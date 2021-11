Gran Hermano VIP 2021 Episodio 20 / Eliminación y en vivo: Nicolas vs.Mirjana

Live Big Brother Vip 2021: Comentarios en vivo Vigésimo episodio 19 de noviembre

Ahora en el Gran Hermano Vip 2021, es el momento de llamar la atención sobre Miriana Trevisan que está en riesgo de descalificación, Alfonso Signorini quiso mostrarle a la mujer cómo sus compañeras de piso no permanecieron indiferentes a su puesto tras la exclusión de Nicola Besso. Otros contendientes no acogieron con agrado la explosión de alegría femenina tras la eliminación de Nicholas, especialmente por Katya y Solai, mientras que del otro lado estaban las que estaban sufriendo. Después del episodio del lunes, Mirjana no reaccionó bien a las críticas que recibió.

Mirjana, interrogada por Alfonso Signorini, explicó por qué describió los ataques que recibió como “ataques morales”: “Siempre le dije la verdad, siempre traté de decirle lo importante que era este viaje para mí y quería disfrutarlo. » Nicola, en el estudio, respondió a Alfonso Signorini quien comentó su última semana: «Me lo pasé muy bien» y luego el chico comentó: «Si este es el final de su camino, está bien, no le deseo y así que. Si está fuera un poco, me alegrará ver ¿Cómo me trataste? » Nicola del estudio en Manila comentó su decepción hacia él, Manila respondió: «Tú también actuaste con una ira injustificada hacia mí. Francesca estuvo presente». La ex Miss Italia dijo: «Como mujer un poco mayor que tú, me sentí ofendida . » (Agg. Adriana Lavecchia)

Los nuevos concursantes de Big Brother Vip, ¿ingresan el lunes 22 de noviembre? / «Desata y …»

Soleil reiteró su confianza en Alex Bailey

Esta noche, Alex Bailey finalmente podrá aclarar a Adriana Volpe luego de las acusaciones del columnista en su contra durante el último episodio; Para Alex Belli, sin embargo, la velada no terminará aquí porque también tendrá que lidiar con Soleil Sorge después de que la niña en los últimos días expresó algunas de sus dudas sobre el actor. Alfonso Signorini inmediatamente quiso a Sulley y Alex juntos en un misterio, y mostró a los concursantes videos de las entradas de Delia dentro de la casa, de los cargos de fantasía de Alex por parte de los otros competidores y de la casa y las acusaciones de Sulley Surge sobre Alex. Porra.

Alfonso Signorini decidió investigar las sospechas de Sulli que nacieron durante la semana que todos acusaron a Alex, Sulli respondió: «Encuentro que su ambiente es la naturaleza creada a lo largo de los años con su profesión, es su persona y no lo dudo. Mi mis amigos se sintieron decepcionados por esto. Y cuando había tantas dudas, yo también comencé a dudar de Alex «. Alfonso también expresó su opinión sobre los dos contendientes: «Cuando te miro veo fluir algo entre ustedes y dudo que haya algo entre ustedes». Sonia Bruganelli del estudio le da un consejo a Alex, cuya imagen se resquebraja después de que Delia aparece en el programa: «Deberías volver tranquilamente a hacer tu viaje con Sully, para distanciarte de lo que te pasó, porque te arriesgas a que en dos semanas él saldrá y vendrá Delia «. Para Alex Belli, no termina aquí, ahora Alfonso Signorini lo ha invitado a unirse al estudio … (Agg. Adriana Lavecchia)

Alex Bailey y Solly Reese / Nueva confrontación con GF VIP, «Lo creo, pero en el pasado …»

Alex se enfrentará a Adriana Volpi

Comienza un nuevo episodio de Big Brother Vip 2021, una velada en la que todas las décadas llegarán a su clímax: incluso el creado con Soleil Sorge en los últimos días, Alex Belli también será el protagonista de un misterioso encuentro dentro del estudio. Adriana Fox. Alfonso Signorini anunció a todos que también habrá un enfrentamiento entre Sulli y Sophie, un episodio lleno de tensión a punto de comenzar esta noche en Canal 5. Inicio … Quién sabe cómo reaccionará Vippos con la entrada de nuevos competidores. (Agg. Adriana Lavecchia)

