Gran Hermano Vip, aquí está quien reemplazará a Sonia Bruganelli en el episodio del 3 de enero

Ex gieffina y ex rostro de Non è la Rai: Averigüemos quién acompañará a Adriana Volpe en la cita 31 con Big Brother Vip.

Lunes 3 de enero de 2022, la trigésima primera cita con hermano mayor vip. Como se anunció en los últimos días, no habrá primer episodio del nuevo año. Sonia Bruganelli, columnista de Adriana Volpi. La esposa de Paulo Bonolis estará de vacaciones en Dubai, donde pasará el Año Nuevo con toda la familia. la puerta TvBlog Anuncie quién reemplazará BroganelliSerá la ex-Givina (heroína de la primera Edición Vip) y la conocida ex-cara del histórico show de Gianni Boncompagni, No es mi opinion: Este es un rumano de 49 años, Laura Freddy. Freddy también era exnovia de Paolo Bonolis, actual esposo de Bruganelli. «¿Cómo tomará Sonia Bruganelli este sustituto volador dirigido por Alfonso Signorini? ¿Volverá en el próximo episodio fingiendo que no pasó nada? ¿Se atará el dedo mientras considera la venganza posterior? ¿O dejará las transmisiones para siempre?», Se lee en la puerta. Pero las sorpresas no terminan ahí. Además de «Columnista por un día», se han anunciado dos nuevas entradas.: Kabir Bedi y Delia Doran, esposa de Alex Bailey, El protagonista del triángulo con Soleil subida. Según lo que leemos en la web, el venezolano de 33 años ya estará en cuarentena por cumplir con la normativa anti-Covid 19 y entrar al episodio del 3 de enero de 2022. Entérate de las últimas noticias sobre hermano mayor vip.