Gran Hermano Soleil sube en la mira de Mirjana Trevisan y Natalie Caldonazzo: «Evitémoslo, energías negativas»

Mirjana y Natalie contra Sully en Gf Vip.

Esta noche, lunes, 24 de enero de 2022, a las Canal 5 Iremos Al aire un nuevo episodio de Gran Hermano Vip. Mientras esperaba en la famosa casa Cinecittà, Mirjana Trevisan y Natalie Caldonazzo Se dejan ir el uno al otro Comentarios no muy agradables sobre Sully Sorge.

Natalie Caldonazzo y Mirjana Trevisan con Sulley Sorge

«Te portaste muy mal conmigo». yo anuncié natalia a mirjana Refiriéndose al comportamiento que asume Sol Durante la última transmisión en vivo de gran hermano vip “Me dijo que me levantara del sofá, pero había lugar para todos. Prefiero la mala luz pero las energías positivas, por el amor de Dios. Mantengo su trono en pleno. No tengo ganas de estar cerca de alguien como ella. «.

el Caldonazzo Luego continuó: “Nunca he tenido un problema con Soleil. Te alejas de ti mismo, las energías que llegan… me viene una cosa negativa, entonces no las quiero y las evito. No la conocía antes. No lo sé después y no me importa conocerla». Las palabras que también acordaste Trevisan.

mirjanaQuien no pierde la oportunidad de criticar y opinar SolDe hecho, afirmó: «Tomé mi decisión, tal vez hace dos meses, cada vez que ella habla realmente no bajo mis dudas. Es decir, dice algo como quiere. En mi opinión, es una niña pequeña que grita por atención. No hablo con ella. más, pregunta a mi alrededor, la evito porque no quiero eso. […] No lo respeto y lo hago de esta manera estoy mejor, estoy mucho mejor. Ya no me importa lo que diga. Las energías que vienen… ¿Qué puedes hacer? Estoy moviéndome».

