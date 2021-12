Gran Hermano Vip 2021 / Eva Grimaldi y Valeria Marini, chispas en la cocina

Gran Hermano Vip 2021, pelea entre Eva Grimaldi y Valeria Marini

Chispas en la cocina entre Eva Grimaldi y Valeria Marinel. en el hogar Gran Hermano VIP 2021A pesar del ambiente navideño, no hay escasez de tensión. La llegada de nuevos inquilinos generó resentimiento y nerviosismo por los turnos de limpieza. En particular, lavar los platos provocó su primera pelea. Eva Grimaldi que ya se peleó con Katia Ricciarelli Y Valeria Marini. Grimaldi, en particular, se queja de no ayudar a lavar los platos. A Marini no le gusta notar a Eva y reacciona de inmediato.

«Desde que estoy aquí, nadie me ha regañadoValeria respondió. «Fue en el baño. No hablé y ni siquiera fumé ”, Marini agrega de nuevo. La interpretación de Valeria no convence a Eva de que exige más atención al realizar las tareas del hogar.

Mensaje de Alex Bailey

Alex Bailey, Ayer 22 de diciembre cumplió un año y en su cumpleaños envió un mensaje a la casa de Big Brother Vip 2021 para desear feliz cumpleaños a sus ex compañeros de piso.

“Queridos hermanos y hermanas, aunque no estoy físicamente con ustedes, mi corazón y mis energías están en cada rincón de la casa y sé que los extraño mucho. A ti, Katia, la maestra de mi vida, y a ti, David , mi compañero en creatividad y ligereza; a ti Manuel te he aconsejado con la fuerza de mil hombres. En Manila con tu poder alfa sosteniendo la casa; a la pequeña Sophie, feliz cumpleaños celebras su cumpleaños el mismo día que tú y yo. Soleil, compañera de aventuras y arte alquimista. A todos los que dejaron tu amor en mi corazón, feliz cumpleaños «, Es el mensaje que Alex Bailey envió a casa.

