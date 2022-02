«Gran Hermano Vape», Katia Ricciarelli sale de la casa

Empieza el espectáculo – Alfonso Signorini Hace una breve introducción hablando de la guerra en Ucrania: «Nos despertamos esta mañana con imágenes de guerra, a pocos kilómetros de nosotros. Nos invadió este sentimiento de pavor e impotencia, ¿cómo debemos actuar? No tenemos solución». Trabajo, para entretenerte, sin pretensiones.” Entonces recuerda que los dignatarios de la casa han sido informados de la situación en Europa y se están comunicando con ellos.

Facciones y divisiones

Luego, el conductor del tren llama a Mystery Katia, Manila, Soleil y Miriana y muestra un breve clip que relata los enfrentamientos y divisiones que se han solidificado en los últimos días.

Manila definió a Katya como cruel, y la reprendió por traicionarla y por manchar su reputación: “Katya y yo teníamos una relación muy fuerte y al escuchar estas palabras… boa, qué has hecho en la vida… siendo una niña, tú Acabo de hacer Miss Italia, estaba molesto, y cuando Signorini me preguntó: «¿Te gusta Katya en Manila?», Ricciarelli respondió: «No, no me importa».

Incluso para Mirjana Katya es mala: «Durante un mes y medio estuve en su habitación para ayudarla porque tenía un gran respeto por los ancianos».

Sully sale en defensa de Katya: «Katya y yo siempre hemos sido los más fieles. Manila y Mirjana a menudo y de buena gana tienden a juzgar a los demás mientras que ustedes siempre se consideran correctos».

Y Katya agrega: «La maldad es de Mirjana, ella dice que me ayudó e inmediatamente después votó por mí».

peleas entre princesas

Es el turno de Jessica y Lulu, quienes han tenido algunos enfrentamientos en los últimos días, luego de que la pequeña Selassie encuentra a su hermana en la cama con Barrow y lo lleva a casa. Signorini llama a Jessica en confesión, quien dice: «Fue un capricho de Lulu, esperaba que todos estuvieran despiertos para conversar y, en cambio, todos estábamos dormidos», pero luego la «justificó»: «Ella tiene una manera de proteger a los que ama y dice las cosas de una manera muy dura», luego admite que teme que Barrow la rechace, quien en cambio, cuando el líder de la banda le pregunta, dice: ‘Estoy bien con ella, me encantaría hablar con ella…’ . Por su parte, a Jessica le gusta ser más atrevida, por eso se lamenta de su relación con Barrow: “Ella nunca me escuchó… Si mi hermana fuera feliz, yo simplemente estaría feliz por ella”. Sin embargo, Adriana la culpa de haber separado a Jessica de Barrow en la cama solo por rencor y por envidia. Lulu se defiende admitiendo su dolor esa noche cuando su relación con Manuel completa 5 meses, admitiendo que quería dormir en esa cama que era la misma cama con la que dormía.

David atacó en varios frentes – Signorini convoca a Davide en Mystery, con Nathaly, Lulu y Soleil, quienes lo nombran y luego muestran un clip resumen. Sully afirma que David es «despreciable» y que haría cualquier cosa por la victoria. También lo define como una persona que no se expone y no expresa sus opiniones. Él responde que nunca lo ocultó: quiere llegar a la final. Y si no se expresa con frecuencia es porque no quiere lastimar a algunas personas: «Eso esperaba de Sully, no esperaba eso de Lulu y Nathalie, sí, sé que habla mal de mí». Wolsole dice: «Siempre me he callado (…) para no hacerte daño (…) y en tu relación con Alex no has sido consecuente conmigo». «No dijiste las cosas para no hacerlo un idiota de mierda», responde Sully.

Nathalie lo identifica como una víbora que «nunca se permitió una pulgada». El actor responde: «Me bastan algunos gestos (…) No nos gusta nuestra piel. No te gusto yo y no me gustas tú». Lulu, a quien califica de notoria, pero Silvestri lo perdona:» Te perdono, tienes estos términos bastante pesados ​​¿Qué? «.

Una dura pelea entre Lulu y Katia Ricciarelli – Lulu reclama que David, que es un gran amigo de Katya, debería darle algunos consejos sobre cómo comportarse. Katia defiende a David y responde con arrogancia: «Estoy enferma y Lulu no puede decirle a David que debe aconsejarme o lo que está pensando. A mi edad, no tengo que aprender de David. Lulu debería dejar de decirles a todos qué hacer». , es abusivo Extremadamente.. «. «Más que nada, estás diciendo cosas racistas», responde Lulu. Mirjana también interviene contra Katya: «Cuando hablas, es ira». El director de la orquesta defiende al cantante: «Siempre es mejor el que se dice las cosas en la cara (…) Ahí no hay santos».

la sorpresa de david – Signorini lee el primer juicio a la audiencia, que decide que entre David, Katya y Nathalie es David quien se salva. Luego envía a la persona importante al jardín donde se encuentra con su hermana y justo después de las hijas de sus dos hermanas.

