre. Y Alfonso Signorini hace todo lo posible por agudizar el sentimiento de culpa (que, por supuesto, ni siquiera debería sentir). “Dices que estás bromeando, pero Daniele también fue eliminado por tu reacción”, le pica. “Después del accidente, fuiste a decirle a Tavasi que no te gustó la broma porque Dal Moro te agarró muy fuerte. Son acusaciones graves, palabras que pesan, Oriana”, dice la conductora. “De hecho, solo dije que Daniele no sabe bromear porque siempre me quitaba el maquillaje y no me daba la oportunidad de hacerlo con él”, justifica Bebè. Alfonso Signorini cambia de tema. “No quiero quedarme mucho tiempo al respecto, ya hemos hablado mucho sobre eso”, dijo. Eso sí, solo estábamos al principio del episodio y aún quedaban nada menos que 27 casillas sobre Antonella Fiordelisi para ser emitidas, también en versión VAR, antes de Buenas noches. Que amargura. READ Confesiones honestas. Hay vida fuera de la política

Niño feliz Nikita (aunque aún no está en la final): Vota 8 En un clima de seductora exclusión y miedo de Pierre Silvio, un solitario rayo de sol responde al nombre de Nikita Pelizon. No es que ella sea una santa, en realidad. Vippona nunca pierde la oportunidad de mostrar su lengua bífida. Al mismo tiempo, también es una de las pocas que realmente sabe dar buenos consejos. Cuando Fiordelesi lloró y gritó la noche del jueves pasado, porque no llegó a la etapa final, él la llevó aparte en un momento para decirle: «Mira, está bien, pero ahora deja de actuar como una niña de siete años». » Le agradecemos sinceramente. Hasta ahora rechazados como sarna por los compañeros de cuarto, eventualmente el «grupo» tuvo que sucumbir al poder del influencer de cabello verde. No se sabe si por cálculo o por restricciones del autor, todos juntos «decidieron» organizar una maravillosa fiesta de cumpleaños con un regalo: el pijama de Flo con forma de unicornio. Luego, fuegos artificiales en su honor, sólo faltaba San Pedro para abrirle las puertas del cielo en la tierra. Surrealista, si tenemos en cuenta que hasta hace cuatro días nadie hablaba con ella. De hecho, incluso la siempre enérgica Oriana Marzoli la cortó de la foto de recuerdo durante su fiesta de cumpleaños en casa. No está mal, Nikita lo está disfrutando y la producción la sorprende con un mensaje en video de su hermana embarazada de cuatro meses. Todavía no será una final oficial, pero nos guste o no, Pelizon ya ha ganado. Sin siquiera tolerar la incomodidad de tener que ensillar un poco de carne de res para hablar. siempre bueno.

Gael Finalista 3 (Sin Lógica): Votar 4 La nueva línea editorial impuesta por Pierre Silvio Berlusconi sobre el reality se cobró la vida de muchas víctimas. Eduardo Donamaria y Daniel Dal Moro quedan fuera como titulares. Sin embargo, en este episodio 43, también eligió su primer (o segundo) tratamiento. De hecho, el trabajo final fue coronado por el televangelista Gael de Donna quien, sorprendentemente, superó incluso a Nikita Bellizon en términos de índice de aprobación (48,2 % frente a 24,7 %). Nada mal para un competidor que, hace cuatro días, trajo a casa desde cero alguna chuchería, siempre en la tele. ¿Qué ha cambiado en tan poco tiempo? nada. Excepto que lo quieras donde puedas, Gael debe haber sido visto como un contendiente digno en la final. Después de un primer par de meses tumultuosos en los que se convirtió en la protagonista gracias a su tan cacareado amor libre con su multimillonario esposo estadounidense Brad, Fibona prácticamente desapareció del radar. Tanto es así que nunca logró vencer ni un mero bloque durante la transmisión semanal en vivo. Seguro que más de una persona que no sigue el diario se ha preguntado si sigue en el juego. Entonces, de repente, llegó a la final. Nos preguntamos si, llegados a este punto, no habría sido un acto loable resucitar al buen George Ciupilan para reservarle un lugar de honor y su estoico silencio también en la final. Sin embargo, el momento en que Gael vio a su madre, quien había sufrido un derrame cerebral a los 24 años, fue muy conmovedor. Solo hay un problema: su historia se cuenta demasiado poco, para priorizar inmediatamente la historia de amor de Fiordelisi-Donnamaria. ¿Tiene sentido profundizar solo ahora, a dos episodios del final, tratando a los personajes como mesitas de noche polvorientas? Por supuesto que no. Pero esta es la nueva línea editorial, la belleza. READ Renacimiento de Natascia Zagato

