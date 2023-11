Gran Hermano, se revela la estrategia engañosa de Jevina: ‘El lobo con piel de oveja’ | Todos lo escucharon

Hermano mayorSe descubrió la estrategia altamente engañosa del competidor, «lobo con piel de oveja». Todos lo escucharon.

Estrategias Habla más que nunca El mayor espionaje doméstico en Italia. Cada día, e incluso de noche, no faltan idas y venidas, duchas frías y… Las confesiones dejan huella. Evidentemente, no es fácil no quedar expuesto si piensas implementarlo. planSin embargo, también está bellamente ilustrado. Intentar ganar O al menos seguir siendo competitivos el mayor tiempo posible.

Además inquilinos No saben lo que pasa afuera ni lo que el público realmente piensa de ellos. Supongamos que podrían haber Sensaciones Sobre ello, pero no con certeza. Sin embargo, ahora tienen uno, es decir Grecia Colmenares y Beatriz Luzzi Son dos caras muy simpáticas. De hecho, cada vez que son nominados después de eso. Salvado por la televisión.

Además de la ex estrella de El Viveque goza del mayor grado de reconocimiento Alfonso SignoriniHa sucedido una y otra vez Los favoritos de esta semana Por muchos espectadores. Esta también es información importante para ellos. A pesar de esto todavía hay muchos anuncios. atacarla Sin darse cuenta de que cualquiera que no esté de acuerdo con ella básicamente se irá. casa.

Hermano mayorse revela la estrategia engañosa del competidor

Al menos eso piensan muchos usuarios que comentan frecuentemente lo que sucede cada día en novia. En todo caso José GaribaldoYo, después de terminar Su relación con la actriz.Parece haberse convertido en su propio enemigo y ha perdido mucho cariño del público que no lo ve con buenos ojos. Ciertas frases que pronunció a espaldas de BeaDefinitivamente no es muy agradable para una mujer.

ahora Lozi está muy cerca A su hermoso archienemigo Massimiliano Varese, Quien de repente se acercó a ella después de haberla atacado siempre desde el principio. Esta actitud por su parte dejó boquiabiertos a los demás competidores, muchos de los cuales lo despreciaban. estratégico. De la serie “Sé amable con la persona que amas tanto que no la dejarás” casa«, la verdad es Un verdadero estratega parece Ser alguien mas. Ahora he estado expuesto.

Angélica «Un lobo con piel de oveja»

Vamos a hablar acerca de Angélica. La chica estaba hablando con alegre Por su parte, él le confió su gran temor por la nominación y sus resultados. En ese momento la amiga le dijo: Estás haciendo historia con Paolo, en tu opinión, te están votando.? A la gente le gusta”. Al escuchar esto, la gran cantidad de usuarios de la web se quedaron sin palabras. Ataques a Baraldi.

Definido por un usuario «Un lobo con piel de oveja», mientras que otros sostienen que el cuadro dibujado por Greta, la amiga de Mirko, es completamente realista. Otros suponen que, después de todo, ella tiene razón. De hecho, la historia del programa nos enseña que es poco probable que una pareja que amamos se separe alguna vez.Eliminación mediante retransmisiones televisivas.