¿Donde esta Alex? – Signorini le dice a Delia que Alex no está en el estudio y le muestra un video que publicó en Instagram, donde aparece en el desierto. Pero Delia le explicó que el video parecía un video antiguo y que por lo tanto Alex no se iría a ningún lado. Luego, el presentador le preguntó si extrañaba a Alex y ella dijo que sí y luego le mostró un clip donde Sulli comentó sobre el hecho de que Delia no salía con Alex.

Por su parte, Mirjana confirma cómo la modelo antes de que su marido entrara en casa era muy cercana a algunos competidores masculinos como Antonio o Barrow, mientras que ella rompió relaciones tras la salida de Alex Bailey. Delia no está y critica a Mirjana por las críticas que ha recibido por sus actitudes aunque luego admite que se siente atraída físicamente por Antonio pero nada más. Para Adriana: «Alex y Delia nos llevaron de paseo desde el primer día».

veredicto final de televisión – La audiencia decidió que Katya Ricciarelli debería salir de la casa. La cantante congeló a todos porque solo quiere saludar a las personas que ama: Sully, David, Jucas, Antonio y Barrow. Antes de salir, Signorini invita a los otros competidores a la casa para saludar a Katya si les apetece. Sophie Codegoni se acercó al cantante y le dijo: «Quería saludarte porque después de 5 meses juntos se veía feo ni siquiera abrazarte». Pero ella es la única. El líder de la escuela regaña a otros por faltarle el respeto a un hombre de 76 años. Sulli se echó a llorar: «Después de su liberación, no quiero estar aquí».

Sully – Tras ver el clip de despedida de Alex, la influencer repite: “Siempre he sido claro en decir lo que sentía y no intentaba. Alex fracasó en la misión de querer revelarme. No lo amo. tú como amante es otra cosa. Dije que estábamos a punto de enamorarnos y cuando me di cuenta enseguida bloqueé todo». Luego está su sorpresa, una carta de su tía Daniela, recordándole lo fuerte que es y lo importante que es seguir aguantando.

Katia – Ricciarelli hizo su entrada triunfal en el estudio, con el público de pie y aplaudiendo. Signorini le pregunta cuáles son los mejores y más difíciles momentos en casa: “El mejor momento es cuando disfruté tirándome a la piscina y el show, y aunque no cantaban, se divertían y se preocupaban por el melodrama. Los momentos más difíciles fueron cuando me abrumaba la frustración, era difícil no tener momentos de tristeza”. El maestro muestra unos clips que resumen la trayectoria del cantante, de los que emergen muchos momentos de desesperación. Ella afirma: «He aprendido a vivir sola, a estar con la gente de la casa. No entiendes lo solo que estás, en cambio tienes que estar rodeado de gente para aislarte y pensar».

Antes de despedirnos de Ricciarelli Signorini comenta el post de Clarissa Selassie contra las sopranos usando palabras «pesadas»: «Favank *salió una bruja fea». Ante tal vulgaridad, el jefe de escuadra respondió: «Esta es la pobreza del cerebro. Pero no acepto estas demostraciones abiertas de grosería».

Mirjana y Biagio – Signorini le dice a Mirjana Trevisan que Ariana David ha criticado públicamente su relación con Biagio Daniele, quien ha estado fingiendo y se está comunicando con su exmarido para recuperarla. Luego hablamos del mensaje del avión que llegó esta semana para Mirjana, que la llamaba a tener cuidado y despertar sobre Biagio. D’Anelli niega: «Me trató de llamar porque quería hablarme de Miriana pero no le respondí», mientras que Miriana afirma su amor y confianza en Biagio.

nominación Natalie eligió a Mirjana, Barrow nombró a Nathalie, Manila votó por Antonio, David nombró a Natalie y Sophie también eligió a Nathalie, acusándola de usar expresiones racistas contra Jessica y Lulu y llamándolas «gitanas». Antonio elige a Mirjana. Sully nombra a David. Alessandro nombra a Antonio y Jessica Nathalie. Jessica también le pide a su familia que no confíe en Caldonazzo por la expresión «gitana», que Signorini asegura que nunca se dice: «Grabamos todo y esto nunca se dice». Mirjana nombra a Sully.

Geocas elige a Natalie. Lulu votó por Natalie y Delia finalmente contrató a Mirjana. La televisión va para Natalie, Antonio y Mirjana.