De Pecis es un guerrero (pero nos lo podría haber dicho antes): Vota 6 Alberto Debesis. Nadie recuerda cuándo entró a la casa, seguramente a la mayoría de la audiencia le costaría volver a conectar ese nombre con una cara específica. sin embargo. Los autores, sin embargo, han optado, siempre en la estela de la línea editorial New Enlightenment nunca basura, por dedicar un espacio que antes no se había concedido a Vippone. Nuevamente, tenemos que reiterar que a dos episodios del final, este cambio de enfoque y narración es ridículo en muchos niveles. Pero que así sea. Así que vamos a emocionarnos. La versión rubio platino de Tommaso Zorzi es convocada en Confesión de Alfonso Signorini para un intenso relato sobre su difícil pasado: el bullying entre palizas y las burlas en el colegio porque sus compañeros lo veían «diferente», su primer amor a los 16 años. con Gaetano «lo que me hizo descubrir que este tipo de Felicidad no me era excluida como pensaba», el hecho de que nunca me sentí aceptado por mis padres «que querían que me licenciara en economía y comercio, y luego en gerente de banco». En cambio, De Pisis tomó un «tren de los deseos» para adentrarse en el mundo de la moda, con el que soñaba. “Soy un guerrero, nunca me di por vencido, ni siquiera cuando tuve cáncer”, dice, legítimamente orgulloso de sí mismo. Todo esto en un bloque de cinco minutos, a tiro de piedra de la edición de créditos finales. Es una pena que no haya habido seis meses de programas de telerrealidad que traten directamente todos estos temas uno por uno. ¿VERDADERO?

Bertie’s Star, Bertie’s Rock and Roll: Vote 8.5 Promocionar a Orita Bertie con gran éxito siempre es imprescindible. Pero sobre todo es un placer. Dejando de lado su extraño enamoramiento por Luca Onestini (a quien se le demostró esta noche que creía que Elton John era miembro de los Beatles), es la crítica perfecta. Al menos cuando encuentra la fuerza para taparse la nariz y entrar con la pierna estirada en el pantano que corre. Desde el día cero, se ha opuesto abiertamente a la protegida de esta versión, Antonella Fiordelesi. Más que el flujo y reflujo de los salmones desbocados, nunca los deja pasar a la mitad o casi. Incluso esta noche, en vísperas de una eliminación repentina, no olvidó su pistola de tortellini en casa y aquí dispara una perfecta definición de Vippona: «Siempre te he dado consejos, como mucho te he dicho que eres descortés. Tus padres me pagaron, a través de las redes sociales, algunas cosas vulgares muy desagradables. Así que ya sé por qué eres como eres, no es necesario que lo expliques frente a las cámaras». crescentina rellena de candyrones. La volátil influencer trató de defenderse con un discurso de «lo hice yo misma, a diferencia de otros aquí que tienen familiares que sí hacen televisión», pero no hubo forma. “Te conozco, leí toda tu biografía: ¿cómo sería tener un perfil de Instagram?” Orita pide hacer daño. Luego se hunde: «Siempre he tratado de recordarles que se necesita respeto por la audiencia porque los fanáticos y los seguidores, un día están allí y al siguiente tal vez no». Final: Alf Fjordellesi no haga Bertie. READ "Tengo Covid, ha llegado la temida doble línea roja. Ponte una vacuna, esto es increíblemente contagioso" - Corriere.it