Katharina Raniakova, ex esposa de Alex Bailey / critica: «arrogante y agresiva»

Big Brother Vip 2021 presenta el episodio 20 el 19 de noviembre

Todo está listo para el episodio 20 de Gran Hermano VIP 2021 ¿Quién verá uno entre Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni y Mirjana Trevisan Salga de casa a menos que alguien tenga un boleto de regreso. No solo la nominación de esta noche, Gianmaria escuchará las opiniones de sus compañeros de cuarto sobre sus relaciones, y luego de abrirle el corazón a Sophie contándole sobre la relación con su padre, volverá a encontrar a su hermana esta noche. Momento familiar también Alex Bailey Que tras una serie de episodios difíciles recibirá unas dulces palabras de su padre.

Momento también dedicado a Sophie Codegoni y Sulley Sorge que tuvieron algunas discusiones en los últimos días después de su fallido intento de establecer una amistad. Alfonso Signorini Esta noche volverá a enfrentar a las dos chicas (Agg. Adriana Lavecchia).

Gran Hermano Vip 2021 Gianmaria a prueba

Una noche llena de estrés hoy 19 de noviembre para los competidores de Big Brother Vaib. La mayor expectativa es la eliminación de esta noche que definitivamente dejará un vacío en la casa de Canale 5. Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan y Sophie Codegoni han creado muchas dinámicas en las últimas semanas, por lo que serán tan grandes campeonas esta noche. Alfonso Signorini tiene sorpresas esperándoles, especialmente para Gianmaria que no solo tendrá que lidiar con lo que piensa la Cámara de Diputados sobre sus noviazgos, sino que luego tendrá la oportunidad de tener una aclaración con Sophie. Finalmente un dulce momento para él que recibirá la visita de su hermana Alberta. (Actualizado por Anna Montesano)

¿Quién aislará esta noche?

Viernes 19 de noviembre, en prime time, Canal 5 emite el vigésimo episodio de la serie Gran Hermano Vip 2021. Este es un episodio muy esperado de la audiencia y puede comenzar con un comentario. Alfonso Signorini sobre la tormenta que surgió de su aborto. A su lado, como siempre, habrá Adriana Volpi y Sonia Bruganelli Que, a continuación, tratará todos los temas de la velada. A lo largo de la velada, la vivienda Big Brother Vip 2021 perderá a un inquilino muy importante.

De hecho, hay programas de televisión. Miriana Trevisan, Sophie Codegoni y Gianmaria Antinolfi, Tres contendientes han contribuido a crear muchas dinámicas. De los tres, una persona saldrá de casa permanentemente a menos que tenga un boleto de regreso. Según las encuestas web, parece que podría ser un desafío exclusivamente femenino entre Sophie y Mirjana. Evidentemente, Gianmaria no debería correr riesgos.

Big Brother Vip 2021: sorpresas para Alex Belli y Gianmaria Antinolfi

Como en cada episodio de Big Brother Vip 2021, incluso esa noche, habrá momentos emocionantes con algunos competidores que recibirán sorpresas especiales. comenzará desde Janmaria Antinolfi que se puede eliminar. Durante la semana, habló sobre su relación conflictiva con su padre. Esta noche, su hermana vendrá a acariciarlo a casa.

es más Alex Bailey, Tras los difíciles episodios finales en los que se enfrentó a la ira de su esposa Delia Doran, va a vivir un momento muy especial. Después de recibir la visita de su hermano, de hecho, podrá recibir las dulces palabras de su padre. Serán dos momentos muy emocionantes tanto para los protagonistas, como para sus compañeros de piso.

Soleil Sorge vs Sophie Codegoni, ¿Angry Brawl llegará a Big Brother Vip?

Habrá comparaciones y enfrentamientos durante el vigésimo episodio de Gran Hermano VIP 2021. El primero estará entre ellos Soli Sorge y Sophie Copdigoni. Después de intentar varias veces entablar una relación amistosa, esta noche, durante el que podría ser el último episodio de Sophie, Alfonso Signorini los volverá a enfrentar.

es más Janmaria Antinolfi El protagonista será en comparación con otros competidores que, en los últimos días, han tenido que opinar sobre su puesto. ¿Quién se pondrá del lado del empresario napolitano y quién lo defenderá?

