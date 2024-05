Gran Hermano, «The Beebaldi» está de vuelta: el anuncio sorpresa de Lozzie

De ida y vuelta. Luego adelante de nuevo. Relación entre Beatriz Luzzi Y José Garibaldi. Es un ir y venir constante, incesante y a veces incomprensible. Se amaban durante las primeras semanas de Gran Hermano 2023, pero de repente dejaron de hacerlo. Acusaciones y resentimientos. Y finalmente ConvergenciaA escasos metros de la “meta” del reality show de Mediaset. Pero una vez que sales (y te pareces a ti) es de ellos. Ternura y ternura Se evaporaron nuevamente. Los «Bibaldi», como los llamaba el público, habían sido separados mil veces y reunidos varias veces. Ahora parece que A Un post sarcástico de Luzzi Vuelve a poner todo en juego. Quizás ella y el conserje calabrés nunca dejaron de amarse. Y Aficionados de hecho empiezan a derretirse. Veamos los detalles.









Beatriz Luzzi y Garibaldi, el exilio tras la crisis

Quien entienda algo al respecto es bueno.. Lozi identificó la historia con la no historia, aquella en la que nací. Hermano mayor Con Giuseppe Garibaldi. Y sin embargo ahí estaba Ternura, besos y abrazos.. Pero también muchas discusiones y silencios larguísimos. Giuseppe, de los dos, parecía el más atractivo y un tanto «cocido». Mientras que Lozi, fiel a su sólida y pura personalidad, Rara vez me «desabotono» Sobre los sentimientos que (tal vez) tenía por su pareja en la vida real. Bonita y buena inercia, digámoslo. Especialmente desde hace poco, he estado usando Beatrice. Parece que las excusas no son muy creíblesPara distanciarse de la historia interminable con Giuseppe.

¿cualquier? La verdad es que aparentemente ella y Givino estaban Se fue sin celular. Por eso es imposible sentir y permanecer en contacto. Los fanáticos han estado clamando por uno. El golpea (Sarcástico) Exige una solución inmediata. Esto es lo que realmente sucedió hoy. porque esta en instagram Beatriz Luzzi publicó una historia cristalino. La imagen está dividida en dos mitades: A la derecha tú, a la izquierda Garibaldi. Ambos sostienen en sus manos un celular, de la misma marca, y ambos lo presionan contra una delgada pared que parece separarlos. El comentario de Lozi, entonces, es el toque final al sketch: “Negociaciones resueltas: nuevos teléfonos. Los sindicatos suspenden la huelga.





No hace falta decir que soy fanáticos sociales estoy en el clavo volverse loco. Aplausos abiertos, alegría incontenible y buena compañía. Con la esperanza (a largo plazo) de que «Biebaldi» no vuelva a estropearlo todo esta vez. Será Es hora de ponerse serio, después de todo. Pero también es posible que se trate de una estrategia para atraer seguidores, lo cual es impensable. En el amor y en la televisión nada está prohibido. Sin mencionar si está en condiciones. Beatriz Luzzi y Giuseppe Garibaldi.